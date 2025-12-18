Televizní Vánoce 2025: Kolik Pelíšků vydržíte během jednoho dne?

České televizní stanice vstupují do nejsledovanějšího období roku. Během vánočních svátků a Silvestra je televizní obrazovka zapnutá od rána do večera, ale premiérových pořadů je málo. Takže vděčným námětem internetových diskusí je pokaždé aspoň nová vánoční pohádka České televize.
Na moderních televizorech s vysokým rozlišením uvidíte i černobílé snímky z filmového „pravěku“. Do vánočního programu přišla vhod prvorepubliková komedie Nezlobte dědečka z roku 1934 (TV Seznam na Štědrý den večer), o něco mladší je Lízin let do nebe z roku 1937 (Prima na Štědrý den dopoledne) nebo Kristián z roku 1939 (ČT1 na Štědrý den o půlnoci). Programová upoutávka České televize optimisticky popisuje 86 let starý film s Oldřichem Novým jako „stále svěží komedii“.
Úkazem letošních Vánoc je nasazení retro komedie Pelíšky, která se na Štědrý den objeví na obrazovkách hned tří různých stanic v těsném časovém závěsu. Diváci si film Jana Hřebejka budou moci naladit 24. prosince nejprve na placeném kanálu FilmBox ve 20:00, o dvě hodiny později na kabelové stanici CS Film a nakonec ve 22:10 také na prvním programu České televize, která byla hlavním koproducentem.
Veřejnoprávní premiéra s poselstvím o samotě
Tradicí štědrovečerního vysílání na ČT1 zůstává premiérová pohádka, kterou letos bude snímek Záhada strašidelného zámku. Příběh, v němž se na zámku Strašperk prolíná kouzelný svět s reálným a kde královský rozpočet zachraňují strašidelné prohlídky princezny Elvíry, režíroval Ivo Macharáček. V hlavních rolích ústřední dvojice se představí Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes, doplňují je Jiří Mádl v roli ministra či Pavel Kříž jako generál.
Tvůrci do pohádky vložili hlubší podtext, který reflektuje současné společenské nálady. „Štědrovečerní pohádkové poselství tentokrát zní: každý by si měl uvědomit, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám,“ vysvětluje režisér Macharáček. Kreativní producentka Barbara Johnsonová vyzdvihuje především prolínání dvou světů: „Nejzajímavější na pohádce je podle mého názoru prolínání kouzelného a reálného světa. Protože jak říká jedna z postav pohádky, nikdo neví, kdy se další kouzelná bytost narodí.“
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek dodává, že programová nabídka má být poděkováním divákům a přinést do domácností „příběhy plné laskavosti, humoru a naděje“. Po premiérové pohádce bude na Štědrý den k vidění osvědčený Anděl Páně 2.
Jistoty komerčních stanic
Komerční stanice proti veřejnoprávní novince staví osvědčené zahraniční i domácí hity. Televize Prima bude na Štědrý večer od 20:15 kontrovat americkou rodinnou komedií Sám doma, zatímco Nova sází na hudební pohádku Tři bratři a následně na romantickou komedii Láska nebeská. Den před Štědrým dnem, v úterý 23. prosince, Prima zařadí další oblíbenou komedii Pretty Woman.
Celoplošná Televize Seznam už podruhé získala práva na jednu z nejsledovanějších pohádek Tři oříšky pro Popelku, kterou odvysílá v úterý 23. prosince ve 20:10. „Bez ní by Vánoce nebyly úplné,“ uvádí stanice v tiskové zprávě. Práva od Národního filmového archivu na uvedení pohádky s Libuší Šafránkovou využije beze zbytku. Reprízy budou 24. prosince v 16:30 a 26. prosince ve 14:25.
Skupina Nova pro letošní rok získala oblíbenou pohádku S čerty nejsou žerty, kterou divákům nabídne 26. prosince ve 20:20, v repríze 28. prosince odpoledne a nakonec 29. prosince ve 14:50 na filmovém programu Nova Cinema.
