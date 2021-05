Vážná zranitelnost počítačů Dell, Nginx je nejpoužívanější webserver, 2nm čipy od IBM

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Počítače a notebooky od Dellu (včetně Alienware) vyrobené během posledních dvanácti let mají závažnou bezpečnostní chybu. Týká se systémového ovladače dbutil 2 _3.sys využívaného pro nahrávání UEFI/BIOS. Je možné získat privilegovaná oprávnění na úrovni kernelu. Doporučuje se odstranění zmíněného ovladače a instalace nového, Dell na to má nástroj. Na zranitelnost upozornila SentinelLabs a upozornění vydal také NÚKIB. Kyberúřad rovněž upozornil na zranitelnost v unixovém mailovém systému Exim.

Nginx se stal nejpoužívanějším webovým serverem na světě. Alespoň tak ukazují statistiky W3Techs. Jde o data ze serverů viditelných z internetu. Nginx s podílem 33,8 procenta překonal Apache. V roce 2009 měl Apache dominantních 73 procent a Nginx 3,7 procenta. Trojkou na trhu je rostoucí Cloudflare Server, naopak Apache nejvíce padá.

Slovenský Tachyum se připojuje k evropskému cloudu Gaia-X. Tachyum připravuje univerzální procesor Prodigy, který chce Gaia-X nabídnout jako součást hardwarové platformy. O Tachyum si lze více přečíst u nás na Lupě. O Gaia-X také. Jde zejména o iniciativu Francie a Německa, která je některými zeměmi kritizována.

IBM Research vytvořila první wafery pomocí 2nm technologie. Na plochu 150 milimetrů čtverečních lze umístit 50 miliard tranzistorů, tedy 333 milionů tranzistorů na milimetr čtvereční. Například 7nm proces od TSMC umí na milimetr čtvereční dostat 91 milionů tranzistorů a Intel se na 7nm plánuje dostat na 240 milionů tranzistorů. IBM neplánuje výrobu vlastních čipů a tradičně bude spolupracovat právě s partnery jako Intel či Samsung.

Chcete naší továrnu na čipy v Evropě? Dejte nám necelých deset miliard dolarů. Nový šéf Intelu Pat Gelsinger minulý týden jednal s představiteli Evropské unie a podle Reuters tuto částku ohledně pobídek nadhodil. Není to nic divného, v Asii i USA si podobné společnosti předbíhají, což ještě zesiluje s ohledem na aktuální nedostatky čipů. Evropa chce, aby se zde vyráběly čipy pro zdejší firmy. TSMC už ale vzkázalo, že k tomu neexistuje důvod a že si vyspělé procesy chce nechat doma. Intel vyrábí primárně pro sebe (továrnu má i v Irsku), oznámil ale plány na zakázkovou výrobu. Intel také investuje další miliardy dolarů v Novém Mexiku a Izraeli.

Tchaj-wan mezitím čelí pokusům Číny odlákat jeho experty na čipy. Hlavní světová polovodičová výrobna s tím má problémy už nějakou dobu. Čína odborníky přeplácí, dává jim bydlení a podobně. Země se chce osamostatnit, což je akcelerováno i embargy ze strany USA. Nikkei Asia nyní informuje, že Tchaj-wan zakázal zobrazování pracovních čipových inzerátů z Číny. Bloomberg zase zveřejnil článek, že neglobální strategie TSMC musí skončit, protože se vše alokuje na jedné malé lokalitě.

Dell za čtyři miliardy dolarů prodává sekci Boomi, kterou v minulosti koupil. Kupujícím jsou investiční společnosti Francisco Partners a TPG. Boomi je nástroj pro integraci více cloudů dohromady. Dell firmu získal v roce 2010, když se chtěl více rozkročit do softwaru a služeb. Pak ale koupil EMC, odešel z burzy, udělal velké dluhy a zase se na burzu vrátil. Financování úvěrů se nyní děje i skrze prodeje aktiv. Došlo i na RSA a chystá se vyčlenění VMwaru. Dell dříve vlastnil Quest Software, a tedy i vývoj v Ostravě. Quest tam koupil firmu Charonware stojící za nástroji kolem Toadu. Dnes je Quest opět samostatný.

