Zastavte novelu o České televizi, žádají internetoví vydavatelé

Sdružení pro internetový rozvoj a Unie vydavatelů se přidaly k výzvě komerčních televizí, aby Ministerstvo kultury zastavilo připomínkové řízení k novele zákona o České televizi. Profesní asociace žádají, ať nejdřív proběhne odborná diskuse o úkolech veřejné služby v digitální době, a teprve potom ať se řeší, kolik je na takové úkoly potřeba peněz.

„Plně vnímáme veřejnoprávní význam České televize a Českého rozhlasu v rámci demokratického uspořádání našeho státu a tímto stanoviskem nijak nezpochybňujeme význam jejich existence. V rámci informačního prostředí, které se stále více přesouvá do online prostředí, nicméně musejí v rámci rovnováhy fungovat také silná soukromá média. Na rozdíl od veřejnoprávních médií však soukromá média podléhají tržním principům, a o své příjmy musí proto v rámci konkurenčních mechanismů soutěžit,“ apeluje Sdružení pro internetový rozvoj.

Diskuse o moderní podobě médií veřejné služby v době technologických změn a nových způsobů distribuce obsahu je skutečně v plánu. Usiluje o ni Ministerstvo kultury i nastupující generální ředitel České televize Jan Souček. Ale obě instituce v této souvislosti mluví až o příštím roce, kdy by měl být zákon už ve sněmovně.

Podle komerčních televizí a internetových vydavatelů je to pozdě.





„Předložený návrh je zcela nepřiměřený, neprojednaný s dotčenými subjekty a zásadně by narušil stabilitu mediálního sektoru. S předloženým návrhem novely tedy kategoricky nesouhlasíme a žádáme jeho stažení z legislativního procesu a důkladné přepracování,“ prohlásila Asociace komerčních televizí.

Ministerstvo kultury odhadlo, že díky novele naroste roční rozpočet České televize o 1,4 miliardy Kč a rozpočet Českého rozhlasu o 600 milionů Kč. „Předpokládané dodatečné výnosy z výběru koncesionářských poplatků, se kterými počítá současný návrh novely, výrazně převyšují veškeré částky dříve zveřejněné generálním ředitelem Petrem Dvořákem v souvislosti s potřebami sanování rozpočtu České televize. Tato skutečnost vyvolává značné pochybnosti o tom, na co mají být takto navýšené prostředky použity,“ obávají se soukromé televize.

Nova a Prima protestovaly proti nabobtnání rozpočtu České televize už na červnové konferenci Digimedia. Generální ředitel Primy Marek Singer tehdy připustil, že úprava definice poplatníka, aby odpovídala dnešní realitě, je asi namístě. Ale pokud by souběžně měl vzrůst výnos z poplatků, berou to komerční televize jako riziko pro cenotvorbu v oblasti výroby.

Bohatší Česká televize by totiž mohla objednávat víc pořadů od nezávislých produkčních společností, se kterými spolupracují také soukromé televize. A soukromníci se obávají, že to ohrozí tržní prostředí a ceny za služby.

Ostatně od Asociace producentů se už vláda dočkala pochvaly. „Vítáme, že vláda jde cestou kombinace šetrného navýšení poplatků a rozšíření počtu poplatníků, zejména vyšším zpoplatněním právnických osob. Český divák má rád původní českou tvorbu a Česká televize je dlouhodobě garantem kvality, díky navýšení poplatků jím i nadále zůstane. Věříme, že díky pevnější pozici České televize dojde také k dalšímu posílení spolupráce s nezávislými producenty a tvůrci,“ uvedl předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer.





Pohled komerčních televizí je přesně opačný. „Současný návrh by nepochybně měl destrukční vliv právě na rovnováhu českého mediálního prostředí, mediální pluralitu a v neposlední řadě by velmi pravděpodobně znamenal nelegitimní zásah do hospodářské soutěže. V materiálech Ministerstva kultury vložených do meziresortního připomínkového řízení, včetně tzv. dopadové studie, je tento aspekt zcela opomenut,“ vyjádřila se nebývale ostře Asociace komerčních televizí.

Obavy komerčních televizí ještě před představením mediální novely mírnil nastupující generální ředitel České televize Jan Souček. Na tiskové konferenci novinářům řekl, že by všechny prostředky nepoužil na výrobu pořadů, ale také na investice do zastarávajícího areálu Kavčích hor a dalších dlouhodobě podinvestovaných oblastí.

„Dodatečné finanční prostředky by měly být alokovány i do dosud podfinancovaných formátů, jako např. animovaná tvorba, hrané filmy a seriály pro mladé publikum. Jedním z úkolů veřejnoprávní televize je určovat trendy nejen v hrané a animované tvorbě, ale např. i důležitá témata v dokumentární tvorbě či lepší spolufinancování distribučních titulů. Důležitým aspektem by mělo být i vylepšení honorářové politiky kreativních profesí včetně producentů či showrunnerů, které jsou v současném systému podfinancované,“ podotkla Asociace producentů v audiovizi.

Vydavatelům se nelíbí ani pasáž novely, díky níž by měla veřejnoprávní média volnější ruce při umisťování obchodních sdělení na internetové stránky.





„Ve spojení s kontinuálním přesunem působení veřejnoprávních médií do internetového prostředí a navrhovaným rozšířením výjimek z umisťování online reklamy, která je pro financování médií zcela stěžejní, se obáváme, že by navržené úpravy mohly mít v důsledku velmi negativní dopad na soukromoprávní média, která tvoří nezbytnou součást mediálně-informační scény,“ namítá Unie vydavatelů.

„V současné ekonomické situaci považujeme za zcela nesprávné řešit nejprve navyšování poplatkového financování, aniž by bylo přesně definováno a známo, na co mají být vyšší prostředky v rozpočtu České televize potřebné, a v jaké výši. Důrazně se přikláníme k postupu, aby nejprve proběhla diskuse k tématu role veřejnoprávních médií a obsahu veřejné služby. Teprve pak bude možné tuto veřejnou službu ‚nacenit‘, a stanovit tedy rozpočet, se kterým je možné tuto roli efektivně plnit. Pouze v případě, že by z této diskuse vyplynulo, že stávající rozpočet není dostatečný, dává smysl odborná debata, jak by bylo možné chybějící prostředky do rozpočtu doplnit,“ upozorňují komerční televize.

Jako by producenti negativní reakce předvídali, už začátkem září ve svém stanovisku poznamenali, že novela se zřejmě stane předmětem vyostřené politické debaty ze strany odpůrců veřejnoprávních médií. „Proto bude důležité udržet diskusi co nejvíce v odborné rovině a veřejnosti zdůrazňovat přínosy, divácké a kulturní. APA novelu a posílení veřejnoprávních médií rozhodně podporuje,“ zdůraznili ve svém stanovisku.

Příprava velké mediální novely prozatím pokračuje, do 4. října sbírá Ministerstvo kultury připomínky od zainteresovaných subjektů. Včera také představili zástupci ministerstva chystaný zákon poslancům z podvýboru pro média a svobodu slova.