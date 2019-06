 »  Tomáš Rosa (Raiffeisenbank): Kryptokalypsa může přijít do 15 let

Řada firem se předhání v tvrzení, že data, která u nich zanechávají jejich klienti, jsou bezpečně uložena a zakódována proti zneužití. Můžete tomu věřit, po rozhovoru s kryptologem Raiffeisenbank Tomášem Rosou si ale výše zmíněným tvrzením už tak jistí nebudete.

Rosa přednášel minulý týden na konferenci Digitální identita a svůj příspěvek věnoval rizikům kvantových počítačů. „Kvantové platformy zvládnou kromě dalších věcí řešení těch matematických úloh, o jejichž obtížnost je dnes opřena naprostá většina kryptografických protokolů,“ řekl Rosa během konference.

Rozhovor s Tomášem Rosou vám nabízíme ve formě podcastu:

V rozhovoru pro server Lupa.cz byl ještě konkrétnější. „Pokud dnes chráníme některé informace a chceme je chránit i za dalších 15 let, tak už dnes musíme použít jiné algoritmy. Protože to, co dnes zašifruji algoritmem, o němž víme, že bude prolomen, tak je vlastně jen zpráva, kterou posílám do budoucnosti. A ta zpráva bude v té budoucnosti naprosto otevřená a už s tím nic neuděláme,“ uvedl Rosa.

Podle něj některé aspekty takzvané retroaktivní kryptoanalýzy vidíme už dnes, byť zatím v jiném kontextu. V 90. letech byla velká část internetové komunikace chráněna poměrně slabými klíči. Sice se vědělo, že zabezpečení není příliš silné, tehdy ale chyběly výkonné počítače, které by klíče umožnily prolomit.

„Nicméně zpravodajské služby, kterým toto došlo, tak v 90. letech nahrávaly, doslova co mohly, a dnes prolomení takové komunikace trvá řádově pár minut. Něco z té doby samozřejmě už pozbylo platnosti, ale stále je tam dost informací, které mohou vysvětlit, proč se některé události staly a jak se staly. Řada těchto informací má přesah i do budoucnosti,“ upozornil Rosa.

V rozhovoru, který vám nabízíme formou podcastu, mluví i tom, jaké bezpečnostní algoritmy jsou kvantovými počítači ohroženy. Komentuje také to, zda mají kvantové počítače nějaké meze, nebo i to, zda jsou do budoucna nějak ohroženy kryptoměny.