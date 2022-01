Co nabízejí streamovací zařízení velkých hráčů? Tohle umí Roku a Amazon

Roku

Roku LE Streaming Player

Lákal by vás značkový TV box v přepočtu za necelých 400 Kč? I kdyby byl jen Full HD a k dispozici pouze po omezenou dobu? Přesně takovou nabídku obdrželi slevychtiví nakupující při zahájení tradičního Black Friday v síti obchodů Walmart.

Stál za ní známý velký producent různých streamovacích zařízení, společnost Roku. Navrhla zvláštní model v omezené sérii s označením Roku LE Streaming Player. Dle tiskového vyjádření společnosti byl určen pro volný prodej pouze do vyprodání zásob a nebude jej možné doobjednat.



Autor: Roku

Přestože jsou noví vlastníci dle většiny pochvalných reakcí velmi spokojeni až nadšeni, jde spíše o ukázku skvělého marketingu. Ve skutečnosti se totiž jedná o upravený model Roku SE (3903), nabízený místo tradiční černé barvy v barvě bílé. Svůj základ má ve standardním HD modelu Roku Express, který je nabízen i v provedení Express 4K+. Základní řada Roku streamerů je popsána v tabulce níže.



Autor: Roku

Přístroje Roku Express (HD), Roku SE a Roku LE jsou poslední (osmou) generací, která má ještě osazen procesor architektury Cortex A-53. Počínaje devátou generací z přelomu let 2020/21 je střídají čipsety od Realteku. Podporují DTS a Dolby Atmos. Konektivitu zajišťuje výhradně jednopásmová Wi-Fi 802.11 b/g/n, neboť disponují pouze HDMI portem a USB-C portem, který plní napájecí funkci.

Přiložen je dálkový infračervený ovladač se základními funkcemi a dedikovanými tlačítky pro přímý vstup do streamovacích služeb, obvyklá kombinace u modelu LE bývá Netflix/Hulu/Disney+/Apple TV+.

V nabídce Roku jsou i tři verze TV sticků: Streaming Stick+ z osmé generace přístrojů a dva z poslední, desáté generace (na trhu od září 2021) – Streaming Stick 4K a Streaming Stick 4K+. Tradičním poznávacím znamením všech tří TV sticků je Wi-Fi přijímač dlouhého dosahu integrovaný do USB kabelu, který zároveň slouží i jako nabíjecí kabel (dvěma způsoby: buď přes USB port TV přijímače, nebo s použitím adaptéru z běžné elektrické sítě).



Autor: Roku

Roku Streaming Stick+ (model 3810/3811)

Model z osmé generace přístrojů Roku, typové číslo 3810, lze pořídit také ve verzi 3811 „Headphone Edition“, obohacené o sluchátka. Nabízí HDMI port 2.0a, podporu rozlišení videa HD i 4K (s HDR 10) + audio DTS a Dolby Atmos. Osazen je procesor architektury ARM Cortex A-53 a dvoupásmová Wi-Fi se standardy 802.11a/b/g/n/ac. Operační paměť 1 GB, úložiště 512 MB. Dálkové ovládání je s infračerveným přenosem, podporou hlasového vyhledávání a Wi-Fi Direct.

Roku Streaming Stick 4K (model 3820)

První ze dvou přístrojů desáté generace, typové číslo 3820, má na rozdíl od svého předchůdce HDMI port specifikace 2.0b, úložiště navýšené na kapacitu 4 GB (1 GB RAM zůstává) a osazený čipset od Realteku. Dvoupásmová Wi-Fi má podporu týchž standardů (tedy 802.11a/b/g/n/ac), ale je také vybavena MIMO technologickým řešením.

Po stránce videa nabídne podporu HDR10 a HDR10+, HLG a Dolby Vision, rozlišení HD i 4K. Audio opět Dolby Audio, Dolby Atmos a DTS.

Roku Streaming Stick 4K+ (model 3821)

Za zmiňovaným „+“ v názvu druhého modelu se skrývá hlavně vylepšený dálkový ovladač (Roku Voice Remote Pro), který je kromě podpory hlasového ovládání vybaven dobíjecí baterií, praktickou funkcí „Lost Remote“ (najde „nezvěstný“ ovladač) a dvěma uživatelsky definovatelnými tlačítky.

