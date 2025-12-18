Lupa.cz  »  Televizní Vánoce 2025: Kolik Pelíšků vydržíte během jednoho dne?

Televizní Vánoce 2025: Kolik Pelíšků vydržíte během jednoho dne?

Filip Rožánek
Dnes
Pelíšky
Autor: Česká televize
Pelíšky
Legendární pohádky a filmy se budou o Vánocích vysílat rychle za sebou. Na komedii Jana Hřebejka můžete postupně přepínat na třech kanálech.
České televizní stanice vstupují do nejsledovanějšího období roku. Během vánočních svátků a Silvestra je televizní obrazovka zapnutá od rána do večera, ale premiérových pořadů je málo. Takže vděčným námětem internetových diskusí je pokaždé aspoň nová vánoční pohádka České televize.

Na moderních televizorech s vysokým rozlišením uvidíte i černobílé snímky z filmového „pravěku“. Do vánočního programu přišla vhod prvorepubliková komedie Nezlobte dědečka z roku 1934 (TV Seznam na Štědrý den večer), o něco mladší je Lízin let do nebe z roku 1937 (Prima na Štědrý den dopoledne) nebo Kristián z roku 1939 (ČT1 na Štědrý den o půlnoci). Programová upoutávka České televize optimisticky popisuje 86 let starý film s Oldřichem Novým jako „stále svěží komedii“.

Úkazem letošních Vánoc je nasazení retro komedie Pelíšky, která se na Štědrý den objeví na obrazovkách hned tří různých stanic v těsném časovém závěsu. Diváci si film Jana Hřebejka budou moci naladit 24. prosince nejprve na placeném kanálu FilmBox ve 20:00, o dvě hodiny později na kabelové stanici CS Film a nakonec ve 22:10 také na prvním programu České televize, která byla hlavním koproducentem.

Veřejnoprávní premiéra s poselstvím o samotě

Tradicí štědrovečerního vysílání na ČT1 zůstává premiérová pohádka, kterou letos bude snímek Záhada strašidelného zámku. Příběh, v němž se na zámku Strašperk prolíná kouzelný svět s reálným a kde královský rozpočet zachraňují strašidelné prohlídky princezny Elvíry, režíroval Ivo Macharáček. V hlavních rolích ústřední dvojice se představí Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes, doplňují je Jiří Mádl v roli ministra či Pavel Kříž jako generál.

Tvůrci do pohádky vložili hlubší podtext, který reflektuje současné společenské nálady. „Štědrovečerní pohádkové poselství tentokrát zní: každý by si měl uvědomit, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám,“ vysvětluje režisér Macharáček. Kreativní producentka Barbara Johnsonová vyzdvihuje především prolínání dvou světů: „Nejzajímavější na pohádce je podle mého názoru prolínání kouzelného a reálného světa. Protože jak říká jedna z postav pohádky, nikdo neví, kdy se další kouzelná bytost narodí.“

Generální ředitel ČT Hynek Chudárek dodává, že programová nabídka má být poděkováním divákům a přinést do domácností „příběhy plné laskavosti, humoru a naděje“. Po premiérové pohádce bude na Štědrý den k vidění osvědčený Anděl Páně 2.

Jistoty komerčních stanic

Komerční stanice proti veřejnoprávní novince staví osvědčené zahraniční i domácí hity. Televize Prima bude na Štědrý večer od 20:15 kontrovat americkou rodinnou komedií Sám doma, zatímco Nova sází na hudební pohádku Tři bratři a následně na romantickou komedii Láska nebeská. Den před Štědrým dnem, v úterý 23. prosince, Prima zařadí další oblíbenou komedii Pretty Woman.

Celoplošná Televize Seznam už podruhé získala práva na jednu z nejsledovanějších pohádek Tři oříšky pro Popelku, kterou odvysílá v úterý 23. prosince ve 20:10. „Bez ní by Vánoce nebyly úplné,“ uvádí stanice v tiskové zprávě. Práva od Národního filmového archivu na uvedení pohádky s Libuší Šafránkovou využije beze zbytku. Reprízy budou 24. prosince v 16:30 a 26. prosince ve 14:25.

Skupina Nova pro letošní rok získala oblíbenou pohádku S čerty nejsou žerty, kterou divákům nabídne 26. prosince ve 20:20, v repríze 28. prosince odpoledne a nakonec 29. prosince ve 14:50 na filmovém programu Nova Cinema.

