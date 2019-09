 »  Záchrana pro sledovače mobilů, nebo Velký bratr? Čína začala zavádět chytré přechody pro chodce

Nejenom mladá generace Číňanů propadla chytrým telefonům. Zasloužilo se o to mnoho faktorů. Operátoři mají široké pokrytí signálem včetně metra, nabízí štědré a dostupné datové tarify a na trhu působí řada domácích výrobců telefonů.

Čína zároveň během vývoje v posledních dvou desetiletích v podstatě zcela přeskočila éru počítačů, díky čemuž se vyvinul masivní ekosystém mobilního internetu a služeb. Do něj spadají platby, online objednávky všeho druhu, online hry, streamování videa a tak dále. Koncept mobile-first je pár let známý i na západě, v Číně má ale zcela jiné a masivní rozměry.

Tento fenomén má i některé negativní efekty. Při běžném pohybu čínskými megaměsty můžete zcela běžně pozorovat, že se lidé od obrazovek svých telefonů v podstatě neodlepí. Streamovaná videa sledují i během chůze po ulici a zvládají u toho zadávat třeba hlasové vzkazy ve WeChatu.

Tam nechoď, vrať se

Policie v Šanghaji s tímto problémem zkouší bojovat po svém. Koncem loňského roku na deseti vytížených křižovatkách uvedla do provozu chytré přechody pro chodce. Ty zároveň slouží jako monitorovací zařízení, kterých je v celé zemi řada. Mezi běžnými Číňany ale běžně převládá argument, že tato technologická novinka může lidi dívající se do mobilů varovat před nebezpečím.

Jak vypadají chytré přechody pro chodce v Šanghaji:

Chytré přechody pro chodce mají dvě základní části. Na každé straně přechodu je vysoký černý obdélníkový sloup, jehož součástí je devítimegapixelová kamera, senzory pro detekci pohybu a objektů, barevné LCD displeje, LED osvětlení či reproduktory. Na stranách přechodů jsou pak umístěny blikající LED proužky.

Celá tato sestava je synchronizována se semafory. Pokud tedy chodci mají červenou, rozsvítí se červeně také osvětlení na sloupech i na samotných přechodech. Chodci, kteří se při chůzi dívají dolů do svých mobilů, by tak měli spatřit výraznou signalizaci na silnici, která červeně bliká. Zároveň je vyrobená z poloprůsvitného materiálu, který má podobný povrch jako asfalt.

Vedle samotných světel je zde ovšem systém detektorů a čidel. Ty poznají, když některá z osob vstoupí na silnici. Pokud tak učiní na červenou, reproduktory v černých sloupech začnou vydávat hlasová upozornění, že chodec nemá na přechodu co dělat a že se musí vrátit. Doprovází to i obrazovou signalizací.

Záznamy ke zpracování

Tato zařízení nemusí sloužit jen k varování nechtěných zbloudilců, ale také k odhalování lidí, kteří se snaží do vozovky na červenou vstoupit cíleně. Šanghajská policie o takovém jednání často mluví jako o kriminálním chování. Narušitel je tak snímán kamerami a je zobrazován přímo na displejích sloupů.



Autor: Jan Sedlák

Jeho záznam dále putuje do policejního systému, kde je dále zpracováván pomocí strojového učení, rozpoznávání obrazu a dalších algoritmů. Čína dlouhodobě na státní úrovni buduje databázi obličejů a s nimi spojených osobních údajů. Obhajuje to bojem proti kriminalitě a inovacemi. V Číně se například hodně začíná rozšiřovat placení pomocí skenu obličeje, funguje to i v „mekáči“ či u automatů na limonádu a čaj v metru.