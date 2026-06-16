7 pádů Honzy Dědka po konci na Primě přechází na Forendors a HeroHero

Talk show 7 pádů Honzy Dědka po konci na Primě pokračuje od úterý 16. června jako placený internetový pořad. Plné rozhovory budou vycházet na platformách HeroHero a Forendors, zkrácené verze zůstanou dál volně dostupné na YouTube a Spotify.
Novou etapu pořadu oznámil tým 7 pádů Honzy Dědka v úterý na Instagramu. Jako první zveřejnil rozhovor s herečkou Pavlou Tomicovou. Tvůrci uvedli, že celé rozhovory budou pro předplatitele dostupné každé úterý a čtvrtek od 6:00.
Na HeroHero stojí předplatné 6 eur měsíčně, tedy přibližně 150 korun. Na Forendors je cena 145 korun měsíčně. Obě platformy nabízejí první týden zdarma. Placená verze má obsahovat rozhovory v plné délce, bez reklam a s výhodami pro podporovatele.
Pořad se tak po odchodu z celoplošného televizního vysílání přesouvá k modelu přímé platby od diváků. Předplatitelé mají mít také možnost komentovat obsah, klást otázky a získat slevy na vstupenky. Nahrávky dál vznikají před publikem, nově v pražském Divadle Metro.
Prima už pořad nezařadí do podzimního programového schématu. Podle dřívějšího vyjádření produkčního týmu se obě strany nedohodly na pokračování spolupráce. Televize pořadu nabídla přesun na stanici Prima Cool, tvůrci ale tuto variantu odmítli. Poslední premiérový díl na Primě odvysílala stanice 9. června.
7 pádů Honzy Dědka se na Primě vysílalo šest let. Do televizního vysílání se pořad dostal v roce 2020, kdy stanice převzala původně internetový formát. Pořad získal popularitu díky neformálním rozhovorům s osobnostmi z kultury, sportu a veřejného života.