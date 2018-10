 »  Zdeněk Cendra (CDN77): Chceme pracovat pro globálně známou televizi

Trh CDN (content delivery network) je v podstatě nekonečný, i když je na něm velká konkurence, říká ve videorozhovoru pro Lupu majitel firmy CDN77 Zdeněk Cendra. S tím, jak se rozvíjejí videoslužby, živý streaming a stahují se stále větší soubory, datové toky rychle rostou.

Když třeba Steam vydá novou hru, má provoz krátkodobý peak v řádu terabitů – někdy jsou to dva, někdy sedm. A globální traffic se pohybuje ještě o řád výš, ve vyšších desítkách terabitů za sekundu, říká Cendra. Český podnikatel má velké ambice – chce jednou technicky zajišťovat online vysílání nějaké globálně známé televizní stanice. Jednání v tomto směru už prý vede.

V rozhovoru komentuje také loňský, podivným způsobem zrušený tendr na provozovatele iVysílání, kterého se jeho firma účastnila. Do nové soutěže, kterou by Česká televize měla vypsat letos, už ale zřejmě nepůjde. Z toho, co vím, tak spíš ne. Z konceptů, které nám chodí, to vypadá, že tam přidávají kvalifikační předpoklady, které nás diskvalifikují – respektive požadavky formálního typu, které naše firma v daném momentu nesplňuje, říká. Finální zadání tendru ale ještě není hotové, připouští.

Podívejte se na rozhovor Jana Sedláka se Zdeňkem Cendrou:

Zdenek Cendra from Internet Info on Vimeo.