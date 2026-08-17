Prima Sport startuje s reprízami fotbalu, tenisem a maratonem plážového volejbalu

V programových průvodcích se objevily pořady kanálu Prima Sport na první týdny vysílání. K mnoha z nich ale chybí i základní informace, protože stanice zveřejnila jenom názvy. Ani na oficiálních stránkách nejde často určit, jestli se zrovna vysílá repríza, nebo jde o premiéru a přímý přenos. Navíc se údaje o vysílání v různých programových průvodcích rozcházejí, často dost zásadně.
Prvním pořadem nového schématu bude Česko živě. Kolem sedmé ráno následuje magazín Move IT!, poté dva bloky Loop Sport. Sportovní zprávy začne stanice vysílat v 9 hodin. V 9:55 zopakuje záznam sobotního utkání národní fotbalové ligy FC Silon Táborsko – Slezský FC Opava.
Pondělní odpoledne vyplní záznamy z turnaje plážového volejbalu Hamburg Beach Pro Tour. V programu se objeví od 15:20 a znovu od 16:25. V 18:30 začne Studio Fotbal, po něm bude následovat utkání Ekstraklasy, poté znovu Studio Fotbal, další utkání Ekstraklasy a pozápasové studio. Zveřejněný program neuvádí, o které konkrétní zápasy půjde. V pondělí se ale podle rozpisu polské ligy nehraje, takže to budou v každém případě záznamy.
Úterý přinese ve 14:55 koňské pólo, konkrétně Royal Golf and Polo Cup. Do programových plánů se nejspíš vloudil šotek, protože tento pořad označují jako přímý přenos, ačkoliv tato akce v pražské Zbraslavi proběhla už 8. srpna. V 19:40 stanice připomene třetí předkolo Ligy mistrů a zopakuje odvetné utkání Olympique Lyon se Spartou Praha, které vyhrál francouzský tým. Později Prima Sport znovu zařadí záznamy plážového volejbalu z Hamburku a dokumentární cyklus Svět sportu: Rok za rokem.
Ve středu dopoledne bude další repríza fotbalu Olympique Lyon – Sparta Praha. Informace o odpoledním schématu se rozcházejí. Zatímco oficiální web TV Prima tvrdí, že Prima Sport odvysílá kvalifikace evropských pohárových soutěží, programová data poskytnutá stránkám s televizním programem uvádějí, že od 15:00 až do pozdní noci budou výběry ze světové série plážového volejbalu Rio Beach Pro Tour.
Také ve čtvrtek by měl naprostou většinu dne vyplnit plážový volejbal. Prima Sport nabídne několikahodinové bloky z turnaje Beach Pro Elite 16 v Montrealu. První začne ve 14:55, další budou následovat v odpoledním, večerním i nočním vysílání. Stejný model bude pokračovat až do neděle.
Volejbalovou sérii naruší jen páteční utkání pátého kola Chance Národní Ligy mezi FK Viagem Ústí nad Labem a Duklou Praha. Přenos na Primě Sport začne v 18 hodin. Předzápasové Studio Fotbal je v programu od 17:30. Studio se vrátí také o poločase a po skončení zápasu.
Víkend přinese rozsáhlejší tenisové vysílání. V sobotu zařadí Prima Sport několik bloků z turnaje Sekyra Group Prague Open 2026, který spojuje mužský podnik kategorie Challenger 75 a ženský turnaj W50. Vysílání začne v 10:55 a bude pokračovat od 13:10. Jednotlivé části doplní Studio Tenis.
V neděli se pražský tenis objeví už v 9:50 a znovu od 12:30. Odpoledne se program vrátí k plážovému volejbalu. Studio Beachvolejbal začne v 15:35, po něm budou následovat další části turnaje Beach Pro Elite 16 v Montrealu. Druhé studio je naplánované na 20:45.
První týden zároveň ukáže základní podobu nesoutěžního programu. Vedle Sportovních zpráv, počasí a výsledkového servisu bude stanice vysílat magazíny Česko živě, Move IT! a Loop Sport. Volná místa vyplní také dokumenty Ticho po potlesku a Svět sportu: Rok za rokem. Program počítá s častým opakováním pořadů a sportovních záznamů, zejména v noci a dopoledne.
Prima Sport vznikla po dohodě skupiny Prima se společností Perinvest Group, která provozovala Sporty TV. Nešlo o převod vysílací licence. Prima spustila vlastní stanici, převzala však tým a vysílací práva dosavadního programu. Produkční zázemí se přesunulo z pražských Nuslí do hlavní budovy Primy ve Strašnicích.
Sporty TV vysílala od března 2024. Její nástupce bude mít dlouhodobě práva také na druhou nejvyšší hokejovou soutěž, český volejbal, florbal nebo další zahraniční fotbalové ligy.
Prima Sport je volně dostupná v pozemním vysílání DVB-T2 v Multiplexu 24. Zařadili ji také operátoři placené televize. Skylink a FreeSat ji nabízejí na pozici 111, Magenta TV na pozici 103, Vodafone TV na pozici 60 a Oneplay na pozici 129. Na trvalém zařazení se Prima Sport nakonec dohodla také s aplikací SledováníTV. Naopak u služeb Telly, Pecka.TV nebo Lepší.TV se nový kanál neobjeví.
Pravidelný provoz začíná až nyní, stanice už ale měla dvě mimořádné vysílací směny. Na začátku srpna odvysílala domácí utkání Sparty Praha proti Olympique Lyon ve třetím předkole Ligy mistrů, o týden později zařadila také odvetu. Poté se na programové pozici znovu objevila propagační smyčka. Sledovanost jednorázově odvysílaných fotbalových utkání se zatím neměřila.
„Pro nově vznikající sportovní kanál není sport jenom o výsledcích a statistikách, ale i o životním stylu, který představuje. Prima sport bude akční, barevný a moderní produkt, který bude diváky bavit po celý den. Tým, který nový kanál připravuje, patří k těm nejlepším na trhu v České republice a i technologie, které používáme například pro virtuální studia, jsou to nejlepší, co trh nabízí,“ tvrdí Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu skupiny Prima.
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