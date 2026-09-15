Takto vypadá druhý nejstarší vysílač T-Mobilu. Je nad bývalým sídlem, které zažilo divoké devadesátky

Na Lupě jsme nedávno ukázali nejstarší stále fungující mobilní vysílač v Česku, který pro operátora O2 provozuje CETIN. Na to jsme navázali jejich třemi nejstaršími vysílači v Brně. Teď došla řada také na společnost T-Mobile.
Vůbec první vysílač T-Mobilu, který na trh vstoupil v roce 1996 pod názvem RadioMobil, byl zprovozněn na nákladovém nádraží v Praze na Žižkově, a to v bývalém sídle Českých Radiokomunikací. Tato “sajta” už dnes nefunguje.
Druhým postaveným a nejstarším funkčním vysílačem je lokalita Nad Elektrárnou rovněž v Praze, ta je ale bohužel nepřístupná. Vylezli jsme tak na kancelářskou budovu na ulici Londýnská u Náměstí Míru. Jde o třetí nejstarší “sajtu” a druhou nejstarší aktivní lokalitu. Do provozu byla uvedena v roce 1996. Na vysílač se můžete podívat v galerii.
Budova na Londýnské má ještě jeden historický význam. Původně šlo o sídlo RadioMobilu. Z dnešního pohledu působí zvláštně, že se operátor vešel do několika málo pater v ne zrovna velkém komplexu, v devadesátých letech ale byly mobilní sítě teprve na začátku rozvoje. Londýnská toho hodně zažila, součástí bylo i reklamační centrum, kde se občas vyskytli hodně naštvaní zákazníci, kteří neváhali vytáhnout zbraně.
Na střeše budovy, odkud je vidět centrum hlavního města do všech stran, je to docela divočina. Součástí instalace je devět antén pokrývajících tři vysílací sektory. BTS pokrývá signálem části ulic Londýnská, Jugoslávská, Rumunská a Bělehradská, včetně Tylova náměstí.
Vysílač používá frekvence pro GSM/EDGE, LTE (800, 1 800 a 2 100 MHz) a 700 MHz pro 5G. Funguje zde také frekvence 3 500 MHz pro zahuštění. BTS je připojen optickým kabelem. Pro zálohu konektivity slouží mikrovlnný spoj.
Na Lupě se také můžete podívat na vysílač T-Mobilu, který se maskuje jako falešné komíny na paneláku. Dále představili provizorní vysílač tohoto operátora, který funguje v provizoriu, a to několik let. Zajímavá jsou i instalace na Paláci Merkur v Praze či na nejníže postavené rozhledně v Česku. Operátor rovněž schovává BTSky do věží kostelů. Jeden je třeba Náměstí Jiřího z Poděbrad a druhý v balizice na Náměstí Míru.
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