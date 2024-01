Technika mezi zvony. Podívejte se, jak T-Mobile z kostela pokrývá část Prahy mobilním signálem

Stavět mobilní síť často vyžaduje improvizaci a kreativitu. Někde nestačí vztyčit stožár nebo umístit antény vedle komínu, ale je třeba respektovat okolí a podobně. Typické je to v historických centrech měst. Před časem jsme na Lupě přinesli galerii schovaných vysílačů českého Vodafonu a teď došlo na T-Mobile. Podívali jsme se na lokalitu BTS schovanou v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Podívat se na ni můžete v naší galerii.

T-Mobile má v Česku necelých devět tisíc vysílacích lokalit. Z toho 5250 „sajtů“ si staví a provozuje sám a zbytek sdílí s O2 skrze infrastrukturu CETINu. V Praze a Brně se sítě nesdílí, kostel na Jiřáku je tedy v režii T-Mobilu. Žádný jiný operátor na této budově technologie instalované nemá.

Kostel na frekventovaném náměstí je jedním z míst, kam je nutné předem hlásit přístup. Někdy existuje i jmenný seznam osob, kdo do objektu může. T-Mobile na lokalitách provozuje depozitní schránky, ve kterých jsou schovány klíče pro přístupovou cestu k vysílači. V interních systémech operátora jsou informace, jak tyto „kešky“ najít.

Fyzický přístup do kostela na Jiřáku je, na rozdíl od některých jiných lokalit, jednoduchý. Po domluvě to lze vzít zadním vchodem po „točitém“ schodišti nahoru. T-Mobile obecně do památkových budov příliš chodit nechce, protože je s nimi spojena řada omezení. Na Vinohradech jde ale o ideální lokalitu. Typicky se totiž hledají místa mírně převyšující okolní zástavbu a terén, což umožňuje dobrý náklon antén a šíření signálu.





Mobilní technika se do zvonice dostala podobně, jako se tam dostaly zvony. Na půdě je velký dřevěný poklop, který lze otevřít a mít přístup až do přízemí, odkud lze těžké věci vytahovat.

Mobilní stanice na kostele Nejsvětějšího srdce Páně zvenčí vůbec není vidět. Infrastruktura je schovaná v nejvyšším patře ve zvonici. Antény jsou namířeny ven z oken, kterými profukuje a která jsou kryta dřevěnými „žaluziemi“.

Jak vypadá lokalita T-Mobilu na Jiřáku:

T-Mobile na sajtách obvykle používá maximálně tři sektory, kam „svítí“ signálem. Na kostele na Vinohradech lze vidět čtyři, a to kvůli kapacitě. Z kostela se vysílá nesmrtelné 2G, které obecně pokrývá skoro sto procent populace Česka, dále LTE/4G na několika frekvencích (přes 99 procent populace) a také 5G na 700 MHz (zatím 70 procent populace na non-standalone, loni přibylo 1400 nových 5G BTS). C-Band sem zatím operátor neměl potřebu instalovat.

Stanice na kostele prošla modernizací. Původní „budka“ s technologiemi, jako je switch na optiku (vede z kostela dolů do metra), je stejná jako dříve, ale výrazně se v ní uvolnilo místo.

Operátoři za pronájem lokalit na BTS platí různé částky. Jsou i místa, kde se jedná o 150 tisíc korun měsíčně plus elektřina (v průměru 2,5 kW a agregační část 3,5 kW) a konektivita. Návratnost sítě se počítá jako celek, ne podle jednotlivých lokalit. Je nutné mít komplexní pokrytí, proto se některé drahé sajty samy o sobě nemusí nutně vyplácet.





T-Mobile během správy BTS musí řešit řadu problémů. V jedné budově například zloději neustále kradli železo, takže hrozil její kolaps. Operátor už tam raději nevysílal techniky a instalované technologie odepsal. Nikdo nechtěl riskovat, že při demontáži dojde ke katastrofě.

Na jiném místě zase neustále docházelo ke krádeži optiky. I když tam T-Mobile dal ceduli, že to není měď a že za optiku zloděj nic moc nedostane, nepomohlo to. Takže bylo výhodnější BTS přesunout jinam.

A jsou i další příhody jako velká ledovka, kabely proklované datlem a tak dále. T-Mobile obecně registruje 34 tisíc preventivních servisních tiketů s tím, že na 8400 z nich někdo musí fyzicky reagovat a provést kontrolu.

Jak vypadají skryté vysílače Vodafonu: