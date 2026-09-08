Co to je a kdo to tam dal? Podívejte se na chytře skrytý mobilní vysílač v bazilice v centru Prahy

Správce Baziliky sv. Ludmily na Náměstí Míru v Praze nějakou dobu řešil záhadu schránky v jedné ze zdí. “Co to je a kdo to tam dal?” ptal se pořád správce. Rozlouskla to až delegace Lupy a T-Mobilu, když technik schránku otevřel a vyndal klíč k zázemí mobilního vysílače 5G, který se nachází v pravé přední věži. Není to nic neobvyklého, podobné schránky mají operátoři skoro všude. Správci se každopádně ulevilo a my mohli vyrazit na další netradiční BTS, na níž se můžete podívat v galerii.
Do věže se jde nejdříve betonovými kroutícími se schody. Po nějaké době se dorazí na “půdu” spojující dvě věže s hlavními prostorami baziliky. Vedle zázemí pro samotný vysílač (baterie, síťové prvky a tak dále) se zde nachází také hodinový stroj.
Za samotnými anténami je nutné jít věží ještě výše, tentokrát již po dřevěných schodech. Nahoře to nedávno prošlo čištěním, ale i tak se zde nachází poměrně velká nadílka od holubů, což je častý problém podobných míst. T-Mobile sem umístil tři antény obsluhující jeden sektor (dříve byly dva).
Antény jsou v Balizice sv. Ludmily skryty za roletami, takže zvenčí není vůbec poznat, že tam tato technologie je instalována. Žaluzie vypadají jako dřevěné, jde ovšem o repliku z plexiskla.
Vysílač používá frekvence pro GSM/EDGE, LTE (800, 1 800 a 2 100 MHz) a 700 MHz pro 5G. K zázemí vysílače není přivedena optika, konektivita se řeší pomocí mikrovlnného pojítka rovněž instalovaného ve věži.
Sajta, která byla uvedena do provozu v roce 2005, pokrývá část Náměstí Míru a dále části ulic Slezská, Korunní, Blanická a Sázavská a také Národní dům na Vinohradech.
Kostely (či v tomto případě baziliky) jsou u operátorů poměrně vyhledávané lokality. Většinou totiž převyšují okolní zástavbu, takže lze z věží efektivně šířit signál do okolí. T-Mobile má ostatně podobnou instalaci nedaleko. Na Lupě jsme ukázali, jak vypadá vysílač ukrytý v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad.
Na Lupě se také můžete podívat na vysílač T-Mobilu, který se maskuje jako falešné komíny na paneláku. Dále představili provizorní vysílač tohoto operátora, který funguje v provizoriu, a to několik let. Zajímavá jsou i instalace na Paláci Merkur v Praze a na nejníže postavené rozhledně v Česku.
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