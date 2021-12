Vánoční charita: udělejte radost online

Před vánočními svátky se v mnohých lidech probudí špatné svědomí připomínající, že je někdy dobré pomoci potřebným. Když obdarováváme své blízké, vzpomeneme si i na ty, které sice neznáme, ale kteří potřebují pomoc.

Internetové prostředí je ideální pro ty dárce, kteří pochybují o tom, zda se jejich dvacetikoruna vložená do kasičky výběrčího u metra dostane tam, kam má. Pravdou ale je, že mnozí lidé mohou více důvěřovat neznámému člověku na ulici než informacím o projektu a číslu účtu na Internetu. Samozřejmě je před darováním vyšší částky dobré prověřit, zda jde o důvěryhodný projekt organizovaný důvěryhodnými lidmi.

Elektronicky (tedy přes Internet nebo mobilní telefon) lze přispět na velkou spoustu nejrůznějších charitativních projektů. Každý si může najít oblast, ve které by se rád angažoval, a poslat peníze na uvedené číslo účtu. To je ten nejběžnější a nejčastěji využívaný způsob pomoci potřebným, který je často modifikován různými provedeními či “místy” výběru. Některé charitativní organizace mají systém přijímání příspěvků, který velmi připomíná e-shop. Zákazník si najde produkt (tím může být příspěvek několik set korun na školu v Africe), vloží ho do košíku, zaplatí převodem a dostane certifikát.

Wikipedie a Digitální pohraničí

Příkladem vybírání příspěvků na provoz nekomerčního projektu je kampaň Wikipedie. Na hlavní stránce je na exkluzivním a viditelném místě banner, upozorňující na apel zakladatele JIMMYHO WALESE. Text s prosbou o příspěvek končí: “Spolu můžeme udržet Wikipedii bezplatnou a bez reklam. Můžeme ji udržet otevřenou – informace z ní můžete používat tak, jak se vám líbí. Můžeme ji udržet rostoucí – šířící znalosti kdekoli a přijímající spolupráci od kohokoli. Každý rok v tento čas se obracíme na vás a na ostatní napříč komunitou Wikipedie, abyste nám malými dary – dvaceti dolary, třiceti, padesáti nebo třeba víc – pomohli udržet náš společný podnik. Pokud si ceníte Wikipedie jako zdroje informací a jako zdroje inspirace, doufám, že se rozhodnete pomoci právě teď.“

Uživatel Wikipedie, kterému se služby otevřené encyklopedie líbí a často je využívá, může pomoci k rozvoji projektu zasláním zvolené částky přes PayPal, nebo zaplacením členství ve sdružení Wikimedia Česká republika.



Přispějte na provoz Wikipedie

Praktickým projektem, kde můžete přispět, je také nadace Electronic Frontier Foundation, která „brání práva digitálního pohraničí“, mediálně známá je především zajišťováním právní podpory pro lidi, po kterých se vozí autorskoprávní organizace jako RIAA. I EFF můžete přispět a vaše peníze půjdou na něco, co bychom nazvali „podporou hodnot starého dobrého Internetu“, více o práci EFF se dozvíte zde.

Kiva – pomozte podnikatelům ze třetího světa

Netradiční, ale o to zajímavější, je projekt Kiva.org. Uživatelům umožňuje bezúročně půjčit drobným podnikatelům z rozvojových zemí. Půjčuje tu i téměř stovka Čechů, kteří ve svém týmu v době psaní tohoto článku uskutečnili skoro tisíc půjček v celkové hodnotě přes 30 000 dolarů. Je vidět, že průměrná výše příspěvku jednotlivce začínajícímu podnikateli v Africe nikoho nezabije (minimum je 25 dolarů), ale pro příjemce může znamenat velkou motivaci a start nového života.



Češi na Kiva.org nejsou na dolar skoupí a podpořili už řadu podnikatelů ze třetího světa více než půlmilionem vybraných korun.

Peníze se navíc „jen tak“ nepošlou, ale jsou určeny konkrétnímu člověku na jeho konkrétní nápad nebo projekt. Příjemce peněz určených například na nákup šicího stroje dostane požadovanou částku poskládanou od lidí z celého světa. Dá se říci, že Kiva je jakási sociální síť spojující dárce s potřebnými, navíc zprostředkující celou transakci.

