Tomáš Dragon (Dragon Internet): Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

„Kdo neinvestoval do optiky, má už dnes problém financovat další rozvoj,“ říká v rozhovoru předseda představenstva regionálního poskytovatele připojení a dalších ICT služeb Dragon Internet Tomáš Dragon. „Nacházíme se v hyperkonkurenčním prostředí, kde ceny za pevné připojení jsou i v porovnání se zahraničím nízké,“ dodává.
Jak se regionálnímu operátorovi daří stavět optické sítě? Jak řeší komunikaci s obcemi? A proč nechce využívat evropské dotace k pokrývání bílých míst?
Jak regionální operátor vaší velikosti zvládá budovat optickou infrastrukturu? Podle zprávy o stavu trhu od Českého telekomunikačního úřadu se nedaří pokrývat optickým internetem menší obce, investice směrují především do překryvných sítí na sídlištích s desítkami potenciálních zákazníků v jednom domě a do měst.
Začneme cílem, protože ten definuje způsob, jakým rozvíjíme infrastrukturu. Chceme být silným regionálním hráčem a soustředíme se na okruh v rozsahu 40 kilometrů od Mladé Boleslavi. Dragon Internet má jasné moto: Jsme vám blíž. K dosažení cíle nám pomáhá společnost FiberNet, u jejíhož zrodu jsem stál, která v obcích uvedeného regionu staví otevřenou infrastrukturu dostupnou i dalším poskytovatelům.
Otevřený model a dobré vztahy se samosprávami nám umožňují koordinovat ukládání optických kabelů s projekty obcí, čímž minimalizujeme obtěžování obyvatel stavební činností. Tato strategie sebou sice nese rizika dočasných překážek v zajištění cílené celistvosti sítě a jednorázového připojování zákazníků v obci, ale dočasnou situaci dokážeme překlenout. Někdy si s úsměvem říkáme, že prodělek je taky kšeft, protože přístup postupného síťování v koordinaci s obcemi, nikoliv jen síťování sídlišť, nám vytváří dobré jméno u samospráv i zákazníků.
Dragon Internet a.s. je český poskytovatel ICT a telekomunikačních služeb s kořeny sahajícími do roku 1990. Dnes patří mezi významné regionální hráče a opírá se o vlastní optickou síť, dvě datová centra a škálu služeb od firemního internetu a datových okruhů po hlasové služby, ICT správu a hosting. Své služby podporuje garantovanou dostupností (SLA) a infrastrukturou upgradovanou na 100 Gb/s.
Jak připojujete zákazníky, kteří nemají přístup k optice?
Budujeme hybridní síť. Na optické síti nabízíme tarify 100, 500 a 1000 Mb/s a chceme stejné rychlosti nabízet pro optikou zatím nepokrytá adresní místa. Optická síť tvoří páteř naší infrastruktury, ale bezdrátové technologie zaznamenávají výrazný technologický posun, a proto je v portfoliu zanecháme. Uvažujeme o poměru 75 % pro FTTH a 25 % pro moderní bezdrátové připojení.
V bezdrátové části sítě používáme převážně technologii milimetrových vln v pásmu 60 GHz, která na naší páteři bez problémů zvládá 500 Mb/s tarify. Milimetrová pásma mají svá fyzikální omezení ve vzdálenosti od přístupového bodu, proto bedlivě sledujeme vývoj v regulaci kmitočtového spektra a možnost poskytování služeb 5G FWA. Naším cílem je kvalitní služba, chceme být blíž bez výpadků.
Sítě jsou „živý“ organismus, pro zachování kvality služby připojujeme menší obce bez optické páteře či jejich části profesionálními infrastrukturálními spoji. Profesionální mikrovlny používáme také jako zálohy optických tras.
Co Dragon Internet a 5G?
Spojení přes 5G vnímáme jako technologii, kterou si přivlastnili velcí mobilní hráči. Píší se celé strategie rozvoje 5G se státní podporou, jako bychom nedokázali doručit službu se stejnou kvalitou. Hraničí to s veřejnou podporou. Zavádění 5G sítí v malém měřítku je náročné.
Vraťme se k výstavbě optiky. Jaké je nákladové hledisko?
Budování optiky je kapitálově náročné, ale provozně podstatně levnější. O optickou síť se stará přibližně 25 % našich zaměstnanců, i když připojuje 75 % domácností a podniků. Zbytek technického týmu pečuje o bezdrátovou infrastrukturu, která tvoří třetinu přístupů k internetu. Kdo neinvestoval do optiky, má už dnes problém financovat další rozvoj.
Nacházíme se v hyperkonkurenčním prostředí, kde ceny za pevné připojení jsou i v porovnání se zahraničím nízké. Cenová očekávání v malých obcí jsou přitom obdobná jako ve městech. Porovnáme-li internetové sítě například s energetickými rozvody, neexistuje žádná regulovaná cena za zajištění infrastruktury, a proto při kalkulacích nákladů musíme zohlednit konečný počet uživatelů v pokrývané obci.
Situace je nepříznivá pro optickou výstavbu v malých obcích. Jen náklady na optickou přípojnou síť se pohybují v milionech korun. Platí pravidlo – čím menší obec, tím menší je pravděpodobnost stoprocentního pokrytí optikou. Z popsané situace nám jednoznačně vyplývá, proč jsou špičkové bezdrátové technologie stále důležité i do budoucna.
Využíváte evropské dotace na přípojky, které administruje ministerstvo průmysu a obchodu?
Pro velkou administrativní náročnost a zaměření programu na opravdu malá sídla jsme se rozhodli realizovat výstavbu bez dotací. Nebráníme se ale spolupráci při koordinaci dotačních projektů a případné poskytnutí naší infrastruktury pro připojení bílých míst s dotovanou výstavbou.
Jak jste na tom s kybernetickou bezpečností a přípravou na kyberbezpečnostní směrnici NIS2?
V oblasti kybernetické bezpečnosti Dragon využívá vysoké standardy. Díky požadavkům velkých odběratelů má firma certifikace norem ISO i TISAX. Nadcházející zákon NIS 2 pro firmu znamená implementaci nových regulací a přibližně 10 % zátěž práce navíc.
Jádro sítě Dragonu (BGP routery) je postaveno na technologiích Cisco, a dohledové systémy na HP, kde nevidíme problém s regulací a důvěryhodností dodavatelského řetězce.
Pokud jde o nabídku zvýšené bezpečnosti zákazníkům, zvažujeme implementaci českého bezpečnostního řešení, konkrétně Turris od CZ.NIC. Tento krok by byl motivován snahou nabídnout bezpečnostní řešení koncových prvků kontrolované subjektem z členské země EU a vyhnout se geopolitickým rizikům spojeným se zahraničními dodavateli, ať jde o Čínu, USA nebo kohokoliv jiného.