Verizon prodává Yahoo, AOL, Engadget či TechCrunch, tedy mediální sekci. Za pět miliard dolarů ji bere fond Apollo Global Management. Horký brambor tak má dalšího majitele. Divize kvartálně utrží 1,9 miliardy dolarů a Verizonu se dřívější nákupy nevyplatily. Jen za AOL dal 4,4 miliardy dolarů, za Yahoo dalších 4,5 miliardy. Verizon se chce soustředit jen na svůj telco byznys.

Blíží se třicetileté výročí Linuxu a web Tag1 při té příležitosti přináší rozhovor s Linusem Torvaldsem. Nemluví pouze o technikáliích, ale také osobních věcech, jako třeba podoba jeho pracovního dne.

I když se může zdát, že ochranu osobních dat v Číně nikdo moc neřeší, hranice existují. Tamní regulátor Cyberspace Administration of China zveřejnil seznam 33 aplikací, které o uživatelích sbírají více dat, než kolik jich potřebují ke svému fungování. Jsou mezi nimi i appky od Tencentu, Baidu nebo Sogou. Firmy musí do deseti dnů zareagovat, píše ZDNet.

Microsoft se přidává k Epic Games v boji proti Steamu. V digitálním nejenom herním obchodě Microsoft Store snižuje svojí provizi z 30 na 12 procent, a vývojáři tedy dostanou více. Steam jako hlavní hráč nechává 30 procent. Redmond také chce aplikaci Store předělat, protože je nic moc. Epic Games Store si také bere 12 procent a navíc každý týden nabízí hry zdarma. Obrázek o tom, kolik platí, si lze udělat zde. Epic také koupil ArtStation, což je platforma pro digitální tvůrce, kteří zde mohou nabízet svojí práci a práci hledat. I zde epic snížil své procento na 12 procent.

Microsoft se nedohodl na koupi Discordu a ten nyní uzavřel partnerství se Sony. Získal od něj také investici. Discord, který je populární na PC, tak mimo jiné dostane aplikaci pro PlayStation. Zatím se neví kdy.

První hrou, která bude vyžadovat grafiku s podporou ray tracing, je Metro Exodus. Konkrétně vychází bezplatný update PC Enhanced Edition, který si bez RTX nezahrajete. Podporovány jsou i věci jako DLSS 2.0 či DirectX 12 Ultimate s DXR 1.0 a VRS. Uvidíme, zda RTX vyžadujících titulů bude přibývat. Grafiku rozebírá Digital Foundry.

Skoro třetina cloudových projektů v Německu je neúspěšných nebo neefektivně implementovaných, píše Gartner. Dvacet procent projektů skončilo v pilotní fázi.

Microsoft jako open source vydává nástroj Counterfit. Vývojářům umělé inteligence umožňuje otestovat, jak jsou na tom s kyberbezpečností, třeba z pohledu podstrkávání dat u strojového učení a podobně.

The Cloud Security Notification Framework je nová organizace, která chce sjednotit, jak cloudy pracují s logováním a ukládáním bezpečnostních informací. Součástí jsou Microsoft, Google nebo IBM. Více píše TechCrunch.

Acronis získává investici 250 milionů dolarů, oceněn má být na zhruba 2,5 miliardy. Transakci vedl fond CVC Capital Partners, který je u nás známý díky působení v Avastu. Acronis uvádí, že peníze nepotřebovala, investuje je ale do růstu a akvizic. Do Acronisu dříve investovala i Goldman Sachs, do budoucna tedy lze očekávat IPO nebo prodej.

Zakladatel a šéf OVH Octave Klaba a Scaleway kupují firmu Blade, která stojí za tamní herní streamovací službou Shadow. Ta nabízí možnost instalace jakékoliv hry na serveru (instance Windows 10) a její následné streamování. Blade získal investici 100 milionů dolarů, má údajně 100 tisíc uživatelů, ale stále nedokáže být v zisku a prohlásil bankrot.

IBM kupuje firmu Turbonomic, cena má být až dvě miliardy dolarů. Pro Big Blue jde o rozšíření AIOps, Turbonomic umožňuje monitoring kontejnerů, virtuálních strojů, databází, serverů a storage.