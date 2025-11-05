Antimonopolní úřad a ČTÚ prověří, zda mobilní operátoři v ČR neporušují hospodářskou soutěž

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozjel sektorové šetření, v rámci něhož chce prověřit fungování hospodářské soutěže mezi mobilními operátory v České republice. Zaměří se tedy na velkou trojku T-Mobile, Vodafone a O2. Zkoumat se bude období od roku 2018 do 31. října 2025.
Antimonopolní úřad prověří tyto oblasti: cenové podmínky mobilních služeb, zejména volání, SMS a mobilní data, dopady jejich balíčkování s dalšími službami, vliv takzvaných retenčních nabídek.
ÚOHS už ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) provedl předběžnou analýzu. Ta naznačila rozdíly v elasticitě poptávky mezi operátory, různou míru jejich vzájemné zastupitelnosti a nezanedbatelný význam neceníkových nabídek. Analýza je k dispozici zde.
ČTÚ poskytne ÚOHS odbornou součinnost. Oba úřady nedávno podepsaly memorandum o spolupráci. “Poznatky ze sektorového šetření ČTÚ využije při hodnocení úrovně soutěže na velkoobchodním trhu,” uvedl ČTÚ.
V prohlášení úřadů dále stojí:
Úřad již v minulosti provedl sektorové šetření, ve kterém na retenčních nabídkách zkoumal možnou existenci zakázané dohody či tacitní koluze mezi mobilními operátory. Množství a variabilita retenčních nabídek vedla tehdy Úřad k závěru, že k tacitní koluzi nedochází. Nově zahájené sektorové šetření umožní ověřit, zda dřívější závěry Úřadu jsou i v současnosti platné.
„Skrývání tržních cen za pomoci retenčních nabídek nebo uzavírání spotřebitelů v ekosystému služeb daného operátora pomocí balíčkování může potenciálně omezovat svobodu volby spotřebitelů a významně tím ve výsledku snižovat intenzitu hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Analyzovat proto vedle zmíněných neceníkových nabídek hodláme i působení lock-in efektů, které by mohly odrazovat spotřebitele od změny mobilního operátora,“ objasnil důvody k zahájení šetření předseda ÚOHS Petr Mlsna, který současně ocenil komplementární spolupráci s ČTÚ.
„Cenové strategie mobilních operátorů pečlivě a průběžně sledujeme a hodnotíme, jakkoliv dotčené trhy již nejsou regulované. Proto poskytneme ÚOHS potřebnou odbornou podporu s využitím našich odborných znalostí mobilního trhu. Výsledky sektorového šetření ÚOHS využijeme při následujícím hodnocení velkoobchodního trhu,“ přivítal zahájení šetření také předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.