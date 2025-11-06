Lupa.cz  »  Apify rozdá milion dolarů za tvorbu nástrojů pro získávání dat z webů i pro umělou inteligenci

Apify rozdá milion dolarů za tvorbu nástrojů pro získávání dat z webů i pro umělou inteligenci

Iva Brejlová
Dnes
Jakub Balada a Jan Čurn, Apify Autor: Apify

Český startup Apify spouští mezinárodní výzvu The Apify $1M Challenge a plánuje rozdělit až 1 milion dolarů (zhruba 21 milionů korun) mezi tvůrce nástrojů pro webscraping, automatizaci a sběr dat pro AI. Výzva „The Apify $1M Challenge“ potrvá do konce ledna 2026 a ukazuje formát známý ze Silicon Valley.

Startup vyvíjí platformu pro scrapování (stahování) webových dat. Má vlastní boty a zároveň uživatelům umožňuje vytvořit si své. Označují se jako Actors či Aktory a tvůrci je můžou nabízet na obchodu Apify Store, podobně jako aplikace v App Storu. Apify si ve svém marketplace s těmito nástroji bere podíl 20 procent, zbytek jde vývojářům. Dodnes jim firma takto vyplatila více než čtyři miliony dolarů. Letos v září přitom Apify překonalo hranici půl milionů dolarů vyplacených během jednoho měsíce.

Do výzvy se mohou zapojit prvními pěti Aktory, které po registraci na Apify Store publikují. Za každý splněný Aktor lze získat 2 dolary za aktivního uživatele (od minimálně 50 uživatelů), maximálně 2 000 dolarů na Aktor a až 10 000 dolarů na vývojáře. Navíc se autoři mohou ucházet o hlavní ceny v hodnotě až 60 tisíc dolarů.

„Na Apify Store je nyní přes 8 tisíc Aktorů, které používá 25 tisíc zákazníků z celého světa. Věříme, že užitečných Aktorů může být mnohem více a mohou řešit mnoho nových úkolů,“ říká spoluzakladatel a CEO Apify Jan Čurn.

Platforma umožňuje těžbu dat z webů a jejich přípravu pro AI i automatizaci workflows, která lidé běžně provádějí v prohlížeči, a jejich provoz ve škálovatelném cloudu. Svou výzvou na sebe Apify upozorňuje formátem, který světová vývojářská komunita zná například ze Silicon Valley. Není přitom jediná, inspiraci ze sídla známého rychlým vývojem technologických firem před nedávnem ukázala také společnost E2B. Ta v Praze zkouší taktiku náborů ze San Francisca.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

