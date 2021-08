Wi-Fi routery mohou zdražit, Amiga je zpět, Rusko dělá vlastní procesory a počítače ARM

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Juniper odhalil aktivně zneužívanou zranitelnost v milionech domácích routerů. Jde o CVE-2021–20090. Kód na ukázku od Tenable je zde. Chyba umožňuje obejít ověřování a převzít kontrolu nad zařízením. Zranitelnost je hodnocena jako kritická.

Routery a další Wi-Fi zařízení mohou zdražit. Ani zde nejsou čipy, což má vliv na cenu modulů – ta se letos zvýšila až pětinásobně. Dříve byla běžná cena modulu 3,5 dolaru, dnes je to 16 až 17, rozebírá DigiTimes.

TikTok je nejstahovanější mobilní aplikací na světě, první příčka tedy patří čínskému produktu. Jde o čísla za rok 2020, která na základě dat App Annie poskládal Nikkei. Následující čtyři místa ovládá Facebook, který zde má kromě Facebooku také WhatsApp, Instagram a Messenger. Do první desítky se vešly aplikace Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest a Twitter. V Česku je TikTok nejrychleji rostoucí sociální sítí a má výrazně nad milion uživatelů.

Amiga 500 je zpět, bude možné si ji koupit v mini verzi. Umí emulovat Amigy 500, 600 i 1200 s výstupem na 720p. Součástí bude 25 předinstalovaných her jako Another World, Alien Breed 3D, Simon The Sorcerer nebo Worms. Cena bude 130 eur, zařízení má jít do prodeje začátkem příštího roku. Navazuje na podobné retro verze konzolí od Nintenda či Segy.

Xiaomi ukázalo telefon Mi Mix 4 s přední kamerou schovanou pod displejem. Rozlišení má být 20 megapixelů a firma slibuje vysokou kvalitu snímků. Cena startuje na 16 700 korunách, ale přístroj prozatím půjde koupit pouze v Číně.

Rusko si vyvíjí vlastní procesory ARM a na nich postavené počítače. Procesory má na starost tamní firma Baikal Electronics. Baikal-M ale není žádné dělo, jde o osm jader Cortex-A57 na 1,5 GHz. Detaily rozebírá Cnews.cz. Rusko také pracuje na vlastních procesorech RISC-V.

Tržby Huawei v prvním pololetí meziročně spadly o 29 procent na 49,6 miliardy dolarů. Sekce pro operátory i ta spotřebitelská se propadly v dvouciferných hodnotách. Na Huawei silně dopadají americké sankce. Vyhlídky jsou ještě horší. Druhý kvartál meziročně ztratil 38 procent. Firma posiluje v zakázkách doma v Číně.

Začínají se objevovat spekulace, že se Huawei zbaví byznysu s x86 servery. TechTaiwan píše, že by tuto sekci získal stát. Intel sice dostal v rámci amerických sankcí výjimku, i tak je ale pro Huawei těžké dostat se k dostatečné zásobě čipů.

Honor představil nové telefony ze série Magic 3. Jde o první kousky po odtržení této firmy od Huawei. Díky tomu mohou mít Android i se službami a aplikacemi Googlu. Dostupné budou rovněž na českém trhu.

Google chtěl koupit Epic Games, aby zničil otravnou konkurenci. The Verge rozebírá dokumenty ze soudu Epicu s Applem, kde se píše, že Google přesně tyto plány měl. Stejně jako Apple se bojí toho, že rozsudkem soudu vznikne precedent, že poplatek 30 procent z prodeje v app storech je moc, stejně jako vynucené transakce skrze tyto platformy.

Intel v USA chystá výstavbu výrobního čipového komplexu za 60 až 120 miliard dolarů, píše Washington Post. Pracovat zde bude kolem deseti tisíc lidí. Komplex budov by měl být do značné míry soběstačný, vznikne zde i vlastní elektrárna. Intel zrovna hledá ideální lokalitu, která musí mít dobrý přístup k vodě, velkému městu a dobré univerzitě. První část čipového městečka má stát v roce 2024. Intel také chystá novou výrobu v Arizoně, investuje tam dvacet miliard dolarů. Firma mimo jiné těží z rozjeté podpory americké vlády.

Intel prohrál další z bitev o pokutu 2,18 miliardy dolarů. Peníze chce firma VLSI. Ta získala patenty dříve patřící podnikům Freescale Semiconductor a SigmaTel a Intel je měl podle žaloby porušit. Intel nyní prohrál další soud, píše Reuters. Bojovat chce dál. S VSLI vede spor o celkem 7,1 miliardy dolarů.

Dědic Samsungu dostane milost a bude propuštěn z vězení. Lee Jae-Young dostal pět let za to, že se pokusil uplatit bývalou prezidentku Jižní Koreji. V této zemi je Samsung prorostlý v mnoha sférách a kromě technologií tam operuje v řadě dalších sektorů. Za propuštění šéfa Samsungu lobbovaly také americké firmy. Mimo jiné i kvůli čipům. Případ shrnuje Tom's Hardware.

Xiaomi chystá vlastního robota CyberDog, který vypadá jako klon Spota od Boston Dynamics. Zatím jde o prototyp s kamerami Intel RealSense, GPS, čipy Nvidia Jetson Xavier, váhou tři kilogramy a pohybem až 3,2 metry za sekundu. Cena se má dostat na 1540 dolarů.

Google zjednodušuje nabídku bezpečnostních klíčů Titan Key. Opouští Bluetooth a všude dává NFC.

Nvidia na konferenci SIGGRAPH 2021 ukázala dvě zajímavé novinky. Jde o technologie Real-Time Path Tracing a Neural Radiance Caching. První z nich je algoritmus, který dokáže v rámci nasvícení prioritizovat paprsky a jejich odrazy, a to výrazně rychleji. Druhá novinka se používá pro globální nasvícení scén.

Zakladatel a šéf Nvidie Jensen Huang zase dostal nejvyšší ocenění v polovodičovém světě, tedy Robert N. Noyce Award.

Google vyzval další společnosti, aby vyčlenily více svých vývojářů na tvorbu jádra Linuxu. Argumentuje především bezpečností, a to jak v případě vývoje open source, tak u jeho nasazování v organizacích. Do Linuxu každý týden míří kolem stovky oprav. Google říká, že by se hodila stovka lidí navíc.

C a C++ kompilátory od Intelu v příští verzi budou postaveny na LLVM. Intel tak odejde od interního proprietárního řešení. Firma zmiňuje rychlejší kompilaci, lepší optimalizaci a podporu standardů.

Unity za 320 milionů dolarů kupuje nástroj Parsec. Ten slouží jako vzdálená plocha pro vývojáře s tím, že zvládá doručovat i náročnější objekty. Niantic zase získal firmu Scaniverse. Tvůrce mobilních AR her jako Pokémon GO získal appku, která dokáže skrze mobily skenovat 3D objekty.

Qualcomm chce za 4,6 miliardy dolarů koupit švédskou společnost Veoneer. Dal vyšší nabídku než další zájemce Magna International. Veoneer dělá chytré technologie pro automobilový průmysl, kde tradiční IT dodavatelé díky digitalizaci vidí rostoucí segment.

Extreme Networks za 60 milionů eur kupuje Ipanema Technologies. Jde o divizi firmy Infovista zaměřenou na SD-WAN a zabezpečený síťový přístup.