 »  Tajemství úspěchu televize Nova? Napoví programy stanic i fotogalerie hvězd

Právě díky síle své značky a značné setrvačnosti divácké přízně si Nova může dovolit postavit svůj podzimní program bez jakýchkoliv okolků na takřka neustálém opakování seriálových stálic typu Ulice a Ordinace nebo na nekonečném recyklování nedávného úspěchu zábavné show Tvoje tvář má známý hlas.



Autor: Karel Choc Ani avizované novinky nepřinesly žádné velké překvapení.

Divákům Novy nejspíš stačí jistota léty osvědčených pořadů a po nějakých nečekaných překvapeních asi ani příliš netouží. Síla našeho programového schématu spočívá nejenom v zajetých a divácky dlouhodobě oblíbených pořadech, ale také v pokračování úspěšných novějších seriálů a neustálém přinášení novinek, shrnula lapidárně použitou strategii programová ředitelka televize Nova Alex Ruzek.

Nové pořady slibují krásu i slávu

Kromě blíže neupřesněného kriminálního seriálu tak jsou jedinými podzimními novinkami v programu hlavní Novy dva lifestylové pořady. Tím prvním je celebrity magazín Život ve hvězdách, který by do jeho výroby rád zapojil i samotné diváky. Jako druhá novinka, která se bez zapojení diváků už neobejde vůbec, se na obrazovkách objeví kosmetická reality show O 10 let mladší moderovaná zpěvačkou Monikou Absolonovou.

Ve svém pořadu chce Absolonová divákům naservírovat omlazovací souboj dvojice vybraných dobrovolníků, kterým se dostane profesionální péče týmu plastických chirurgů a podobných kouzelníků z oboru lidské estetiky. Zvítězí ten tým, jehož svěřenec dosáhne mladistvějšího zjevu.



Autor: TV Nova Souboj plastických chirurgů bude probíhat pod taktovkou zpěvačky Moniky Absolonové.

Oba pořady se tak chtějí zaměřit na svět krásných a úspěšných lidí. V případě magazínu o hvězdném životě působí jeho aktéři ve světě showbusinessu a vystupují jako celebrity (ať už to v českých podmínkách znamená cokoliv).

Omlazovací kůra Moniky Absolonové ale dá šanci doslova všem zájemcům, tedy i těm, kteří se pohybují přímo mezi námi. Jedinou podmínkou je jejich ochota prodat vlastní tvář do péče kosmetických profesionálů a vyměnit své soukromí nejen za pomyslných pět minut slávy, ale také trochu té více či méně pomíjivé krásy.

Nova je stále nejsledovanější televizí

Na dokreslení úspěchu zvoleného programového schématu uvedla na včerejší tiskové konferenci programová ředitelka Novy také několik aktuálních čísel, porovnávajících sledovanost jednotlivých televizních skupin. Údaje mapují období od letošního února do poloviny června a vycházejí z peoplemetrového měření, které pro Asociaci televizních organizací realizuje výzkumná agentura Nielsen Admosphere.



Autor: Karel Choc Podíl kanálů Novy, Primy a České televize v prime time během letošního jara.

Ve srovnání s programy Primy a České televize byly kanály skupiny Prima nejsledovanější ve všech sledovaných cílových skupinách diváků, tedy těch starších čtyř let, diváků ve věku od patnácti do 54 let (to je také primární obchodní skupina televize Nova) a diváků starších patnácti let.

Výkony své mateřské televizní skupiny ilustrovala Ruzek také srovnáním sledovanostních podílů kanálů Novy a Primy během letošního jara. Programy Novy dosahovaly v prime time podílu 37,7 procent, zatímco programy Primy 25 procent. V celodenní sledovanosti pak skupina Nova vykázala podíl 35,8 procent a Prima 22,7 procent.



Autor: Karel Choc Jarní podíly Novy a Primy v prime time a během celého dne.

Ruzek dokonce demonstrovala výkon samotné stanice TV Nova. Jako hlavní kanál skupiny dosahovala Nova během letošního jara vyššího podílu na sledovanosti než všech šest měřených programů Primy dohromady.

Podíl samotné TV Nova činil v prime time 26,8 procent, stanice Primy pak oslovily 25 procent diváků. V celodenních číslech vykázala hlavní Nova podíl 23,1 procent, zatímco hlavní Prima dosáhla spolu s kanály Cool, Love, Zoom, Max a Krimi podílu 22,7 procent.



Autor: Karel Choc TV Nova jako hegemon tuzemského televizního vysílání.

TV Nova: Pět prime time seriálů týdně



Autor: TV Nova Podzimní programové schéma hlavní Novy.

Pondělní večery na TV Nova budou patřit novým, premiérovým dílům kriminálního seriálu Specialisté. Seriálům budou patřit i úterky a čtvrtky, kdy se s premiérovými díly své 14. sezóny vrátí Ordinace v růžové zahradě.

Středy patří voyerům reálného života. Kromě Výměny manželek dojde i na pokračování porodnické docureality Malé lásky a v druhé polovině podzimní sezónu nastoupí zmiňovaný pořad O 10 let mladší.

