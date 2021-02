Alza.cz v roce 2020 dosáhla obratu přes 37 miliard korun

E-shop Alza.cz loni dosáhl obratu 37,339 miliard korun, což meziročně představuje růst o 28 %. V Česku e-shop vyrostl o 24 %, v rámci evropského byznysu firma vyrostla dokonce o 56 %. Na Slovensku Alza rostla o 36 %, kde stejně jako v Česku e-shop navázal spolupráci s Liftagem. V Maďarsku měla firma 2 miliony zákazníků a vyrostla o 27 %., přičemž 2/3 objednávek firma dodávala okamžitě k odběru. Celkem e-shop provozuje už 800 AlzaBoxů.

15 samostatných segmentů produktů Alzy dosáhlo miliardových obratů. Jde o segmenty Audio a video, Beauty a drogerie, Hobby a zahrada, Hračky, Nositelná elektronika, Počítačové komponenty, Služby, Sport, Tiskárny a spotřební materiál a Televize. Segment Bilé elektro dosáhl dokonce více než dvoumiliardového obratu. Do skupiny s více než třímiliardovým obratem pak spadaly Malé domácí spotřebiče, Mobilní telefony, Notebooky a IT příslušenství.

Nejvyššího procentuálního růstu dosáhly Alza poukazy, Drogerie, Hobby a zahrada a Kancelářské potřeby. V absolutních číslech pak nejvíce rostly segmenty Bílé elektro, Hobby a zahrada, Malé domácí spotřebiče a Notebooky. Přesná čísla ale firma nesdělila.

AlzaBoxy podle firmy představují nejhustší síť doručovacích schránek v ČR a SR. Momentálně má 800 boxů v obou zemích, do poloviny roku 2022 chce mít přes 3 tisíce boxů s 300 tisíci schránek. Platformu se Alza chystá otevřít i dalším partnerům z e-commerce a také retailovým obchodníků.

Skoro 5 milionů zákazníků

E-shop obdržel 15,8 milionu objednávek (meziročně o 28 % více) a měl 4,9 unikátních zákazníků (o 22 % více). 60 % návštěv e-shopu přišlo z mobilů (o 9 % více). Reklamace firma přijímala v průměru za 2 minuty. Průměrná doba reklamace činila 8 dní. V Alze teď pracuje kolem 3 tisíc lidí, přičemž firma obdržela přes 68 tisíc životopisů. Průměrný věk zaměstnanců je 29 let.

Web Alzy zaznamenal 411 milionů návštěv, přičemž poprvé v historii na web přišlo více žen než mužů. V pobočkách firma obsloužila 9 185 697 zákazníků, přičemž 68 % zákazníků Alza odbavila do 5 minut. Firma loni odeslala více než 17 milionů balíků, což představuje meziroční nárůst o 46 %. Rekordním dnem byl 14. prosinec, kdy Alza dosáhla za den obratu 313 milionů a přijala 119 715 objednávek.

Nejprodávanější položkou byla AlzaPower baterie (AA) 10 ks, dále Elektronický dárkový poukaz Alza.cz 1 000 Kč, Zrnková káva AlzaCafé 250 g a Tištěný dárkový poukaz Alza.cz 500 Kč. Velký zájem byl dále také o Kancelářský papír Kodak A4 nebo roušky.

E-shop loni domluvil spolupráci s Liftago, které pro Alzu dopravilo přes 100 tisíc objednávek ,přičemž nejrychlejší doručení trvalo 24 minut. Firma také o více než 50 % navýšila skladové kapacity a AlzaExpres převezla většinu XL balíčků.

Havryluk: 2020 byl pro Alzu zatím nejtěžší rok

Šéf Alzy Tomáš Havryluk také na tiskové konferenci shrnul, jak zareagovala na krizi kvůli pandemie koronaviru. Vedení firmy přešlo kompletně na online provoz, zavedlo krizové šablony řízení, vytvořilo plán „aktivních záloh“ a SWAT tým pro řízení provozů. Alza zřídila i covid tým pro kanceláře i provozní oddělení, které provádělo interní trasování a komunikovalo aktuální nařízení vlády. „Hodně se nám osvědčilo vyzvedávání přes mobilní aplikaci, což je mezi zákazníky oblíbená forma a zároveň pomáhá mírnit fronty,“ řekl Havryluk.

„Sezóna 2020 byla jedna z nejtěžších sezón v Alze. Poslední takto těžká sezóna byla v roce 2015. A bylo to těžké nejen pro Alzu, ale pro celou e-commerce,“ řekl Havryluk.

V roce 2021 firma chystá dále rozvíjet expanzi do Evropy. Dále se chce soustřeďovat na Maďarsko, Německo, Rakousko a Velkou Británii. Do 5 let chce Alza být v 10 zemích EU. Firma podle Havryluka přemýšlí o tom, do jakých zemí se rozšíří dnes, ale zatím nepadlo konečné rozhodnutí. „Co se týče zemí mimo EU, to jsou plány, které se objevily v našem výhledu na dalších 5 let, ale konkrétní obrysy tento plán ještě nemá,“ řekl Havryluk.

Zákazníci loni také hodně platili za zboží prostřednictvím Bitcoinů. Celkem prostřednictvím této kryptoměny uhradili zboží za 56 milionů korun. Nejčastěji šlo o nákup komponentů, mobilních telefonů a notebooků. Firma také na konci loňského roku představila robopsa Spota, který by v budoucnu mohl roznášet objednávky.