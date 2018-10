 »  Tváří v tvář. Apple FaceTime bere videotelefonii útokem

Kdo zná Mac OS X, ví, že Apple má vlastní „kecálek“ iChat, původně postavený nad technologiemi AIM, nyní podporující i Jabber/XMPP. Ten samozřejmě podporuje i hlasové a video volání. Proto se tak trochu očekávalo, že Apple v podstatě udělá iChat pro iPhone. Ovšem FaceTime je něco trochu jiného – především není to kecálek, nelze si posílat textové zprávy přes Internet. Nepodporuje čistě hlasové volání, součástí je i video. K tomu je FaceTime na iPhone přímo integrovaný do telefonní aplikace – můžete si vybrat, zda budete na kontakt volat či „fejstajmovat“, při hovoru, pokud si obě strany ujasní, že přejdou na FaceTime, udělají tak snadno během hovoru. Na druhou stranu chybí jeden ze zásadních principů IM – informace o dostupnosti uživatele. V ICQ, Skype a podobně vidíte status uživatele – je odpojený, připojený, ale opustil počítač, nebo si nepřeje být rušen a podobně. FaceTime s tímto nepracuje, prostě voláte – buď se zadaří, nebo ne.

Mimochodem, dost možná právě obavy o stabilitu „chytré sítě“ pod náporem davů uživatelů iPhone vedou českou Telefónicu O2 k omezení funkčnosti iPhone v jejich síti. Tiskové oddělení totiž sice jedním dechem tvrdí, že zákazníci mohou funkcionality iPhone využívat nejlépe využívat právě v jejich „chytré síti“, kterou operátor silně marketingově tlačí, ovšem tiskový mluvčí druhým dechem dodává, že tethering (tedy využití iPhone jako datového modemu pro připojení počítače k internetu) stále není dostupné a není známo, kdy a zda bude. Tudíž Telefonica O2 v podstatě zamezí využívání docela podstatné funkcionality telefonu – ač právě ta jejich síť má být nejlepší. Až komicky potom působí prohlášení, že „společnost Apple nám bohužel zatím nevyhověla ohledně povolení tetheringu pro naše zákazníky“ – společnosti Apple jsou zákazníci společnosti O2 srdečně jedno a nastaví služby dle požadavku operátora. Nejlepší důkaz o tom podává pohled k Vodafone a T-Mobile, jejichž zákazníci si blaha datového připojení počítače přes iPhone mohou užívat již od rok 2008, kdy byl uveden iPhone 3G na český trh. Samozřejmě důvod může být také zcela odlišný – prostě vyrazit z hejla, pardon, ze zákazníka nějaký peníz navíc za další SIMkartu s datovými službami pro 3G modem. Variantu, že se O2 za dva roky nepodařilo Apple přesvědčit ke změně triviální konfigurace, raději ani nezvažuji jako reálnou, svědčilo by to jen buď o neschopnosti, nebo nezájmu operátora Telefonica O2 o jeho zákazníky.

Videohovory přes FaceTime nejsou na iOS platformě první – umí je nabídnout Fring i nový Yahoo Messenger, a to nejen přes WiFi, ale také přes 3G. Proč tedy Apple nedovolil použití i přes 3G? Odpověď může být dvojí – aby si nepopudil operátory a aby uživatelé iPhonů definitivně nezhroutili síť AT&T. Až poměrně nedávno Apple dovolil VoIP přes 3G sítě, poté, co AT&T posílilo svou síť. Tento operátor prodává iPhone jako jediný v USA a nástup iPhonů si opravdu „užil“ – datový provoz vzrostl razantně, protože skoro každý surfuje, posílá maily či stahuje menší aplikace z App Store. A samozřejmě telefony, které podporují VoIP, jdou proti zájmům operátorů, kteří se zuby nehty brání ztrátám výnosů z hlasového volání.

Při uvedení nových modelů přehrávačů iPod touch, které jsou vlastně „iPhone bez mobilní části“ využívající stejného operačního systému iOS nebylo velkým překvapením, že i iPod touch je vybavený dvěma kamerkami, které lze použít také pro FaceTime. A při středeční prezentaci „Back to Mac“, kdy Apple prezentoval řadu technologií a prvků rozhraní, které převádí ze zařízení s iOS do počítačů Apple, došlo i na FaceTime – Apple uvedl betaverzi programu FaceTime pro Mac OS X. Nyní tak lze opravdu snadno komunikovat mezi Macem, který je připojený k Internetu, a iPhonem či iPodem touch na WiFi. Pokud se ptáte „A co iPad?“, odpověď je jednoduchá, nemá kamerku, ovšem všeobecně se předpokládá, že se objeví v příští verzi.