Technická specifikace je shodná s předchozím modelem 4K (3820).

V případě Roku TV sticků jde o globální produkty, které ale mohou podle zemí či regionů obsahovat odlišné aplikace a streamovací služby. Třeba jako verze americká versus verze evropská.

Amazon

Ani obchodní impérium Amazon Jeffa Bezose nezaostalo za konkurenty a máme zde zcela nový model označený Fire TV Stick 4K MAX. Nabídka Fire TV sticků pro rok 2021 v tabulce níže.



Autor: Amazon

Fire TV Stick 4K MAX

„MAX“ je první 4K TV Stick s podporou Wi-Fi 6 (802.11ax). Jako kompatibilní router lze použít kupříkladu Amazon eero, který si představíme později. Podle regionu se také lze setkat s různým osazením dedikovaných tlačítek videoték na přiloženém dálkovém ovladači (jehož výbavu dále tvoří Bluetooth, mikrofon, Alexa 3. generace).



Autor: Amazon

Přístroj je osazen čipsetem společnosti MediaTek MT8696 (čtyřjádro, takt 1,8 GHz s grafikou Imagination Technologies (IMG) PowerVR), oproti ostatním modelům disponuje 2 GB operační paměti, 16 GB eMMC úložiště ponecháno. Od MediaTeku pochází rovněž i Wi-Fi 6 čip MT7921LS. Podpora technologie Bluetooth 5.0 + LE.

Technické údaje uváděné na produktových stránkách jednotlivých jazykových verzí Amazonu naznačují existenci dvou rozdílných hardwarových verzí zařízení. Jedné, jež je v prodeji na americkém a kanadském Amazonu, a druhé v globální distribuci. Liší se právě integrovanou grafikou PowerVR od IMG, US/CA verze GE9215, globální verze GE8300 (použita už v předchozích modelech TV sticků).

Co dále toto zařízení nabízí? Audio 7.1 surround sound, dvoukanálové stereo, HDMI audio passthrough až do 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos. Video v rozlišení 2160p, 1080p a 720p až do 60 snímku za sekundu. Podpora Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 i AV1. HDMI s ARC a HDCP 2.2.

Z českých streamovacích aplikací je přímo potvrzena podpora SledováníTV, O2 TV a Skylink Live TV. Lepší TV, T-Mobile TV GO a Vodafone TV deklarují všeobecnou podporu pro OS Android (ve kterém má základ Fire OS). Přehled podporovaných globálních a zahraničních aplikací a složení přímých přístupů do aplikací najdete ve fotogalerii jednotlivých regionálních verzí Amazonu níže.

K aplikacím a distribučnímu modelu sticku 4K MAX se ještě lehce vrátíme. V galerii představované regionální varianty označené vlajkou jsou dodávány pouze vždy do zmíněného státu (souvisí to s autorskými právy). Tzv. „International“ varianta zařízení je globální verze s podporou pouze firemní videotéky Prime Video a Netflixu (každá má dedikované tlačítko). Další dvě tlačítka jsou podle konkrétního regionu.

Hlasové vyhledávání přes Alexu je možné pouze v angličtině. Zařízení v „britské“ verzi nelze objednat s doručením na území Irska (republiky), zde Amazon nabízí pouze variantu „International“. Funguje to i opačným způsobem, variantu „International“ zase nelze zakoupit pro území Velké Británie a Severního Irska, zde je prodávána pouze „britská“ verze s místními regionálními aplikacemi a jinými dedikovanými tlačítky. Kupříkladu na mexickém nebo brazilském Amazonu není model 4K MAX v nabídce vůbec, v dalších (Turecko, SAE) nenaleznete vůbec žádné zařízení Fire TV.

Fire TV Stick 4K (verze 2021)

Nejnovější verze Fire TV Sticku podporuje Dolby Vision a má přibalen dálkový ovladač s integrovaným mikrofonem, Alexou 3. generace a 4 dedikovanými tlačítky pro přímý vstup do videoték. Namapování tlačítek se opět liší podle regionu. Kupříkladu v základní US verzi dostanete čtveřici Prime Video / Netflix / Disney+ / Hulu, v britské verzi (k dodání pouze na britské adresy) Prime Video / Netflix / Disney+ / Amazon Music. Stejně jako u ostatních modelů namapování není dále uživatelsky volitelné. Stick 4K nemá žádnou „International“ verzi, jakou jsme si popsali u modelu 4K Max, a je nabízen na vybraných trzích.

