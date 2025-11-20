Lupa.cz  »  Aby se lépe jelo na vlně umělé inteligence. Miton investuje do startupu, který ji chce firmám zefektivnit

Aby se lépe jelo na vlně umělé inteligence. Miton investuje do startupu, který ji chce firmám zefektivnit

Iva Brejlová
Dnes
Miton posílá 400 tisíc eur (necelých 9,7 milionu Kč) do startupu Bandits, který se odráží od zaklínadla umělé inteligence ve firmách. Poukazuje na to, že pokud s AI zkoušejí pracovat, mnohdy neúspěšně, a startup má firmám umělou inteligenci uzpůsobit a zprovoznit.

„AI nástrojů je na trhu čím dál více, většinou je ale nemožné je napojit na zavedené nástroje či stávající firemní procesy. Přepsat je tak, aby byly AI-first, a zároveň umožňovaly lidskou kontrolu nad výsledkem, není jednoduchý úkol,“ vysvětluje spoluzakladatel Jiří Štěpánek. Podle něj řada firem na takovém úkolu už selhala nebo nechce plýtvat časem a penězi. „Radši se tak spokojí s tím, že svým lidem zaplatí ChatGPT,“ shrnuje.

Bandits nabízí moduly pro automatizace práce a působí i jako implementační partner. Moduly lze použít napříč firemními odděleními nebo upravit podle zvyklostí týmů. Mezi zákazníky už patří Oktagon, největší evropská MMA organizace. Používá ho na překlady a titulkování videí a umělou inteligenci rozšiřuje také do oblasti reportingu pro partnery a interních znalostních systémů.

Za projektem stojí Jiří Štěpánek a Kryštof Mitka a jako zakládající partner zároveň Miton. „S nástupem velkých jazykových modelů se zásadní hodnota bude tvořit v expanzi ziskové marže zavedených firem, které jsou připraveny nové technologie zavádět mezi prvními,“ myslí si Tomáš Hodboď, partner Mitonu, který se bude rozvoji Bandits věnovat. V Mitonu už podobně pomáhá rozvíjet DeepScout, další AI projekt investiční skupiny.

Až nás budou chránit roboti. ČVUT s partnery ukazuje systém, který nastiňuje budoucnost bezpečnosti kritické infrastruktury Přečtěte si také:

Až nás budou chránit roboti. ČVUT s partnery ukazuje systém, který nastiňuje budoucnost bezpečnosti kritické infrastruktury

