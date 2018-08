 »  Jaromír Glisník: Nenahrává blokování programů ilegálnímu příjmu?

Skylink vyhověl předběžnému opatření, které mu nařídilo tuto nabídku pozastavit, a celý případ hodlá řešit soudní cestou. Podle člena představenstva M7 Group Jaromíra Glisníka totiž postup operátora není v rozporu s evropskou legislativou.

Na čem zakládáte svoji argumentaci, když o zrušení příjmu českých stanic na slovenském území a naopak bylo už jednou rozhodnuto?

Rozhodnuto bylo o tom, že některé zahraniční komerční stanice opustí programovou nabídku satelitních i kabelových operátorů. K tomu došlo a nic se na tom nezměnilo. Nelze ovšem technicky ani právně zamezit tomu, aby si někdo na Slovensku koupil českou programovou službu. A pouze toto jsme našim zákazníkům umožnili, aniž bychom to nabízeli nebo promovali. Vysílatelé se snad domnívají, že jsme možnost aktivace zahraniční služby poskytli v návaznosti na zrušení geoblokace IPTV služeb v rámci EU, díky níž si zákazník může vzít svoji předplacenou OTT službu s sebou na dovolenou. To ale není náš případ. Vycházíme z precedentního rozhodnutí Soudního dvora EU z října 2011 v kauze Karen Murphyové (k té se vrátíme v některém z příštích článků, pozn. redakce) a fotbalové asociace Premier League, kdy soud rozhodoval o tom, zda je v souladu s právem EU, pokud si někdo v rámci EU koupí a doma využívá zahraniční televizní službu.

Jak znělo rozhodnutí evropského soudu?

Soud konstatoval, že volný pohyb zboží a služeb v rámci EU má vyšší prioritu než exkluzivita vysílacích práv. Proto se domníváme, že nikdo nemůže slovenskému zákazníkovi Skylinku zakazovat pořízení české služby, ať už od Skylinku, Digi CZ, nebo třeba od UPC, a jakkoliv ho tím jako občana Evropské unie diskriminovat.



Autor: DigiZone.cz Jaromír Glisník

Co jste vlastně udělali?

Našim zákazníkům jsme umožnili na jejich kartě zakoupení a aktivaci české služby Skylinku i slovenské služby Skylinku. Češi i Slováci si televizní služby sousedních států kupují odedávna a vysílatelé to dobře vědí, protože i z technické logiky satelitní distribuce nebylo možné takovému příjmu zabránit. Samotná karta Skylink není česká nebo slovenská. Je stejně jako televizor nebo satelitní anténa pouze technickým prostředkem ve vlastnictví zákazníka, který umožňuje užívat zakoupené televizní služby. A může si objednat českou i slovenskou službu, v tom mu nemůže nikdo bránit.

Registrovali jste podobnou poptávku?

Naši zákazníci si stěžovali, že když chtějí sledovat české i slovenské programy, jsou nuceni kupovat si dvě karty, platit dvakrát registrační poplatek a obviňovali nás z obstrukcí a ziskuchtivosti. Navíc je to z diváckého pohledu i značně nepohodlné, musí karty buď přendávat, nebo si pořídit box se dvěma sloty.

Nabízíte svým zákazníkům takový přijímač?

My satelitní přijímače sami neprodáváme, v prodejní síti je však řada přijímačů, u kterých lze použít dvě karty. Jsou zpravidla dražší než ty „jednokartové“. Podle nás ale neexistuje objektivní důvod, proč by česká a slovenská služba nemohly být na jedné kartě, stejně jako využívají diváci pro českou nebo slovenskou službu jedinou satelitní anténu nebo jediný televizor.



Autor: DigiZone.cz Jaromír Glisník

Kdy jste možnost české a slovenské služby na jedné kartě zprovoznili?

Letos počátkem června.

Propagovali jste nějak tuto možnost?

Ne. Již na jarním setkání v dubnu letošního roku jsme informovali naše smluvní prodejce o této možnosti a zároveň je upozornili, že nejsou oprávněni zahraniční služby Skylinku jakkoli aktivně nabízet. A to ne snad proto, že by tato možnost byla nezákonná, ale protože jsme se zavázali vysílatelům, že jejich služby budeme propagovat výhradně v jejich teritoriu. Nevydali jsme žádnou tiskovou zprávu, na našem webu nebyla zveřejněna žádná taková informace, stejně jako jsme nevyvíjeli žádné jiné PR aktivity. Pouze jsme rozeslali informaci do naší uzavřené partnerské sítě registrovaných distributorů, že je tato možnost aktivní.

Jaký byl zájem?

Relativně malý. V Česku se jedná o stovky zákazníků, na Slovensku o přibližně dva tisíce. A byl by jistě o hodně menší, pokud by server Živě.sk necitoval zmíněné oznámení prodejcům a neudělal z toho velké téma a informace nezkreslil. My jsme se proti nepravdivým informacím ohradili, ale nebylo nám to nic platné. Díky rozruchu vyvolanému uvedeným serverem dočasně stoupl zájem slovenských zákazníků o aktivaci české služby Skylinku.

O kolik se zvýšil zájem diváků?

Z jednotek diváků na desítky denně. Jeden český vysílatel nás dokonce obvinil, že jsme si kampaň u Živě.sk sami zaplatili. Přitom nás celá tato kauza poškodila, původně jsme chtěli tuto novou možnost aktivovat bez jakéhokoli humbuku, uspokojit aktivní zájemce a zároveň neznepokojit vysílatele.

Ale ti přece poznají nárůst zákazníků podle platby za přípojky.

Máme jeden a půl miliónu zákazníků. Aktivace pár desítek či stovek služeb měsíčně se v celkovém počtu ztratí. Samozřejmě vysílatelé dostávají za každou službu řádně zaplaceno, bez ohledu na území, kde ji zákazník využívá. Stejně jako v minulosti.



Autor: DigiZone.cz Jaromír Glisník

Nejprve Prima a později i Nova s Markízou požádaly soud o předběžné opatření.

A my jsme usoudili, že bude nejlepší, když v celé věci rozhodne soud. Komerční zájmy vysílatelů vyjádřené v předběžných opatřeních však respektujeme a vyšli jsme jim vstříc, ačkoli jsme přesvědčeni, že jsme se žádného protiprávního jednání nedopustili.

Vaše nabídka českých a slovenských služeb Skylinku na jedné kartě už tedy neplatí?

Možnost aktivovat slovenskou službu Skylinku u českých prodejců a českou službu Skylinku u slovenských prodejců jsme dočasně zablokovali.

Je už stanovené datum soudního stání?

Není. Záleží na tom, zda a kdy podají vysílatelé žalobu. Může uběhnout mnoho měsíců, než dojde na soudní stání.

Vzniká vám předběžným opatřením nějaká škoda? Budete ji u soudu nárokovat?

To nebudu komentovat. My jsme tuto možnost zprovoznili proto, že jsme hlavně na slovenském trhu vnímali poptávku po českých kanálech. A když je diváci nemohou přijímat legálně, poohlédnou se po nelegálním řešení. Vnímáme to jako velký problém a vysílatelé o něm samozřejmě vědí. Považoval bych za mnohem prospěšnější, kdyby se vysílatelé začali zabývat ilegálními televizními službami a neatakovali legální operátory, pokud přijdou s iniciativou, jak pirátský televizní příjem omezit.