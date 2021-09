Dostupnost grafik se opět zhorší, Docker zavádí poplatky, Google vyvíjí čipy do Chromebooků

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Google chystá vlastní čipy do počítačů Chromebook, zjistil Nikkei Asia. Měly by být postaveny na ARMu a inspirací je kvalita a úspěch čipů Apple M1 v počítačích Mac. Nejdříve by měly dorazit v roce 2023. Google si už dříve začal vyvíjet čipy TPU do datových center (strojové učení), mobilní koprocesory a nyní nasadí čipy Tensor do telefonů Pixel 6. Na ARMu pro PC pracuje i Qualcomm, Microsoft už první verze jeho ARM čipů SQ nasadil v Surface.

Microsoft začíná omezovat Office pro Chromebooky. Na nich doposud šlo bez problémů spouštět Android verze Office a Outlooku. Microsoft ale začal uživatelům zobrazovat hlášky o konci podpory a doporučuje přejít na webové verze. Více to rozebírá About Chromebooks.

Hewlett Packard Enterprise vyhrála zakázku NSA za dvě miliardy dolarů. Během deseti let má dodávat výpočetní prostředky skrze platformu GreenLake, tedy skrze služby, předplatné a cloud. HPE postaví superpočítačovou platformu Apollo a nasadí servery ProLiant. Hostovat se to bude v datacentru QTS. Na co přesně NSA toto potřebuje, se neuvádí.

Docker mění podmínky. Docker Desktop je nyní zdarma pouze pro jednotlivce, malé firmy a nekomerční projekty. Pro ostatní se zavádí předplatné. Platí to pro organizace s 250 a více zaměstnanci a tržbami nad deset milionů dolarů. Jde o snahu společnosti Docker (nikoliv samotné technologie) o nalezení příjmů. S tím jsou dlouhodobě problémy, Docker kvůli tomu prodal sekci Kubernetes do Mirantisu.

Jižní Korea schválila zákon, který Applu a spol. zakazuje vynucování plateb pouze skrze jejich obchody s aplikacemi. Hrozí pokuta tři procenta z tržeb v dané zemi, píše Wall Street Journal. Apple se zároveň domluvil s Japonskem, že budou moci uživatele vodit na externí stránky.

Google letos Applu zaplatí 15 miliard dolarů za nastavení výchozího vyhledávače v jeho zařízeních. Jde o odhady analytiků. Oproti loňsku se částka o pár miliard zvýšila. Příští rok se může dostat až na dvacet miliard dolarů.

Dostupnost grafických karet se opět zhorší a cena naroste, analyzuje web 3Dcenter. Opět se omezuje provoz továren kvůli růstu výskytu covidu a těžba krypta zase něco vynáší. Podle některých informací také spadne produkce Nvidia GeForce RTX 3060 a 3060 Ti na polovinu. Situace s GPU se přitom v létě zlepšovala.

Podíl AMD na trhu s grafikami se snižuje. V druhém kvartálu činil 17 procent, čtvrtletí předtím to bylo 19 procent a rok předtím 20 procent. Ukazují to čísla Jon Peddie Research. Je to dáno i tím, že AMD vyrábí pomocí 7nm procesu u TSMC a má omezené kapacity. Hodně dává přednost výrobě čipů pro konzole nové generace. Na trh s dedikovanými grafikami brzy dorazí Intel. Uvidíme, jak to se situací zahýbe.

Tržby zakázkových výrobců čipů neustále rostou, ukazuje analýza TrendForce. Jednoznačně největší je s podílem 53 procent TSMC následované Samsungem (17 procent), UMC (sedm) a GlobalFoundries (šest). Čínské firmy SMIC a Huahong Group dokáží pomalu zvyšovat podíly.

Western Digital změnil čipy v discích WD Blue SN550. To má vliv na výrazně pomalejším chodu, po vyčerpání SLC zápis klesne na 390 MB/s, přičemž původní hodnota činila až 849 MB/s. Týká se to verzí disků, které se začaly vyrábět v červenci. SN550 byl doposud často doporučován jako jedno z lepších NVMe SSD. WD uvádí, že nespokojení zákazníci mohou zboží vrátit. Podobné problémy hlásí také Samsung 970 Evo Plus a Crucial P2 M.2 2280.

Western Digital také představil 20TB disky s technologiemi OptiNAND a ePMR. Mají integrovanou paměť iNAND (UFS Embedded Flash Drive) pro ukládání metadat.

Evropská komise se v následujících týdnech vrhne na přezkum spojení Nvidie a ARMu. Obchod za 40 miliard dolarů by zřejmě výrazně přeskupil síly na polovodičovém trhu a z Nvidie by vznikl gigant. Velké Británie už se vyjádřila, že se této akce obává. Obavy z nedostatečné konkurence zřejmě bude mít i EU.

Yandex od Uberu koupil jeho podíly. Konkrétně jde o podíly Uberu v Yandex.Eats, Yandex.Lavka, Yandex.Delivery a sekci autonomních vozidel Self-Driving Group. „Ruský Google“ či „ruský Seznam“ to vyšlo na miliardu dolarů. Uber je stále ve ztrátě a hotovost se hodí, Yandex zase získal samostatnost. Více to rozebírá TechCrunch.

Rivos je nový americký tvůrce procesorů RISC-V. Založili ho veteráni z Applu, Intelu, AMD, Qualcommu a dalších. Detaily píše Cnews.cz. V USA mají na RISC-V také SiFive. V Evropě se snaží vybudovat jméno brněnský Codasip.

Vyšel WinZip 26. Má funkci pro převod souborů do jiných formátů a jejich další úpravu. Díky PDF Express lze vytvářet PDF z jiných formátů. Secure Backup pak zvládá zálohy složek. Tyto funkce se týkají verzí Enterprise a Pro. Uživatelé tyto změny spíše kritizují a obávají se toho, že WinZip zbytečně nabobtná.

Qualcomm představil aptX Lossless, novou bezztrátovou technologii pro přenos zvuku přes Bluetooth. Kvalita je 16 bitů a 44,1 kHz. Na implementaci do sluchátek se teprve čeká.

Zoom poprvé za kvartál utržil přes miliardu dolarů. Jeho růst nakopnutý v pandemii tedy pokračuje. Ve druhém čtvrtletí udělal tržby 1,02 miliardy dolarů, meziročně o 54 procent více. Zisk činil 415 milionů dolarů.

Databricks získala investici 1,6 miliardy dolarů. Jde už o sérii H vedenou Morgan Stanley. Firma v únoru získala miliardu dolarů. Valuace činí 38 miliard dolarů. Databricks založili tvůrci Apache Spark. Databricks vyvíjí webovou platformu na práci se Sparkem.