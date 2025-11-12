Lupa.cz  »  AI osobností roku 2025 se stal vládní zmocněnec Jan Kavalírek

AI osobností roku 2025 se stal vládní zmocněnec Jan Kavalírek

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jan Kavalírek Autor: ČAUI
Jan Kavalírek

Česká asociace umělé inteligence vyhlašovala AI osobnost roku 2025, jíž se stal Jan Kavalírek, náměstek ministra průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro AI. Získal jak cenu odborné poroty, tak i nejvyšší počet hlasů veřejnosti.

Kavalírek se vládním zmocněncem pro AI stal letos, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu vystavělo tým specialistů na umělou inteligenci. Cílem bylo mimo jiné připravit implementaci evropského nařízení Akt o umělé inteligenci (AI Act) do české legislativy a na oblast dohlížet. Na Lupě jsme dřívější úspěchy popisovali, Kavalírek dostal důvěru v několika projektech, mimo jiné týkajících se přilákání obřího datového centra do České republiky. Česko také skrze MPO odeslalo členským státům Evropské unie oficiální návrh na zjednodušení regulace AI Act.

V byznysu se AI osobností stal Filip Dřímalka, který stojí mimo jiné za firmami Digiskills nebo Aibility či knihou Budoucnost nepráce. V oblasti výzkumu a vývoje v AI získal ocenění Daniel Kvak, spoluzakladatel startupu Carebot, objevem roku se stal Dalibor Mráz, lídr projektu Černá.AI, jehož ambicí je transformovat Moravskoslezský kraj v AI-driven region. Projektem roku je pak CendAI – Centrum pro digitalizaci a umělou inteligenci v justici.

„Český ekosystém má obrovský lidský potenciál, na kterém lze stavět konkurenceschopnost celé země,“ myslí si Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence. Kavalírek navázal na loňského laureáta Jana Romportla.

Stát pošle další dotace do technologií, na deep tech jsou připraveny dvě miliardy Přečtěte si také:

Stát pošle další dotace do technologií, na deep tech jsou připraveny dvě miliardy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Další aktuality

Dále u nás najdete

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Lide.cz jsou zpět

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).