Na stejném principu funguje český portál MyElen.com provozovaný Nadačním fondem Microfinance. Vzhledem k tomu, že tento portál naposledy publikoval svou výroční zprávu za rok 2008, není zřejmé, v jaké je tento fond kondici.

O tomto způsobu půjčování peněz – takzvaných P2P půjčkách, jsme již na Lupě psali zde.

Facebook Causes také přispěje na dobročinnost

Sociální sítě samozřejmě u většiny z nás reprezentuje Facebook. Ten díky svému projektu (aplikaci) Causes umožnil vybrat přes 25 milionů dolarů od stovky milionů uživatelů Facebooku. Causes je pro Facebook centrálním výběrným místem pro dobročinnost, které firma otevřela po zkušenosti s celou řadou podvodných kampaní a pokusů o výběr peněz od lidí, nyní se dobročinné výběry přes Facebook dají pořádat jen v aplikaci Causes.



Facebook Causes: vyberte si, na co chcete přispět

Facebook je příhodným prostorem pro podporování a sdílení dobročinných projektů a neziskových organizací, registrovaných ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě. Jednotlivé kauzy mohou být podporovány i ve velkém firmami, což umožňuje budování pověsti odpovědné firmy, a to mezi obrovským počtem uživatelů Facebooku, kteří kauzu sledují.

Pozadu nezůstává ani Twitter, který také umožňuje „sociální“ výběr příspěvků od členů sítě pomocí nejrůznějších aplikací. Pokud používáte Twitter a PayPal, můžete darovat například prostřednictvím aplikace RainMaker.

Dalším obsáhlým „celosvětovým“ katalogem online charitativních projektů je GiveMeaning, kde lze sbírat prostředky na dobročinné projekty, charitu nebo jiné myšlenky – a kde lze samozřejmě také přispívat online. Projekty pro dobročinné financování jsme mapovali také zde.

I v Česku lze přispět online



Pošlete někomu, koho vlastně ani neznáte, Skutečný dárek

S dobrým nápadem přišla organizace Člověk v tísni, nabízí ve svém eshopu Skutečný dárek možnost zakoupit a darovat svým blízkým pod stromeček certifikát na živou krávu, kozu, kojeneckou výživu, školní potřeby a další. Nebojte se, vaši blízcí nedostanou kozu nebo krávu v balíčku, funguje to jinak. Společnost Člověk v tísni tyto věci zakoupí a distribuuje konkrétním lidem v rozvojových zemích – potřební tedy dostanou to, co jste jim koupili. V loňském roce lidé nakoupili charitativní certifikáty v hodnotě přes 5 milionů korun.

Humanitární organizace ADRA má pro elektronický výběr příspěvků web eDonation. I zde dárce kupuje konkrétní pomoc potřebným.

Celou škálu možností, jak pomoci potřebným, nabízí Český výbor pro UNICEF, kromě zaplacení příspěvku online je to třeba nákup věci nebo služby, která má pomoci (například míč pro děti nebo moskytiéra), v e-shopu.

Ohroženým dětem pomáhá Nadace Naše dítě, kromě převodu peněz online je možné poslat DMS (dárcovskou SMS). DMS využívá hodně organizací a projektů, výhodou tohoto způsobu získávání peněz je jednoduchost a využití mobilního telefonu, tedy zařízení, které máme po ruce skoro všichni. Za projektem DMS stojí jako provozovatel Fórum dárců. Z projektů, které vybírají příspěvky pomocí DMS, by si měl vybrat opravdu každý. Škála organizací využívajících tento kanál je opravdu široká. Dobrým zdrojem inspirace pro výběr projektu, který si zaslouží pomoci, je katalog neziskovek.



Česká pomoc – kde vlastně pomáhají české nevládní organizace?

Pokud vám dělá radost nejenom dárky dostávat, ale i dávat, máte nespočet příležitostí, aniž byste museli vůbec vstávat od počítače.

Zdá se, že stále více Čechů neváhá na řešení konkrétních problémů přispět, ostatně, na stránkách webu Česká pomoc se můžete podívat, kam všude putovaly výnosy nejrůznějších sbírek v Česku za posledních dvacet let. „Před dvaceti lety jsme pomoc potřebovali my, dnes ji potřebují jiní,“ je dobré motto takové pomoci.

Znáte sami nějaký zajímavý dobročinný projekt, který lze podpořit online? Napište jej do komentářů…