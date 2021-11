Ve Francii se už nebude moci používat slovo hashtag

Francie opět vyráží do boje za zemi prostou cizojazyčných slov a termínů. Tamní Commission Générale de Terminologie et de Néologie tak například požaduje, aby se se slovo „hashtag“ nahradilo slovem „mot-dièse“ – do češtiny přeloženo je to asi totéž, jako kdybychom na Twitteru přestali používat „hashtag“ a začali používat „ostré slovo“.

Rozhodnutí této vládní agentury jsou závazná pro „úřední“ texty, běžných uživatelů se samozřejmě netýkají. Pokud budou zapovězené slovo používat, žádné postihy jim nehrozí.

„Hashtag“ tak potkal osud některý jiných slov – ve Francii se už dříve rozhodlo, že „e-mail“ je také nevhodný (správně je to „courriel“), stejně jako například „buzz“ (správně to má být „ramdam“).

Velké boje byly svedeny i o to, jakým jazykově čistým způsobem vyjádřit „WiFi“ či „blog“. V televizi a rádiu byla ve Francii ostatně zakázána také slova jako „Facebook“ či „Twitter“.