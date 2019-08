 »  Změní protokol Stratum 2 způsob, jak probíhá těžba Bitcoinu v poolech?

Protokol Stratum má české kořeny, před sedmi lety jej poprvé představil (nutno říci, že bez řádné dokumentace) Mining pool Marka „Slush“ Palatinuse. Stratum původně vůbec nebyl určený k těžbě Bitcoinu, protokol měl sloužit de facto jako backand bitcoinové peněženky Electrum (první zmínka o něm pochází přímo od Palatinuse a nachází se na BitcoinTalk), ale brzy se ukázalo, že se k prvnímu účelu také hodí víc než dobře a protože světu de facto odemkl možnost snadné těžby v poolech, stal se brzy globálně používaným standardem a rychle nahradil zastarávající getwork (Stratum je v podstatě evolucí getworku s podporou miningu v poolech).

Technicky Stratum představuje protokol využívající TCP socket a payload zakódovaný do JSON-RPC zpráv, tedy žádná velká věda. Klient vždy nejprve otevře socket, napíše požadavek v JSON formátu zakončený „

“, odešle a čeká na odpověď (opět v JSON-RPC formátu). Výhoda takového, v zásadě primitivního, řešení je především univerzálnost a popularita JSON formátu a extrémně jednoduchá implementace i debugging. To je umožněno tím, že obě strany komunikují ve formátu, který je pro člověka snadno čitelný. Další výhodou je snadná rozšiřitelnost protokolu bez hrozící ztráty zpětné kompatibility.

Když se podíváme na to, jak Stratum funguje pro těžbu, uvidíme, že poté, co se miner připojí k poolu, respektive k počítači řízenému mining pool operatorem, zažádá nejprve operátora o částečný “block template”. Ten představuje nekompletní bitcoinový blok s transakcemi, nad kterým je potřeba provést proof of work, aby se mohl stát platným.

TIP: Technický popis těžby naleznete v našem článku z roku 2017: Jak porozumět blockchainu v deseti minutách aneb Jak funguje technicky a k čemu je

Všechny transakce zahrnuté do tohoto bloku byly před tím vybrány mining pool operátorem, miner ostatně vidí již pouze „Merkle tree path“, sérii hashí všech transakcí. Výběr transakcí není jedinou silnou zbraní v rukou operátora, ten také rozhoduje o verzi použité „version bit” (BIP 9), což je signalizační nástroj používaný hlavně během aktivace softforků protokolu. (Za běžného provozu se nic nesignalizuje a verze bloku zůstává nastavena na 0×20000000).

Miner následně začne pracovat na samotném hashování částečného block templatu a doufá, že se jedna z vygenerovaných hashí trefí do nonce a vyústí do platné hlavičky bloku. Pokud je náhodou úspěšný, vrátí výsledek minig operátorovi, který jej spojí se zbývající částí bloku, vyšle do sítě a shrábne odměnu za vytěžený blok. Ta se následně dělí mezi všechny minery zapojené v poolu podle podílu jejich s poolem sdílené hashrate a odečte se poplatek poolu, každý pool má trochu jiná pravidla pro distribuci odměny a způsob měření participace. Odměnu opět distribuuje mezi minery pool operátor.

Podtrženo sečteno, tak jak je Stratum napsaný, dává do rukou minig pool operátora enormní moc. Za normálních okolností (a v ideálním světě), by to nemuselo vadit, jak jsme ale byli svědky v roce 2017 při boji o SegWit a snahách několik silných hráčů de facto unést síť vlastním forkem, jsou chvíle, kdy je to zcela konkrétní reálný problém.

Pool operátor může také cenzurovat, nebo upřednostnit konkrétní transakce (což se celkem běžně děje, upřednostnění konkrétních transakcí několikrát prováděl i samotný Slush pool), výběrem a prioritizací transakcí provést pokus o double spend a v extrémním případě iniciovat i 51% útok na síť (pokud je k tomu přítomna dostatečná hashrate). Jednotliví mineři, kteří odvádí pro pool veškerou energeticky náročnou práci, oproti tomu mají možností a práv minimálně, když to trochu zjednodušíme, tak v podstatě jen právo z poolu odejít.

To by nyní chtěla společnost Braiins, která dnes Slush pool provozuje, změnit druhou generací protokolu označovanou coby Stratum V2. Na nové verzi se v tichosti pracovalo již nějakou dobu a dle slov svých tvůrců řeší všechny nejpalčivější problémy „jedničky“. Jako bonus má přinést mnohem větší efektivitu (což je argument, který by v konečném důsledku mohl pomoci prosadit Stratum V2 u provozovatelů poolů) a má některé pokročilejší funkce (umožňuje například snadnou správu jednotlivých těžebních farem). Otázkou je, zdali se s pokročilejšími vlastnostmi trochu neztrácí původní jednoduchost a univerzalita protokolu. Minimálně nahrazení pro člověka čitelného JSON textu binárním kódem je v tomto ohledu krokem značně diskutabilním, vzhledem k záměrům tvůrců jde ale asi o nezbytné zlo.

Stratum 2 je údajně inspirovaný jiným návrhem na náhradu původního protokolu Stratum a to minig protokolem BetterHash Matta Coralla z Chaincode Labs, ten se ale objevil relativně nedávno čili skutečná míra možné inspirace je trochu diskutabilní. Jisté je to, že oba protokoly se pokoušejí vrátit rozhodovací moc do rukou jednotlivých minerů tím, že jim umožní (volitelně) vytvářet si vlastní block template a ten až následně nabízet minig poolu. To v praxi znamená možnost sám vybrat do bloku zahrnuté transakce a také množnost zvolit verzi bloku. Corallo nicméně vývoj Stratum 2 komentoval a pravděpodobně tak pomohl včas odhalit a odstranit některá úskalí, na která narážela právě BetterHash Jedním příkladem je hrozba, že miner bude generovat neplatné blok templaty a do poolu posílat neplatné bloky. Stratum 2 by mělo umožňovat operátorům automaticky ověřit validitu minerem vytvořeného zaslaného bloku.

Toto řešení pochopitelně sice řeší jeden problém, ale nahrazuje jej novým – jak zařídit, aby požadavky minerů na ověření jejich block templatů po úspěšném nalezení nového bloku nezahltily pool? Braiins se pokusilo problém vyřešit šalamounsky, protokol umožňuje pool operatorům ověřovat validitu nových blok templatů asynchronně. Z pohledu minera situace vypadá tak, že zašle poolu svůj nový blok template a okamžitě jej začíná hashovat. V tento okamžik, ale template nového bloku nemusí být nutně zvalidovaný, pool operátor totiž všechny bloky validuje průběžně a blok se může jako nevalidní ukázat až zpětně. Není to samozřejmě také ideální řešení, ale je funkční a použitelné do neideálního světa, ve kterém žijeme. Skrze zpětnou úpravu odměny dokonce vytváří určitou (byť trochu spornou) incentivu pro minery, aby se snažili do poolu posílat jen platné blok templaty.