 »  Stephen King opustil Facebook, mladí matou algoritmy Instagramu a kdo vládne české modní e-commerce

Twitter předal přístup ke studentskému účtu, který si dělal legraci z univerzity, právě té univerzitě. Jde o alarmující postup, ve které se Twitter odvolává na porušování pravidel pro „vyobrazování další entity zavádějícím či podvodným způsobem“. V praxi to znamená, že parodické účty na Twitteru nejsou v bezpečí. Je to o to více alarmující, že Twitter později uznal chybu a uvedl, že účet škole nikdy předán být neměl. Viz In an unprecedented move, Twitter gave a state university access to a student's parody account after it complained that he was mocking the school.

Čerstvá finská studie potvrdila, že vlastníci BMW a Audi řídí jako idioti. Je to tady zase. Všimla si toho už jedna studie před řadou let a teď je tu v prosinci 2019 vydaná studie Not only assholes drive Mercedes. Besides disagreeable men, also conscientious people drive high‐status cars. A i přes poměrně expresivní jazyk to nevypadá, že by to byl nějaký vtip. Ani že by snad New Finnish study confirms that BMW and Audi owners drive like idiots byla jediná zmínka. Ta další z University of Helsinki to v titulku pojala trochu méně expresivně, ale jde stále o totéž: The fast and the furious: Research shows that owners of high-status cars are on a collision course with traffic. Nakonec i jeden z autorů, profesor Jan-Erik Lönnqvist, má za sebou množství vědeckých prací.

Chytré žárovky Philips Hue jsou děravé. Lze přes ně dostat malware do Philips Hue Bridge a útočník pak může přistupovat do vaší domácí sítě. Opravu Philips zveřejnil v polovině ledna 2020 a mělo dojít k automatické aktualizaci. Ve Phillips Hue aplikaci si to můžete ověřit (Settings – Software Update) kontrolou, zda vaše zařízení mají alespoň verzi 1935144040. Podrobnosti k problému v The Dark Side of Smart Lighting: Check Point Research Shows How Business and Home Networks Can Be Hacked from a Lightbulb.

TELEgraficky

Archiv starých vojenských map ■ iHateRegex ■ LibreOffice 6.4 je venku ■ Thunderbird má nového vlastníka ■ ŘSD dorazilo na Instagram. Otázka je proč. ■ Koronavirus můžete sledovat už i na mapě ■ Koch Industries koupili Info za 13 miliard dolarů ■ Nové tech médium protocol ■ Spotify kupuje The Ringer ■ Amazon Dating… jak dlouho to asi vydrží? ■ Tailwind CSS v1.2.0 ■ Huawei žaluje Verizon

WEBDESIGN, INTERNET

Rand Fishkin považuje konec Jumpshotu za špatný, myslí si, že to poškodí web a svět vůbec. Píše o tom v Avast’s Shutdown of Jumpshot Will Harm the Web and the World a je to užitečné a zajímavé čtení. Vidí na Jumpshotu dobré věci – hlavně tam, kde pomohl bojovat proti špatnostem. Jenže, přesně tohle má jeden háček: klasický boj zlem proti zlu je těžko obhajitelný. A tak, jakkoliv chápu, jak to myslí, nemohu s ním souhlasit. Chcete-li si o tom přečíst trochu delší uvažování, tak na mém blogu.

Digital 2020 je rozsáhlý souhrn údajů o internetu, sociálních sítích i mobilních záležitostech od The Next Web, We Are Social a Hootsuite. Rozhodně stojí za studium, byť občas musíte brát v úvahu, že vznikl několik měsíců před zveřejněním – takže třeba TikTok tam má „jenom“ 800 milionů uživatelů (na konci roku překročil miliardu) a navíc ho tam míchají dohromady s jeho čínskou verzí, která má další stovky milionů samostatných uživatelů. Výběr v Digital trends 2020: Every single stat you need to know about the internet a report samotný najdete v Slideshare v Digital 2020 Global Digital Overview (January 2020) v01.

Google Photos automaticky vybere deset nejlepších fotek měsíce, vytiskne je a pošle vám je. Jediné, co si můžete vybrat, je, zda to budou lidé a zvířátka, krajinky, nebo všechno možné. Ovlivnit výběr nemůžete. A celý tenhle zázrak stojí 8 USD měsíčně. Google tak nějak taky začíná být dobrý ve vymýšlení zbytečných věcí. Naštěstí to zatím jenom testuje (a jenom v USA). Detaily v Google Photos trialing monthly subscription to get your best pictures auto-printed.

Disney+ má po třech měsících od spuštění 26,5 milionu předplatitelů. Forbes to komentuje v Disney+ Reaches 26.5 Million Subscribers. It Took Netflix Five Years To Get There s tím, že to Netflixu trvalo pět let. Je to mírně nefér srovnání, ale v článku zmiňují rozdílné podmínky. Netflix je hlavně tím, kdo všem dalším prorazil cestu, a navíc začínal v době, kdy tento způsob sledování filmů a seriálů byl v plenkách. Disney+ by mimochodem mohl mít podstatně více předplatitelů, kdyby byl dostupný ve více zemích. Na příkladu The Mandalorian je v tomto případě učebnicově vidět, jak Disney podpořil seriálové pirátství.

SOFTWARE

Microsoft Teams postihl skoro tříhodinový výpadek. Microsoft zapomněl zaplatit obnovení certifikátu.