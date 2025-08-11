Záhady, lži a logika. Nové evropské televizní hity jsou chytřejší a drsnější než dřív

V posledních letech se na evropských televizních trzích objevila řada původních formátů, které dokázaly zaujmout domácí diváky a zároveň si rychle našly cestu do mezinárodní distribuce. Klasické televizní stanice hledají nové způsoby, jak pobavit diváky a vtáhnout je do hry. K pořadům vznikají mobilní aplikace anebo se na obrazovkách objevují QR kódy s různými vodítky.
Velkou mezinárodní popularitu si získala psychologická hra The Traitors (u nás pod názvem Zrádci), takže vznikají další podobné pořady, kde skupina lidí musí taktizovat proti soupeřům a snažit se získat hlavní výhru.
Prvky tajemství využívá třeba napínavý cestovatelský experiment Destination X, záhadný pán domu mystifikuje soutěžící ve francouzské hře Master of the Game, detektivní schopnosti musí prokázat účastníci formátu A Party To Die For, na taktiku spoléhá i exotická reality show The Fortune Hotel.
Modernizují se také vědomostní soutěže. U kvízu The 1% Club nezáleží na tom, co jste se naučili, ale jak uvažujete. Vizuálně atraktivní kvíz The Floor zase motivuje hráče, aby porazili ve znalostech co nejvíc svých soupeřů a obsadili jejich políčka.
The Floor
Stovka soutěžících stojí na obrovské podsvícené podlaze, rozdělené na sto čtverců, z nichž každý představuje kategorii znalostí. Soutěžící se navzájem vyzývají na duely v kategoriích svých soupeřů. Vítěz duelu přebírá soupeřovo pole. Cílem je postupně ovládnout všechna políčka. Poslední stojící hráč získá velkou finanční výhru. S ubývajícími políčky ovšem stoupá napětí i náročnost otázek.
Vědomostní kvíz The Floor vymyslel John de Mol, duchovní otec reality show Big Brother nebo pěvecké soutěže Hlas (The Voice). Poprvé mohli tento formát vidět diváci nizozemské RTL4 v roce 2023.
Od té doby se rozšířil do USA, kde ho adaptovala stanice Fox, do Německa (Sat.1), Polska (TVN), Maďarska (RTL), Itálie (RAI 2), Francie (France Télévisions) a dalších států. Celkově už existuje přes dvacet lokálních verzí. Na americké stanici Fox to byla nejúspěšnější premiéra televizní soutěže za posledních 13 let.
The 1% Club
Kvízová show, která netestuje obecné znalosti, ale logiku a důvtip. Stovka soutěžících odpovídá na sérii otázek, na které v průzkumu správně odpovědělo jen určité procento populace. Mají třeba určit rozdíly mezi dvěma obrázky, doplnit slovo v tajence nebo vyluštit rébus. Začíná se jednoduššími hádankami a končí se u otázky, na kterou správně odpovědělo pouze 1 % lidí. Cílem je dostat se do "1% klubu“ a vyhrát hlavní cenu.
Soutěž The 1% Club se poprvé objevila na britské televizi ITV v dubnu 2022. Tehdy ji v sobotu večer sledovalo průměrně 5,3 milionu diváků. Následovala druhá série, která přilákala 5,4 milionu diváků. Průměrná sledovanost třetí série v roce 2024 vystoupala na 5,8 milionu diváků. Díky tomu se z této hry stal jeden z nejúspěšnějších kvízových formátů posledních let. Aktuálně se chystá do vysílání pátá řada.
Mezinárodní distribuci má na starosti společnost BBC Studios. Místní verze už připravily televize ve Francii (France 2), v Německu (Sat.1), ve Španělsku (Antena 3), v Nizozemsku (RTL4), v Maďarsku (TV2), na Ukrajině (1+1) nebo ve Spojených státech (Fox). Další se chystají.
Destination X
Skupina soutěžících cestuje po Evropě v obrovském zatemněném autobusu. Nevědí, kde jsou. Během cesty plní náročné úkoly, aby získali indicie ke své aktuální poloze. Na konci každé epizody musí soutěžící na mapě označit, kde si myslí, že se nacházejí. Ten, kdo je nejdále od skutečné polohy, je vyřazen a musí vystoupit. Ostatní pokračují a snaží se najít moderátora, který s nimi komunikuje ze svého tajného velitelského stanoviště někde v Evropě.
Dobrodružná hra Bestemming X se poprvé objevila v programu belgické stanice VTM na jaře 2023. V pondělním večerním slotu zvýšila sledovanost tohoto kanálu v cílové skupině 18–44 let o 45 % ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Získala také několik festivalových ocenění za nejlepší nový formát v oblasti reality show.
Do mezinárodní distribuce se tato soutěž dostala pod názvem Destination X. Lokální verze už vznikly ve Francii (M6), v Německu (Pro7), v Nizozemsku (RTL4), v Dánsku (DRTV), ve Velké Británii (BBC) a ve Spojených státech (NBC).
