Youtube zaplavuje další vlna podvodných reklam. Google je nesmaže, ani když je nahlásíte

Jedno musím Googlu přiznat: posouzení mnou nahlášené podvodné reklamy mu zabralo jen několik hodin. Potvrzení o přijetí podnětu přišlo do mé e-mailové schránky v 10:52, rozhodnutí o jeho obsahu ve stejný den v 16:53. Mělo to jedinou chybu: Google odmítl banner propagující evidentní podvod smazat.

„Rozhodli jsme, že tuto reklamu neodstraníme. Zjistili jsme, že reklama neporušuje zásady společnosti Google, které zakazují určitý obsah a postupy, jež jsou podle nás škodlivé pro uživatele a online ekosystém celkově,“ stálo v e-mailu.

Banner, který jsem nahlásil, přitom byl zcela jasným podfukem. Jménem skupiny ČEZ lákal do údajné investiční platformy, která za vklad 5 tisíc zaručovala měsíční příjem 80 tisíc Kč. Tenhle scam se internetem šíří už řadu měsíců. Před falešnými reklamami varoval sám ČEZ, upozorňovala na ně Česká národní banka a k tématu vyšla řada článků v médiích. Stačí si do Googlu zadat „ČEZ investice“ a na první stránce výsledků najdete spoustu varování.

Na podobném principu funguje také řada dalších podobných podfuků zneužívajících jména a značky známých podnikatelů a institucí (aktuálně tak narazíte třeba i na banner, kde údajnou investici s ČEZem doprovází fotka prezidenta Petra Pavla, v kurzu jsou teď opět také scamy zahrnující fotku Elona Muska).





Obdobné reklamy se také neobjevují jen v reklamním systému Googlu, potkáte je i ve službách dalších velkých provozovatelů, na sociálních sítích atd.

Reklama, kterou jsem nahlásil, na mě vyskočila na YouTube, nejdřív jako banner, později i jako videospot. Občas nám něco podobného pronikne v rámci reklamních systémů i na stránky Lupy, takže vím, že uživatelé mají možnost podfuk nahlásit.

Kliknete na tři tečky v pravém horním rohu banneru, zvolíte Nahlásit reklamu, vyplníte a odešlete formulář. Ten obsahuje i kód, který má reklamu identifikovat. Zaklikl jsem navíc volbu Google vás může e-mailem požádat o zpětnou vazbu, aby se moderátoři kdyžtak mohli zeptat na další podrobnosti, a čekal na reakci.

Mimochodem – zmíněný identifikační kód je uživateli k ničemu a je velká škoda, že ve formuláři spolu s ním něj není třeba automaticky vygenerovaný screenshot nebo odkaz na hlášenou reklamu. Když totiž chcete hlášení třeba dodatečně upřesnit, k závadnému banneru se už znovu nedostanete.

Automatické poděkování za nahlášení dorazilo rychle: „Dobrý den, obdrželi jsme vaše hlášení týkající se reklamy nebo záznamu v Nákupech. Náš tým hlášení prověří a případně podnikne příslušné kroky. Děkujeme, že jste si na odeslání hlášení našli čas. Na zlepšování prostředí neustále pracujeme a informace od vás nám v tom pomáhají. S pozdravem, tým Googlu pro důvěryhodnost a zabezpečení.“





A o pár hodin později měl Google jasno, že reklama, která uživatele po kliknutí odvádí na falešné stránky budící dojem webu ČEZu nebo na poměrně věrnou napodobeninu zprávy na serveru Novinky.cz (včetně diskuse pod článkem), je v pořádku.

Jak je to možné?

Jedna ze stránek, na kterou se uživatel dostane po kliknutí na odkaz v podvodné reklamě. Web se snaží vzbudit dojem, že jde o pravou stránku zpravodajského serveru Novinky.cz. Autor: screenshot, Lupa.cz

Dotaz na českou pobočku Googlu přinesl suché oficiální stanovisko: „Máme přísné zásady, kterými se musí reklamy na našich platformách řídit. Tyto zásady prosazujeme kombinací automatizovaných systémů a lidské kontroly. Na aktualizaci a prosazování těchto zásad v globálním měřítku, v němž Google operuje, pracují nepřetržitě týmy tisíců lidí. Investujeme masivně také do snahy zabránit zneužití reklamního systému nepoctivými aktéry a neustále zdokonalujeme naše technologie tak, aby byli uživatelé v bezpečí. V současné době tento problém prověřujeme, a pokud najdeme reklamy, které porušují naše zásady, podnikneme odpovídající kroky.“

Svou neschopnost účinně zasáhnout proti podvodným reklamám Google dále vysvětluje tím, že prověřovaných reklam je velké množství a že jejich zadavatelé používají stále sofistikovanější taktiky, aby se vyhnuli odhalení při automatickém detekování scamů. Jde zejména o různé techniky maskování (tzv. cloaking), kvůli kterým systémy a moderátoři Googlu vidí něco jiného, než se pak zobrazí uživatelům. Používají například přesměrování nebo přepínání obsahu pomocí dynamických DNS.

