Android jde do kytek, jak nahradit cloudové služby, EU a ničení kryptografie. Přednášky z OpenAltu jsou zdarma online

Jan Sedlák
Dnes
Marcel Kolaja, OpenAlt 2025 Autor: Root.cz

Začátkem října v Praze proběhla tradiční konference LinuxDays, z níž jsou k dispozici zdarma online zajímavé přednášky, a z kraje listopadu došlo také na další stálici, brněnský OpenAlt. I z této akce už jsou na YouTube veřejně dostupná přednášková videa.

Mezi tématy naleznete následující: čím nahradit masové cloudové slubžy, jak na lokální AI modely, hraní na slabém hardwaru, Cyber Resilience Act a open source, vyhýbání se negativní umělé inteligenci, self-hosting LLM, mapa open source aktivit v Česku, historie Chat Control, jak plánuje Evropská komise rozbít kryptografii tentokrát, multiplatformní open source laserový střelecký simulátor, i prvňáci kódují, OpenSSL, RISC-V, 3D tisk počítačových programů, Ubuntu Touch, linuxácký přístup k umělé inteligenci, Android jde do kytek a co s tím, Open Source Program Office Czech Republic a další.

Videa nabízí také web VHSky.cz, která je poháněná decentralizovanou platformou pro hostování videí PeerTube.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