Od slovenských kouzel po americkou klasiku
Na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince, uvede Česká televize v premiéře koprodukční slovenskou pohádku Největší zázrak. Příběh o nepovedeném kouzelníkovi Lábovi, kterého ztvárnil Michal Isteník, režíroval Tomáš Janča. „Láb je nešikovný a sobecký čaroděj, který sice má kouzelnou moc, ale neumí ji nijak rozvíjet ani využít. Je to takový kšeftař s kouzlem,“ popisuje hlavní postavu režisér Janča a dodává, že diváci na něm pochopí důležitost přiznání chyby.
Hlavním večerním programem Novy bude Nejkrásnější hádanka. Prima ve stejný večer nasadí Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Na TV Seznam bude Princezna se zlatou hvězdou. FilmBox zařadí 25. prosince komedií Špindl s Annou Polívkovou nebo bulharsko-řecký thriller Zedník.
Na Štěpána, 26. prosince, nabídne Prima pohádku Princ a Večernice, kde princ Velen bojuje o svou lásku. Televize Seznam v tento den uvede pohádku Honza málem králem. Na ČT2 se vrátí Jean-Paul Belmondo v komedii Zvíře.
Něco pro fanoušky dokumentů
Vánoční nabídka myslí i na specifické divácké skupiny. Česká televize pokračuje v tradici pohádek pro neslyšící ve znakovém jazyce. Letošní novinka Ke všem čertům (24. prosince v 11:30 na ČT2), inspirovaná příběhem Boženy Němcové, vznikla v režii Jana Bártka. „Byl bych moc rád, kdyby tato pohádka napomohla tomu, že se slyšící lidé budou o neslyšící komunitu víc zajímat,“ říká Bártek a oceňuje klid a „fokus“, který neslyšící mají díky absenci okolního hluku.
Pro milovníky dokumentů připravila Prima Zoom sérii premiér, včetně historického seriálu Koloseum nebo dokumentu Kennedyovi: Příběh americké dynastie. Stanice Nova Action a Nova Cinema osloví diváky preferující napětí a akci. Odvysílají trháky jako Robocop, Hvězdná brána či Grinch.
Silvestr s vyprošťováky
Poslední večer roku 2025 se na českých obrazovkách ponese v duchu velkých zábavních formátů. Česká televize vytěží osvědčenou značku a letošní rok uzavře speciálem StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra z O2 areny. Pořad doplní tradiční moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben při novoročním přípitku. Ještě před půlnocí se diváci dočkají speciálů Všechnopárty Karla Šípa či Zázraků přírody.
Televize Nova koncipuje Silvestr jako retro party. Hlavním tahákem bude od 20:35 speciál soutěže Na lovu, stylizovaný do 90. let, kde se lovci i soutěžící jako Aleš Háma či Václav Kopta objeví v dobových kostýmech.
Následovat bude show Možné je všechno, kterou moderátor Aleš Háma uvede jako „velkou novoroční oslavu“ s hosty Tomášem Maštalírem nebo Evou Burešovou. Půlnočním dárkem pro diváky Novy bude záznam koncertu Michala Davida. „Jsem strašně rád, že se v televizi na Silvestra hned po půlnoci bude vysílat právě můj narozeninový koncert,“ vzkazuje hitmaker divákům.
Konkurenční Prima spoléhá na silvestrovské vydání pořadu Inkognito a následně na Partičku.
TV Barrandov přichází s netradičním konceptem kulinářské show Jiřího Babici, který společně s Leošem Nohou představí „vyprošťováky“ pro ty, kteří to o svátcích přeženou s alkoholem. Nasazuje také zábavný kvíz Vím, že nic nevím, kde se utkají celebrity jako Martin Dejdar a Veronika Žilková. Před půlnocí slibuje „dráždivou show“ pod názvem SeXoňa – Silvestrovský mejdan.
Televize Seznam se v poslední den roku rozhodla uvést maraton seriálu Lajna s Jiřím Langmajerem a také Autobazar Monte Karlo. Kdo dává přednost filmům, najde například na Warner TV čtvrtý díl Supermana, na FilmBoxu Černé barony, na CS Filmu budou Světáci a Cinemax na poslední večer roku naplánoval oba díly Tarantinova akčního thrilleru Kill Bill.