Pátek nabídne večery s českými filmy a sobota bude patřit show Tvoje tvář má známý hlas. V nedělním prime time bude pokračovat kriminální seriál Dáma a Král.

Každý všední den znamená další díl nekonečného seriálu Ulice, který stejně jako Ordinace vstupuje do své čtrnácté sezóny a v prvním pololetí letošního roku dosahoval u diváků ve věku od patnácti do 54 let průměrného podílu 38,3 procent. Pokračovat bude i soutěž Co na to Češi.

Nova Cinema: Modrá? Zásah, potopena…



Autor: TV Nova Podzimní programové schéma Nova Cinema.

Programové schéma filmového kanálu Nova Cinema je překvapivě tvořeno takřka samými modrými políčky, symbolizujícími samozřejmě jednotlivé uváděné filmy.

V premiéře se diváci Nova Cinema dočkají dobrodružného fantasy filmu Pan, nejnovějšího zpracování populárních příběhů Petra Pana zasazených do pohádkové e Země Nezemě. Její prostředí bylo tentokrát vytvořeno za pomoci nejmodernějších 3D a CGI digitálních technologií.

Mezi další taháky podzimní sezóny patří oscarový Pianista, Schindlerův seznam režiséra Stevena Spielberga, sci-fi Interstellar nebo dramatický Útěk ze Sibiře, natočený podle skutečného příběhu vězňů v ruském gulagu během válečného roku 1940.

Na obrazovky se dostane i sci-fi thriller Počátek s Leonardem DiCapriemoceněný hned čtyřmi oscary, dále katastrofické drama Dokonalá bouře, komiksová adaptace Hulk, drama vesmírného letu Apollo 13 nebo výpravná historická adaptace Troja. Vůbec poprvé pak Nova Cinema uvede celou animovanou trilogii Toy Story.

Nova Action: Kdo napsal Semira před Chucka?



Autor: TV Nova Podzimní programové schéma Nova Action.

Na obrazovky se vrátí neporazitelný Walker, texaský Ranger, který bez problémů zastíní i premiérové díly Kobry 11. Nových dílů se dočkají i příznivci Mistrů zastavárny, seriálu Mrtvý bod nebo detektivního cyklu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti.

Pokračovat budou docu-reality Mistři aukcí a Válka skladů, stejně jako policejní seriály Kriminálka Miami a Kriminálka New York, ke kterým přibude ještě Kriminálka: Oddělení kybernetiky. Pro fanoušky hokejové NHL se vrátí tradiční Pátky na ledu.

Nova 2: Hned čtyři premiérové seriály



Autor: TV Nova Podzimní programové schéma Nova 2.

Sitcomový specialista (víte vlastně, proč se název kanálu vyslovuje Nova Dva? Protože neustále vysílá Dva a půl chlapa…)představí na podzim hned několik nových seriálů – Děda se závazky, Kevin si počká a Americká manželka. Poprvé odvysílá i sitcom Správná dvojka.

Stálicí ve vysílání je několik až hodně po sobě jdoucích dílů Přátel, Dva a půl chlapa nebo Ženatého se závazky, po desáté večer pak dojde i na Sex ve městě. Večerní hodiny ve všední dny navíc nadále patří i pravidelné zpravodajské relaci TN2.

Nova Gold aneb deset stupňů ke zlaté



Autor: TV Nova Podzimní programové schéma Nova Gold.

Nova Gold recykluje pořady s nadsázkou označované za zlatý fond televize Nova – seriál, soutěže i reality show z vlastní produkce. Dětští diváci mohou před večeří ocenit animovaný blok pohádek nazvaný Smíškové.

Nova Sport sází na fotbal



Autor: TV Nova Podzimní programové schéma Nova Sport 1.

Kromě tradičních přenosů šipek, NHL, NBA, MotoGP, Evropské ligy UEFA nebo UFC se nově na obrazovkách obou placených sportovních kanálů objeví přenosy z nejvyšší francouzské fotbalové soutěže Ligue 1, které doplní utkání francouzského poháru a Ligue 2.



Autor: TV Nova Podzimní programové schéma Nova Sport 2.

Další novinkou bude vysílání německého fotbalového poháru DFB Pokal. Evropský fotbal tak na stanicích Nova Sport bude mít zastoupení od Anglie až po Německo.

Nova Plus jako nadstavba pořadů

Internetový portál Nova Plus slouží jako rozšíření pro některé televizní pořady. Asi největší zájem je o online speciál Jak se vede, Malé lásky? Ten se vrací k hlavním hrdinům porodnické dokureality show ještě jeden celý rok po skončení natáčení.



Autor: TV Nova Zorka Hejdová.

Stejný přístup funguje i u protagonistů pořadu Mise nový domov a výše popsané novinky O 10 let mladší. Druhou sérií pokračují i Street modelky s moderátorkou Zorkou Hejdovou. Ta nabízí možnost proměny ženám a dívkám, kterým štáb potká po cestě domů nebo do školy.

TV Nova – programový press kit pro podzim 2018