Neustálý boj s inovujícími podvodníky se dá do jisté míry chápat. Google by ale měl do detekce a odstraňování reklamních podfuků více investovat. Soudě podle pochybných výsledků zajišťuje prvotní prověření hlášených reklam automat, který nejspíš nemá příliš vysokou úspěšnost. Nejenže neumí odhalit český scam zneužívající značku ČEZu, problémy má i s podfuky maskujícími se tváří globální celebrity jako je Musk. Současný stav je prostě obří ostuda.

TIP: Podvodné reklamy na Youtube – podívejte se na příklady a na to, jak scamy nahlásit:

„Podvodné reklamy jsou velkým rizikem pro uživatele internetu i pro celý reklamní ekosystém. Popisovaný případ, kdy uživatel internetu vidí prokazatelně podvodnou reklamu, by měl být snadno odhalitelný – u reklam je tlačítko pro nahlášení reklamy a Google by měl být schopen ke každé reklamě přiřadit jednoznačný identifikátor, podle nějž bude schopen při nahlášení rozpoznat konkrétní reklamu v systému i jejího zadavatele. Pokud to nedělá, nedělá dle mého názoru dost pro ochranu svých uživatelů,“ komentuje současnou situaci Matěj Novák ze společnosti Cruxo.

S tím, že se maskování nedá technicky ošetřit nesouhlasí ani Lukáš Šmol, ředitel sdružení CPEX, které zajišťuje společný prodej reklamního prostoru největších českých vydavatelů: „Postupy, které popisujete (přesměrování atd.), jistě komplikují detekci, ale nelze říci, že by to bylo pro reklamní systém zcela nemožné,“ říká.

„Problém spočívá spíše v obrovském objemu reklamy a nárocích na rychlost vyhodnocování v programatické reklamě. Jen na českém internetu se denně zobrazí stovky milionů reklamních zobrazení a u každého z nich by se proces od odeslání požadavku po vykreslení reklamy měl pohybovat v řádu stovek milisekund. A tak i když se většina reklamních systémů snaží vyhodnocovat a zachytit podvodnou reklamu, část z ní prostě přehlédne. Pokud reklamu nahlásíte, pravděpodobně ji ručně zkontroluje pracovník technické podpory, často v zahraničí a bez znalosti místních reálií, který podle nějakého formálního kontrolního seznamu dojde k závěru, že reklama je v pořádku (i když je nám jasné, že je nesmysl, aby ČEZ poskytoval jakékoliv investiční rady). Nakonec je to takový nekonečný boj mezi podvodníky, kteří vymýšlejí stále nové způsoby, jak obejít filtry kvality reklamy, a na druhé straně reklamními systémy a vydavateli online obsahu, kteří musí neustále hledat kompromis mezi zachováním kvality zobrazované reklamy a s tím spojenými výpočetními a finančními náklady,“ dodává.

Závěr? Pár hodin poté, co jsem svůj problém s chybně posouzenou podvodnou reklamou popsal české pobočce Googlu a znovu banner nahlásil, přišla na moje hlášení úplně jiná reakce: „Rozhodli jsme se proti této reklamě podniknout kroky, což může trvat až 24 hodin. Zjistili jsme, že reklama porušuje zásady společnosti Google, které zakazují určitý obsah a postupy, jež jsou podle nás škodlivé pro uživatele a online ekosystém celkově.“

Tenhle obrat připisuju tomu, že jsem problém eskaloval jako novinář. Je velká ostuda, že nahlášení od „normálního uživatele“ Google stejně vážně nebere. Když jsem o dva dny později (už bez intervence z české pobočky Googlu) nahlásil další výskyt podvodného banneru (a rovnou k hlášení přiložil odkazy na varování ČEZu i ČNB), automat znovu neomylně rozhodl, že je reklama naprosto v pořádku.