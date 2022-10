Tak nakonec vyhrává Avast. Firma koupí AVG za 1,3 miliardy dolarů

Antivirové firmy Avast a AVG už se lidem nebudou plést. Zatímco na konci června bezpečnostní Avast striktně odmítl vstup na newyorskou burzu, o týden později už rozjíždí na burze velkou operaci. Za akcii konkurenčního AVG Technologies (sídlícího v Nizozemsku) totiž nabízí akcionářům pětadvacet dolarů, tedy o třetinu víc, než hlásí displeje na burzovním parketu.

Neoficiální, více než dvacet let trvající závod o čelo pelotonu českých bezpečnostních firem tak končí. Celá transakce by měla Avast vyjít na 1,3 miliardy dolarů. Avast chce nákup financovat hotovostí a využije i půjčku od Credit Suisse Securities, Jefferies a UBS Investment Bank ve výši 1,7 miliardy dolarů. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Oba šéfové si celou operaci pochvalují. „Naše odvětví zažívá velké změny, a tato akvizice nám poskytne šíři a záběr zůstat na špici, jak už pro stávající zákazníky, tak i pro nové“, tvrdí Vince Steckler, generální ředitel Avast Software. "Věříme, že spojení s Avastem, soukromou společností s významnými zdroji, může podpořit náš další růst,“ tvrdí šéf AVG Gary Kovacs pro agenturu Reuters.

Po spojení by měly obě firmy spravovat společně síť asi 400 milionů koncových zařízení, na kterých běží jejich antivirový software (160 milionů z nich jsou zařízení mobilní). „Fungují vlastně jako senzory, které poskytují informace o malwaru a pomáhají tak odhalit a zneškodnit nové hrozby, hned jak se objeví,“ popisuje Avast v tiskové zprávě.

„Myslím, že krok Avastu je naprosto skvělý a může pomoci spojeným firmám k výraznému růstu. Synergie se přímo nabízejí, obchod a marketing Avastu by mohl hodně pomoci – a firemní kultura Avastu a systém řízení nebudou zejména pro českou část AVG rozhodně překážkou, spíše naopak. Nebude to pro Ondru (Vlčka) a jeho tým vůbec lehké, ale věřím, že to zvládnou,“ komentuje obchod bývalý dlouholetý technický ředitel AVG Karel Obluk, který se teď věnuje investování.





AVG, na rozdíl od Avastu, už na burzu vstoupilo před čtyřmi lety. Jeho akcie ale zaznamenaly turbulence během posledního roku, kdy spadly o více než 30 procent, ale usadily se kolem stávajících dvaceti dolarů. Za druhé čtvrtletí čeká firma tržby kolem 106 milionů dolarů, což je sice pod očekáváním trhu.



Autor: Avast Software Tržby a zisk Avastu do roku 2014.

Křivky Avastu se proti tomu kroutí úplně opačným směrem. Avast v roce 2014 dosáhl na tržby 217 milionů dolarů (rok předtím to bylo 144 milionů) a zisk EBITDA se zvýšil ze 102 na 153 milionů dolarů.

Slušný růst by se podle všeho měl udržet a za loňský rok se počítá s tržbami kolem 300 milionů dolarů. Počet zaměstnanců se blíží 650, firma se nedávno přestěhovala do nového sídla, hledá další lidi a i skrze akvizici řeší, jak vydělávat na mobilních strojích a na novém světě Internetu věcí. I proto získala před dvěma lety investici od fondu CVC Capital Partners.

Pro rozšíření záběru v mobilním světě před dvěma lety také spolkla firma tuzemské vývojářské studio Inmite. AVG se na mobilní a cloudovou bezpečnost začalo orientovat během poslední pětiletky. I proto má kolem stovky milionů mobilních uživatelů oproti 60 milionům Avastu.