Přitom na počítačích se v mezičase spolu s voláním přes internet z videovolání stala oblíbená služba a webkamerky najdeme dneska zabudované v podstatě do všech nových notebooků. V případě 3G sítí se však služba dle všeho prostě netrefila do toho, co uživatel zajímá – technologie to podporuje, ale uživatelé nepoužívají.

Apple tedy nepoužil pro iPhone svůj iChat, ale vytvořil novou službu FaceTime, byť řada technologií je společných, Apple zde samozřejmě zúročil několik let vývoje iChatu. Důvod bude jednoduchý – Apple při uvedení FaceTime deklaroval, že tuto technologii chce časem nechat schválit jako otevřený standard, který bude moci využívat libovolný výrobce. Mimochodem, název FaceTime byl Applem odkoupen od stejnojmenné firmy, která se hodlá přejmenovat. Pokud by tedy Apple skutečně udělal z FaceTime otevřený standard, který by snadno výrobci implementovali do svých telefonů a jiných mobilních zařízení, mohl by ve světě mobilního VoIPu způsobit menší revoluci. FaceTime by nebyl náhradou Skypu se vším všudy, ale pro videohovory by byl výrazně snáz použitelnější. A pokud bude k tomu Apple „dávat“ také značku FaceTime, může být komunikace vzájemné kompatibility zařízení jednodušší. Samozřejmě dokud se nenajde někdo jako Sony, které standard FireWire, také vytvořený Applem, označovalo jako iLink.

Koho konkrétně zajímá, jaké technologie Apple používá – AAC (Advanced Audio Codec) pro hlas, populární H.264 pro video (nejsou zdarma, ale jsou standardizované, np. Skype používá vlastní proprietární řešení), SIP pro iniciaci hlasového volání, RTP a SRTP pro přenos dat a řadu technologií (STUN, TURN a ICE) pro komunikaci se zařízením za NATem. Mimochodem, všechny internetové technologie (SIP, RTP a další) jsou otevřené standardy, za kterými stojí IETF. Kromě toho ještě Apple podle všeho používá XMPP, neboli Jabber, což je opět otevřený standard, který již Apple nějakou dobu používá pro řadu svých služeb – včetně Apple Push Service, tedy službu předávání informací na iPhone.

Jak to funguje

Aby se jeden uživatel dovolal druhému, je potřeba, aby bylo známo, „kam volat“. Pro identifikaci telefonů se používá telefonní číslo, pro uživatele s iPodem touch nebo s Mac OS X se použije e-mailová adresa. Pokud u iPhone není FaceTime aktivní, stačí ho aktivovat v menu předvoleb a nic dalšího není potřeba nastavovat. Pro přihlášení u iPod touch a Mac OS X je potřeba použít Apple ID (což je v podstatě libovolná mailová adresa registrovaná u Apple), ovšem volání nemusí být nastavené na mail shodný s Apple ID, lze klidně zvolit jinou adresu, jen je nutné ji do účtu přidat a ověřit, že je skutečně uživatele. Kdo má účet do iTunes store tak ho použije, to je také Apple ID, s tím, že opět může klidně zvolit jinou mailovou adresu jako „volací“. Po aktivaci FaceTime je uživatel na příjmu vždy, když je na WiFi (resp. u počítače s Mac OS X, když je na Internetu). Použité číslo nebo mail se ukazuje druhé straně jako identifikace volajícího.

Kdo chce někomu volat, může zkusit „naslepo“ jeho telefonní číslo nebo e-mail vytočit přes tlačítko FaceTime v seznamu kontaktů v iPhonu. Bohužel se nedozví, zda je uživatel dostupný nebo ne, FaceTime na straně volajícího „vyzvání“ bez ohledu na to, zda zařízení na druhé straně má šanci hovor přijmout. V případě iPhonu (když právě není na WiFi, ale na běžné mobilní síti) alespoň volanému dorazí informace o tom, že někdo přes FaceTime volal a zobrazí se nepřijatý hovor v seznamu volání, v případě volání na počítač, který právě není dostupný, se tato informace nezobrazí vůbec – ale je to beta, třeba to ještě Apple změní. Mimochodem, samozřejmě lze přes FaceTime volat i mezi počítači.

Užitečné je, že příchozí volání zvoní (při volání na mailovou adresu) na všech zařízeních, na kterých je registrovaná a zařízení je připravené na příjem. V praxi tak hovor přicházel na iPod touch a na počítač, po zvednutí hovoru na jednom zařízení druhé přestane vyzvánět.