Od slovenských kouzel po americkou klasiku

Na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince, uvede Česká televize v premiéře koprodukční slovenskou pohádku Největší zázrak. Příběh o nepovedeném kouzelníkovi Lábovi, kterého ztvárnil Michal Isteník, režíroval Tomáš Janča. „Láb je nešikovný a sobecký čaroděj, který sice má kouzelnou moc, ale neumí ji nijak rozvíjet ani využít. Je to takový kšeftař s kouzlem,“ popisuje hlavní postavu režisér Janča a dodává, že diváci na něm pochopí důležitost přiznání chyby.

Hlavním večerním programem Novy bude Nejkrásnější hádanka. Prima ve stejný večer nasadí Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Na TV Seznam bude Princezna se zlatou hvězdou. FilmBox zařadí 25. prosince komedií Špindl s Annou Polívkovou nebo bulharsko-řecký thriller Zedník.

Na Štěpána, 26. prosince, nabídne Prima pohádku Princ a Večernice, kde princ Velen bojuje o svou lásku. Televize Seznam v tento den uvede pohádku Honza málem králem. Na ČT2 se vrátí Jean-Paul Belmondo v komedii Zvíře.

Něco pro fanoušky dokumentů

Vánoční nabídka myslí i na specifické divácké skupiny. Česká televize pokračuje v tradici pohádek pro neslyšící ve znakovém jazyce. Letošní novinka Ke všem čertům (24. prosince v 11:30 na ČT2), inspirovaná příběhem Boženy Němcové, vznikla v režii Jana Bártka. „Byl bych moc rád, kdyby tato pohádka napomohla tomu, že se slyšící lidé budou o neslyšící komunitu víc zajímat,“ říká Bártek a oceňuje klid a „fokus“, který neslyšící mají díky absenci okolního hluku.

Pro milovníky dokumentů připravila Prima Zoom sérii premiér, včetně historického seriálu Koloseum nebo dokumentu Kennedyovi: Příběh americké dynastie. Stanice Nova Action a Nova Cinema osloví diváky preferující napětí a akci. Odvysílají trháky jako Robocop, Hvězdná brána či Grinch.

Silvestr s vyprošťováky

Poslední večer roku 2025 se na českých obrazovkách ponese v duchu velkých zábavních formátů. Česká televize vytěží osvědčenou značku a letošní rok uzavře speciálem StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra z O2 areny. Pořad doplní tradiční moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben při novoročním přípitku. Ještě před půlnocí se diváci dočkají speciálů Všechnopárty Karla Šípa či Zázraků přírody.

Televize Nova koncipuje Silvestr jako retro party. Hlavním tahákem bude od 20:35 speciál soutěže Na lovu, stylizovaný do 90. let, kde se lovci i soutěžící jako Aleš Háma či Václav Kopta objeví v dobových kostýmech. 

Následovat bude show Možné je všechno, kterou moderátor Aleš Háma uvede jako „velkou novoroční oslavu“ s hosty Tomášem Maštalírem nebo Evou Burešovou. Půlnočním dárkem pro diváky Novy bude záznam koncertu Michala Davida. „Jsem strašně rád, že se v televizi na Silvestra hned po půlnoci bude vysílat právě můj narozeninový koncert,“ vzkazuje hitmaker divákům.

Konkurenční Prima spoléhá na silvestrovské vydání pořadu Inkognito a následně na Partičku.

MM 26 baliček

TV Barrandov přichází s netradičním konceptem kulinářské show Jiřího Babici, který společně s Leošem Nohou představí „vyprošťováky“ pro ty, kteří to o svátcích přeženou s alkoholem. Nasazuje také zábavný kvíz Vím, že nic nevím, kde se utkají celebrity jako Martin Dejdar a Veronika Žilková. Před půlnocí slibuje „dráždivou show“ pod názvem SeXoňa – Silvestrovský mejdan.

Televize Seznam se v poslední den roku rozhodla uvést maraton seriálu Lajna s Jiřím Langmajerem a také Autobazar Monte Karlo. Kdo dává přednost filmům, najde například na Warner TV čtvrtý díl Supermana, na FilmBoxu Černé barony, na CS Filmu budou Světáci a Cinemax na poslední večer roku naplánoval oba díly Tarantinova akčního thrilleru Kill Bill.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Tak laťku z předchozích let má ČT tak nízko, že ani nemusí zvedat nohy, stačí se alespoň přeplazit a bude ta pohádka úspěch. Jsem zvědavý, jestli ty nezbytně nutné vyšší poplatky budou mít vliv na kvalitu. Nevím, proč je třeba každý rok točit nový brak. Když tam pak svítí nápis: Tento pořad vznikl díky Vašim poplatkům; chce se mi brečet.
Miichaell

