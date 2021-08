Office 365 poprvé zdražuje, nejvíce hypované technologie, Čína chrlí miliardu čipů denně

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Office 365 poprvé v historii zdraží. Dnes balík aplikací a služeb funguje pod názvem Microsoft 365 a Redmond navyšování cen obhajuje tím, že oproti roku 2011, kdy původní 365 přišel na trh, se významně navýšily schopnosti celé nabídky. Zdražování se prozatím netýká verzí pro domácnosti a školy. Nové ceny začnou platit od 1. března 2022 a jsou k dispozici tady. 365 Business Basic například vyskočí z pěti na šest dolarů, E1 z osmi na deset a E5 z 35 na 38 dolarů.

Už je možné si oficiálně stáhnout instalační ISO soubor Windows 11. Je třeba být součástí programu Windows Insider a následně zamířit sem, kde lze vybrat aktuální preview verzi. K dispozici je i česká lokalizace.

Cloudflare zaznamenal nejsilnější volumetrický DDoS útok. Probíhalo 17,2 milionu požadavků za sekundu, což je trojnásobně více než u předchozího rekordu. Cloudflare v běžném provozu odbavuje 25 milionů požadavků za sekundu. Cloudflare uvádí, že za útokem stojí botnet směřující na velkého zákazníka z finančního sektoru.

Google zveřejnil statistiku o IPv6. Čísla konkrétně ukazují, kolik procent uživatelů z jednotlivých zemí k jeho serverům přistupuje přes tento protokol. Česko není nejhorší, ale s necelými 16 procenty na tom není nejlépe. S více než 61 procenty vede Indie následovaná Malajsií (55 procent). V Evropě vedou Francie (48,5 procenta), Německo (47) a Řecko (47).

Gartner vydal aktualizovaný graf nejvíce hypovaných technologií. Ve fázi těch, od kterých se nejvíce očekává a situace kolem nich je nejvíce nafouknutá, jsou nyní NFT, decentralizovaná identita, data fabric a další. Více zde.

Linux tento týden oslavil třicet let. Tato doba respektive uplynula od doby, kdy Linus Torvalds oznámil, že píše vlastní operační systém. Linux se na desktopu tolik neprosadil, ovládl ale vše ostatní včetně telefonů.

Evropská komise publikovala studii, která rozebírá, jak by měl v budoucnu vypadat dodavatelský řetězec kolem 5G. OpenRAN je zde opět označován za game changera. V Česku se nyní řeší, jak vyhodnocovat a případně omezovat problematické dodavatele, tedy především Huawei a Čínu.

USA umožnily Huawei nakupovat čipy pro automobily a jejich součásti, informuje Reuters. Další embarga nadále platí. Huawei se do budoucna chce více věnovat autům a průmyslu kolem.

Trhu s x86 procesory dál vládne Intel s podílem 77,5 procenta. Ukazují to čísla Mercury Research za druhý kvartál. Intel si ale mezikvartálně o několik procent pohoršil. AMD se dostalo na 22,5 procenta, mimo jiné díky nové generaci konzolí. Bez nich by AMD bylo pod dvaceti procenty. Na desktopu má Intel 82,9 procenta a AMD 17,1 procenta. Na 0,1 procenta se dostal čínský Zhaoxin. Možná díky přítomnosti v NASech QNAP nebo nějakém větším odběru v Číně. U notebooků je to 80:20 pro Intel. V serverech AMD roste a dostalo se na 9,5 procenta. Zahrnuty jsou i síťové prvky a úložiště, čistě u serverů má AMD více.

Tržby Nvidie za druhé čtvrtletí přesáhly 6,5 miliardy dolarů. Meziročně je to o 68 procent více a lze počítat s dalším podobným růstem. Čistý zisk činil 2,4 miliardy dolarů. Nejvíce nadále dělá herní sekce (přes tři miliardy a růst 85 procent), silná jsou i datacentra s 2,4 miliardy dolarů a růstem 35 procent. Akcie za pár dní přidaly přes 14 procent.

V Číně se v červenci vyrobilo 31,6 miliardy čipů, denně to tedy dělá miliardu. Meziroční nárůst produkce je přes 41 procent. Dění na čínském trhu rozebírá South China Morning Post.

Čínské Baidu představilo čip Kunlun II. Je určený do serverů na akceleraci AI výpočtů. „Čínský Google“ uvádí, že tento 7nm kousek dosahuje na výkon Nvidie A100.

Největší tržby z prodeje čipů už má zase Samsung. V posledním čtvrtletí udělal 20,3 miliardy dolarů s růstem 19 procent. Intel se dostal na 18,5 miliardy dolarů. Samsung těží z rostoucí ceny DRAM a NAND flash, říká IC Insights. TrendForce k tomu dodává, že ceny DRAM vyrostly o více než třetinu. Po nich je velký zájem ze všech segmentů.

TSMC chystá další zdražování. U 7nm procesu navýší ceny o 10 procent, u starších i o 20 procent. Zvyšují také další výrobci čipů jako GlobalFoundries, SMIC nebo UMC, píší DigiTimes. Nikkei Asia pak rozebírá, jak světoví výrobci ve velkém hromadí materiály na produkci čipů.

Chystáme AI technologii podobnou lidskému mozku, chlubí se společnost Cerebras. Ta u TSMC vyrábí 7nm čipy rozprostřené přes 300mm wafer. Plocha činí 46 225 milimetrů čtverečních a součástí je 2,6 bilionu tranzistorů a 850 tisíc AI jader. To má umět pracovat s AI modely využívající bilion parametrů, rozebírá Tom's Hardware. IBM vedle toho představila čip Telum, který má mimo jiné sloužit k odhalování podvodů. Má osm jader na 5 GHz.

Vyšel LibreOffice 7.2. Seznam změn je zde, stahovat můžete tady. Mimo jiné je k dispozici verze pro čipy M1 od Applu. Opět byla vylepšena kompatibilita s formáty Microsoftu, opraveny byly importy a exporty.

Adobe za 1,2 miliardy dolarů kupuje firmu Frame.io. Jde o cloudovou službu umožňující online spolupráci více lidí na editaci videa. Má přes milion zákazníků. Adobe toto integruje do Creative Cloudu.

Cisco zase kupuje firmu Epsagon pro dohled nad kontejnery a spol., což doplní jeho nabídku jako AppDynamics. SAP získal podnik SwoopTalent, který nasává data z HR systémů, dělá nad nimi analýzu a umožňuje dělat personalizace. SAP toho využije v SuccessFactors.

ExpressVPN uvolňuje protokol Lightway jako open source, najdete ho na GitHubu. Jde o alternativu k OpenVPN či WireGuard. ExpressVPN chce mimo jiné ukázat auditovatelnost.

Vyšla nová Datovka, kde si lze například vybrat způsob platby za poštovní datové zprávy. Také vyšla nová verze knihovny libdatovka s podporou ISDS PDZSendInfo.