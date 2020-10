Stát posílá peníze na nové seriály. Natáčet se bude thriller z Krkonoš i Rudá princezna

Ministerstvo kultury by rádo zvýšilo zájem o české seriály a třeba také internetovou dramatickou tvorbu na světových trzích. Plánuje proto legislativní změny upravující fungování státního filmového fondu. Smyslem je aktivně podpořit natáčení takzvané „quality TV“, vysoce kvalitní televizní tvorby s přesahem, která zaujme diváky nejenom u nás, ale také v zahraničí.

Současný Státní fond kinematografie by se měl v budoucnu proměnit na Audiovizuální fond. Diskutovalo se o tom na konci září při brněnském televizním festivalu Serial Killer. „Generální ředitelé největších televizních stanic deklarovali společný zájem dlouhodobě spolupracovat na zvyšování kvality a konkurenceschopnosti českých seriálů, které by měly reflektovat česká témata a zároveň originálním přístupem zaujmout i světový televizní trh,“ potvrdil generální ředitel České televize Petr Dvořák. Záměr popsal členům Rady České televize.

Nicméně příprava Audiovizuálního fondu ještě nějakou dobu potrvá. Státní filmový fond se tedy snaží podporovat seriály i v současných podmínkách.

Letos se mohli producenti hlásit do mimořádné výzvy, kam nakonec dorazilo 40 námětů na seriály. Fond jich vybral jedenáct a dal jim investiční dotace. „Cílem tohoto kroku bylo podpořit české producenty, pro něž se tato oblast audiovizuální tvorby nevyhnutelně stává významným oborem činnosti, a ověřit při té příležitosti prakticky perspektivní možnosti její dlouhodobé koncepční podpory,“ vysvětlil fond na svých webových stránkách.

Zatím to vypadá, že čeští tvůrci sice umí připravit seriál s klasickou stopáží jednotlivých dílů, ale s minisériemi jako na Netflixu si naopak neumí moc poradit.

„Ukazuje se, že má smysl podporu zaměřit především na podporu skutečně serializovaných dramatických děl. Zejména projekty prezentované jako minisérie byly velmi často spíše pokusem o rozředění dramatického tvaru celovečerního filmu do delší stopáže,“ hodnotí fond výsledky první výzvy.

Problém bude také s originálními nápady. O dotace se totiž dost často ucházely projekty kopírující světovou seriálovou tvorbu, kterou s větším nebo menším úspěchem přesazovaly do českého prostředí.

Státní fond kinematografie hospodaří s poplatky z vysílání reklamy na celoplošných soukromých televizních stanicích, dále dostává 1 % z ceny vstupného do kina, poplatky od provozovatelů kabelového a satelitního vysílání nebo peníze za poskytování vysílacích práv k československým filmům z let 1965–1991. Ze státního rozpočtu do něj proudí peníze na takzvané filmové pobídky nebo dotace na podporu projektů z oblasti kinematografie.