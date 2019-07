 »  Vývoj Salamanderu se zastavil. Není finančně zajímavý a udusila ho byrokracie a GDPR

Český správce souborů pro Windows nazvaný Altap Salamander nedávno změnil majitele. Jak jsme na Lupě informovali, společnost Altap, která za správcem stála, převzal pražský podnik FINE vyvíjející software pro stavebnictví. Nedlouho poté pak nový majitel oznámil, že se ze Salamanderu společně s verzí 4.0 stává freeware a je tak dostupný všem zájemcům zdarma.

Tento krok není náhodný a v podstatě souvisí s tím, proč byl Altap prodán. Za touto firmou dlouhá léta stáli programátoři Jan Ryšavý a Petr Šolín, kteří Salamander udržovali v chodu. Díky prodeji licencí se podle informací Lupy roční tržby pohybovaly v řádech jednotek milionů korun, což ve výsledku nepředstavovalo zásadní živobytí.

Ryšavý s Šolínem i proto asi deset let spolupracovali s firmou FINE, pro kterou dělali například moduly týkající se PDF, tisku a podobně. „Kolegy ale postupně začala ubíjet práce, která nebyla spojená přímo s vývojem Salamanderu, ale administrativou kolem. Kluci jsou velmi poctiví a pečliví, takže například hodně času trávili s implementací GDPR a času na vývoj příliš nezbývalo. Software kvůli tomu začal zastarávat a konkurence je velká,“ popisuje pro Lupu Jiří Laurin, který je spolumajitelem FINE (druhým je Miloš Vodolan).

Finančně nezajímavé

„Naše firma se pak zase ocitla v pozici, která je na dnešním IT trhu běžná, a to je nedostatek schopných lidí. Viděli jsme, jak vývoj kolem Altapu vázne a jak jsou kluci zničení z řešení administrativy, takže jsme jim prostě navrhli, že je koupíme,“ navazuje Laurin. „V podstatě jsme si tedy koupili lidi.“ Odkupní částku FINE nekomentuje.



Altap Salamander

Ryšavý a Šolín se tak dnes naplno věnují projektům v rámci FINE a zabývají se programováním, které je baví. „Odstřihli jsme je od světa, aby nemuseli nic jiného řešit, měli klid a nějaké peníze,“ usmívá se Laurin.

Z proběhlé akvizice se mohlo zdát, že FINE má například zájem Salamander integrovat v rámci svého softwaru a nabízet tak práci se soubory, jejich přenosy a podobně. To je ovšem mylná představa a další vývoj správce souborů je v podstatě zastaven.

„Nechtěli jsme ten software nechat zcela někde umřít, takže jsme ho alespoň vydali jako freeware. Je možné, že se časem objeví nějaké menší aktualizace, když na to bude čas. Ale na implementaci větších prvků, jako je třeba tolik požadovaný Unicode, to jen tak nevypadá,“ vzkazuje jasně FINE. „Salamander pro nás není zajímavý příjem,“ dodává firma s ročním obratem přes 44 milionů korun (rok 2017).

Otevřeno k debatě

Po akvizici se také rozjely vnitrofiremní debaty, zda Salamander nenabídnout jako open source, aby na projektu mohla dále dělat komunita. Situace je ale složitější. Do vývoje během let přispívalo více programátorů, kteří také drží práva na různé části. „Obecně jsme ale otevření nápadům zvenčí, co by se Salamandrem bylo možné dělat dále,“ vybízí Laurin veřejnost s tím, že je aplikace napsaná v Microsoft Visual C++.

Česko tak zřejmě po M602 postupně přichází o dalšího oblíbeného správce souborů. FINE to vidí tak, že další plnohodnotný rozvoj ze značné části zabila byrokracie. „Asi 50 procent času se nevěnovalo vývoji, ale řešení interních věcí, jako je GDPR. Tyto věci, které jsou původně namířené proti Googlu, Facebooku a dalším, nakonec mnohem více dopadnout na menší firmy,“ míní Laurin.

Firma FINE je na tom jinak fajn, meziročně se jí daří růst a vedle tradičních licencí prodávat svůj stavební software i jako službu. Firma má přes 35 spolupracovníků, občas dostává nabídky na odkup a píše si i vlastní vykreslovací jádro. Na vývoj stále z velké části využívá Delphi a vedle toho také jazyk C.