 »  Steve Jobs rezignoval na post výkonného ředitele společnosti Apple

Tim Cook a Steve Jobs

Zakladatel a šéf nejúspěšnější počítačové firmy současnosti Steve Jobs (56) funkci výkonného ředitele v noci na dnešek definitivně opustil. Na jeho místo Apple jmenoval provozního ředitele Tima Cooka (50), který Jobse již zastupoval v době jeho dlouhodobých zdravotních dovolených. Ta poslední trvá od 17. ledna už víc než půl roku. Steve Jobs byl jmenován do funkce předsedy správní rady.

V dopisu na rozloučenou Jobs naznačuje, že důvodem odchodu je zdraví. Od roku 2004 se potýká s rakovinou slinivky. „Vždycky jsem říkal, že pokud někdy nastane den, kdy nebudu schopen dostát svým povinnostem CEO, řeknu vám to jako první. Ten den bohužel přišel,“ píše kolegům. „V Applu jsem potkal některé z nejlepších přátel svého života a děkuji vám všem za mnoho lét, kdy jsem s vámi mohl pracovat.“

Akcie Applu v reakci na oznámení ztratily až sedm procent své hodnoty. Názory na vyhlídky firmy po odchodu vizionáře a autoritářského šéfa se různí. Analytik Petr Koubský je spíše skeptický: „Nemohu si pomoci, ale vychází mi to takhle: firma dál rozvine vše, co je na ní špatně a nedokáže pokračovat v tom, co je na ní dobře. Nejde o nápady, ty budou dál, ale o priority. Velikost Jobse nespočívala v tom, co sám vymyslel, ale čemu dával zelenou.“

