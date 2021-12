YouTube: za jednu minutu nahrají uživatelé jeden den záznamu

Uživatelé serveru YouTube na tento portál aktuálně nahrávají každou minutu 24 hodin videomateriálu. To už je opravdu zajímavé číslo. Samozřejmě kvantita není kvalita, ale ukazuje se, že uživatelský zájem o sdílení videa neopadá, naopak. Je třeba také vzít v úvahu, že YouTube podporuje videa v délce do deseti minut. Je to určité protipirátské omezení.

S datovou velikostí videa totiž YouTube nemá problém – aktuálně kvůli vysokému rozlišení, na které v poslední době klade velký důraz, podporuje soubory o objemu až 2 GB. Nicméně kvůli omezení stopáže na deset minut se do nárůstu objemu nahrávaného videa nepromítají pirátské kopie filmů či seriálů, což by statistiku zájem o sdílení videa výrazně zkreslovalo.

Občas se sice objeví nějaké pokusy umístit na YouTube třeba rozporcované epizody nových seriálů, ale správci je samozřejmě mažou a navíc to není nejpohodlnější způsob jejich sdílení, který dnes Internet filmovým pirátům nabízí.