The Fortune Hotel
Deset párů soutěžících přijíždí do luxusního hotelu, kde každá dvojice obdrží identický kufřík. V osmi kufrech není nic, v jednom je karta oznamující vyhazov a v jednom je pořádný balík peněz. Každý den dvojice plní různé úkoly a snaží se odhadnout, co mají v kufrech ostatní. Večer se páry musí rozhodnout, zda si ponechají svůj, nebo ho vymění s jiným párem v naději na získání výhry. Dvojice, na kterou vyjde karta s vyhazovem, musí okamžitě odejít z hotelu.
Formát The Fortune Hotel kombinuje strategii, psychologii a náhodu. Udržuje jak hráče, tak diváky v nejistotě až do finále. Vznikl v roce 2024 pro britskou televizi ITV, kde výrazně překročil průměrnou sledovanost ve svém slotu a stal se jednou z nejúspěšnějších novinek roku. Průměrný počet diváků překročil tři miliony. Další fanoušci se na taktizování s kufříky dívali na streamovací službě ITV X.
Do mezinárodní distribuce soutěž uvedla společnost Banijay Entertainment, práva na lokální verzi zakoupila švédská TV4 nebo norská TV 2. Norové se rozhodli místo běžných účastníků najmout celebrity. Britové mohou aktuálně sledovat druhou řadu.
Moordfeest (A Party To Die For)
Interaktivní detektivka, ve které skupina celebrit musí v reálném čase vyřešit fiktivní vraždu. Stanou se svědky zločinu během okázalého večírku, následně sbírají stopy a vyslýchají podezřelé, aby odhalili vraha. Jenže ten se ukrývá mezi nimi. Je proto na nich, zda se o získané stopy podělí s ostatními, nebo budou pátrat na vlastní pěst. Vítězem se stane detektiv, kterému se podaří odhalit pachatele, anebo vrah, kterého ostatní nedokázali vystopovat.
Vraždu mohou vyšetřovat také diváci pomocí QR kódů na obrazovce. Divák, který nasbírá nejvíc bodů, dostane 10 tisíc eur.
Formát Moordfeest vznikl loni v Nizozemsku. Televize SBS6 ho nasadila na sobotní večery. Byl to úspěch, v čase vysílání zdvojnásobila svou obvyklou průměrnou sledovanost na 28,5 % a u mladých diváků se její podíl zvýšil dokonce na čtyřnásobek (40,1 %).
Mezinárodní distribuce se ujala společnost ITV Studios, která formát nabízí pod názvem A Party To Die For. První lokální verzi představila v červenci 2025 francouzská stanice M6. Místem zločinu se v ní stala krásná budova Národního přírodovědeckého muzea v Paříži. Nizozemská SBS6 objednala výrobu druhé řady.
Le Maître du Jeu (Master of the Game)
Velkolepá psychologická reality show s detektivní zápletkou. Dvanáct celebrit přijíždí na odlehlé sídlo na pozvání záhadného maskovaného „Mistra hry“, který jim připravil řadu tajemných úkolů. Mezi soutěžícími se navíc skrývá jeden komplic, jehož úkolem je ostatní vodit za nos.
Známé osobnosti tak musí spolupracovat i taktizovat, řešit hádanky a sledovat stopy, aby správně odhalily identitu Mistra a jeho přisluhovače. Na konci každého dílu hlasují, koho vyloučí ze hry, protože ho považují za Mistrova komplice. Pokud správně určí identitu hostitele, vyhrají spoustu peněz.
Premiéra formátu Le Maître du Jeu byla v říjnu 2024 na francouzské stanici TF1. Byl to nejúspěšnější nový pořad této stanice za posledních pět let. Formát vznikl ve spolupráci s francouzskou pobočkou společnosti Fremantle, která také získala mezinárodní distribuční práva. Ve strategické cílové skupině dosáhl pořad až 36% podílu na sledovanosti, výrazně nad průměr stanice.
Les apprentis aventuriers (Good Luck Guys)
Dobrodružná reality show, ve které si zpovykaní influenceři a hvězdy reality show musejí poradit bez luxusu. Skupiny známých účastníků (obvykle dvojice) se ocitnou na odlehlém místě, třeba na thajském venkově, a mají za úkol přežít jen s minimem zdrojů. K výhře se přibližují plněním různých úkolů. Diváci se škodolibě baví na účet rozmazlených celebrit, které najednou musí prokázat fyzickou odolnost a nemyslet jenom na sebe.
Francouzská předloha Les apprentis aventuriers vznikla pro stanici W6 už v roce 2016, od té doby se vysílalo osm sérií. Má velký úspěch u mladého publika, například pátá série zvedla sledovanost ve věkové skupině 15–34 let o 172 % oproti průměru stanice.
Mezinárodní distribuce se ujala společnost Banijay pod názvem Good Luck Guys. V roce 2023 tento formát koupilo šest zemí najednou. Lokální adaptace vznikly v Německu, Norsku, Dánsku, Finsku, Švédsku nebo Nizozemsku. Skandinávské verze a nizozemskou variantu uvedla streamovací služba Amazon Prime Video, německou verzi uvádí platforma Joyn. Aktuálně tam běží už třetí řada.