K aplikaci pro Mac OS X ještě pár slov; zatím je to spíš bědaverze – práce se seznamem kontaktů (zde se přebírají standardní systémové kontakty) je otřesná, řazení je podle křestních jmen a nelze vyhledávat. K tomu je aplikace při volání dost velký žrout systémových prostředků. Výhodou je, že lze vypnout aplikaci a příchozí hovory hlídá démon spuštěný na pozadí, který následně spustí aplikaci a lze přijmout hovor. Pro úplně vypnutí FaceTime je nutné sáhnout do předvoleb aplikace a tam službu vypnout. Mimochodem Apple nechal v aplikaci ošklivou bezpečnostní díru, po přihlášení Apple ID do aplikace si tato heslo pamatuje, což ještě není tak strašné, ale bylo možné zobrazit informace o účtu a změnit heslo bez zadání stávajícího hesla. Tato funkce již není dostupná, stránka s heslem se nyní vůbec nezobrazí. Z bezpečnostního hlediska je asi ještě potřeba upozornit, že zatímco spojení hovoru je šifrované, samotný hovor se přenáší nešifrovaně.

Jak již bylo řečeno, jedná se o videovolání, takže při příjmu hovoru se zobrazí také obraz z přední kamerky na iPhone/iPod nebo z hlavní kamerky na Macu (pokud k Mac mini nebo Mac Pro není připojená nějaká podporovaná kamerka, aplikace se nespustí). Ovšem pokud není právě vhodné, aby druhá strana viděla obraz z mobilního zařízení, lze se na iPhone/iPodu touch po spuštění hovoru vyhnout zobrazení videa – stačí stisknout tlačítko „home“ a skočit na stránku s ikonami aplikaci, v ten okamžik druhá strana vidí poslední snímek a přeškrtnutou kameru.

Použití na iPhonu, iPodu touch i Mac OS X bylo v podstatě bezproblémové – až na jednu výjimku jsem se dovolal vždy, když bylo cílové zařízení na WiFi, funguje to opravdu na jedno klepnutí podobně snadno, jako běžné hlasové volání. Jelikož použití webkamery předpokládá, že telefon není u ucha, standardem je hlasité volání, ovšem nový iPhone má pro běžné použití dostatečně silný reproduktor a kvalitní mikrofony. Je jedno, zda je telefon na výšku nebo na na šířku, díky zabudovanému akcelerometru program ví, jak je kamera orientovaná a obraz se zobrazí vždy správně, na jiném zařízení i na počítači. U iPodu a iPhone potěší také možnost přepnout na druhou zadní kameru, takto lze snadno ukazovat například interiér, potomka na pískovišti (pokud je s WiFi…) a podobně.

Odpoutání od počítače a možnost videovolání je příjemné, byť je vhodné si telefon spíš někam položit nebo opřít než ho po dobu hovoru držet v ruce. Například při práci v kuchyni je na to ideální otevřená skřínka, kam lze iPhone dát do police a v klidu škrábat brambory… A pro řadu uživatelů může být podobná funkce darem k nezaplacení – například pro komunikaci znakovou řečí je videotelefon v podstatě nezbytností.

Zajímalo mě také, jak se bude chovat iPod touch s WiFi, který několik dní ležel ve „spacím“ režimu na stole. Byl evidentně stále na příjmu, hovor z iPhonu přijal naprosto bez problémů a na výdrž baterie to nemělo zásadní dopad.

Apple ještě zjednodušuje orientaci tím, že u kontaktů, přes které již bylo voláno pomocí FaceTime, se objeví ikonka kamerky, a při volání přes běžné hlasové spojení zmizí u kamerky otazníček. Toto však bohužel nemůže nahradit absenci notifikace o dostupnosti druhé strany. Apple tuto informaci samozřejmě má, ale rozhodl se ji nepředávat dál, asi kvůli zjednodušení služby. Pokud by se měly zobrazovat „statusy“, bylo by nutné začít řešit nějaké vzájemné propojení uživatelů, povolení zobrazování statusu a podobně, jako u libovolného jiného IM. Takto lze pohlížet na FaceTime jako na videohovory zdarma, s omezením (doufejme že prozatímní) na WiFi. Služba je tak jednodušší a snáz použitelná i pro ty uživatele, kteří by jinak žádné IM služby nikdy nepoužívali. Až Apple povolí volání přes 3G sítě a pokud se služba rozšíří i k dalším výrobcům mobilních telefonů (resp. bude stačit pro systémy s multitaskingem napsat aplikaci), může se jednat o životaschopnou a peníze šetřící službu.