Na rozdíl od modelu 4K Max přístroj podporuje Wi-Fi 5 (802.11ac), disponuje jiným čipsetem od MediaTeku (MT 8695) a 1,5 GB operační paměti (4K Max 2 GB). Po stránce zpracování obrazu nepodporuje pouze nový kodek AV1, v dalším je podpora shodná s modelem 4K Max.

Přístroje od sebe odlišuje ražené logo: 4K Max s označením „fire tv“, Stick 4K toto označení postrádá.

Alexa Voice Remote 3. generation (vydání 2021)

Nově uvedený dálkový ovladač s integrovaným mikrofonem, kompatibilní se systémem Amazon Alexa a většinou „Fire“ zařízení. Lze ovládat naprostou většinu Fire TV sticků (mimo nejstarší 1. generaci), Fire TV Cube a Fire TV 3. generace. Rovněž kompatibilní TV přijímače (nikoliv Fire TV Smart TV příjímače), soundbary a receivery. Osazeno je modré tlačítko „Press and ask Alexa“, tlačítko pro přímý vstup do programového průvodce a nechybí dedikovaná tlačítka pro videotéky (ve dvou variantách mapování, jak je popsáno výše). K přenosu povelů je použita technologie Bluetooth.



Autor: Amazon Dálkový ovladač s Alexou 3. generace

Amazon eero

Eero LLC, sídlící v kalifornském San Franciscu, je jedna ze společností patřící Amazonu. Zabývá se vývojem a výrobou zařízení „chytré domácnosti“. Eero 6 a eero Pro 6 jsou dva systémy domácí Wi-Fi sítě s technologií Mesh a podporou standardu Wi-Fi 6. Centrálním zařízením sítě je router, který je nutno dále připojit k externímu modemu (zařízení integrovaný modem neobsahuje), připojit lze dva (ve verzi Pro tři) zesilovače/opakovače, případně doplňkový AP Beacon.

Systémy mají integrovaný Zigbee smart home hub pro snadnější spojení s přístroji podporujícími technologii Amazon Alexa (aktuálně je uváděno 75+ kompatibilních zařízení). Při spojení například s Echo Dot 4. generace lze ovládat hlasovými povely i přístroje domácí Wi-Fi sítě.

Základní specifikace:

Systém eero 6 – dvoupásmová, souběžná Wi-Fi 2,4 GHz & 5 GHz; 2×2/2×2 MU/SU-MIMO; rychlost downloadu 500 Mb/s a výše (SR AX 1800), samotný router pokryje cca 140 m2, v sestavě se dvěma zesilovači až 460 m2, vše ve standardu Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax). Modem disponuje dvěma 1Gb/s ethernetovými porty pro LAN/WAN konektivitu a 1× napájecím portem USB-C, zesilovač pouze napájecím portem USB-C.

Systém eero Pro 6 – třípásmová, souběžná Wi-Fi 2,4 GHz & 5 GHz Lo & 5 GHz Hi; 2×2/2×2/4×4 MU/SU-MIMO; rychlost downloadu 1 Gb/s a výše (SR AX 4200), samotný router pokryje cca 190 m2, v sestavě se třemi zesilovači až 560 m2, rovněž ve standardu standardu Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax). Modem stejně jako předchozí model disponuje dvěma 1Gb/s ethernetovými porty pro LAN/WAN konektivitu a 1× napájecím portem USB-C, zesilovač pouze napájecím portem USB-C.

Při použití doplňkového přístupového bodu (AP) eero Beacon lze přidat ke stávající síti dalších 140 m2 pokrytí rychlostí až 350 Mb/s a standardem Wi-Fi 5. Není vybaven napájecím portem, má integrovanou zástrčku amerického standardu. Počet těchto zařízení v síti není nikterak omezen, jak praví produktová stránka: „Kde je zásuvka, tam může být i Beacon…“. AP Beacon je v prodeji už pouze v USA, pochází z předchozí generace s podporou Wi-Fi 5 (802.11ac). Všechny ostatní přístroje jak nové, tak předchozí generace jsou v prodeji jak v Americe, tak i v Evropě.