Asociace digitálních tvůrců už má stanovy, ve výboru je Klempíř i Veselovský

V České republice oficiálně vzniklo druhé zájmové sdružení českých tvůrců online obsahu. V obchodním rejstříku je od poloviny července zapsaná Asociace digitálních tvůrců. Založili ji Petr Lutonský, Petros Michopulos, Oto Klempíř a Martin Veselovský.
„Účelem spolku je sdružovat podcastery, hájit jejich zájmy a podporovat rozvoj podcastové tvorby jako důležité součásti mediálního a kulturního prostoru. Spolek se zaměřuje na budování profesní komunity, zlepšování podmínek pro tvorbu podcastů a zvyšování povědomí o významu tohoto média,“ stojí v základních informacích o spolku, které zveřejnil rejstříkový soud.
Platforma zprovoznila také provizorní internetové stránky, kde jsou zatím základní informace, přihláška a stanovy.
Spolek chce hájit právní zájmy podcasterů v otázkách autorských práv, licencí, ochrany osobních údajů a dalších právních záležitostech souvisejících s produkcí a distribucí podcastů. Mezi svými cíly uvádí také organizaci školení, workshopů a seminářů zaměřených na zlepšení dovedností podcasterů v oblastech jako je produkce, zvuková kvalita, storytelling, marketing a monetizace.
Usiluje o podporu a propagaci kvalitních, originálních a etických podcastů, které přinášejí hodnotu a inspiraci posluchačům. Asociace bude podle svých stanov motivovat tvůrce k dodržování profesionálních standardů a odpovědného přístupu k tvorbě obsahu.
„Podporou zájmů podcasterů se rozumí zejména zastupovat zájmy podcasterů při jednáních s veřejnými institucemi, mediálními organizacemi a dalšími relevantními subjekty, a to v otázkách regulace, financování a dalšího rozvoje podcastového průmyslu. Podporou diverzity a inkluze se rozumí zejména usilovat o rozmanitost v podcastové tvorbě a podpořit hlasování menšinových skupin, což zahrnuje podporu rozmanitých témat, žánrů a tvůrců,“ píše se dále ve stanovách.
Zájmem Asociace digitálních tvůrců je podporovat podcastery v hledání udržitelných modelů monetizace jejich tvorby, jako jsou reklamy, sponzoring, crowdfunding, předplatné a další nástroje, které umožní podcasterům zajištění finanční stability.
„Vytvářením profesionálních standardů se rozumí zejména usilovat o definování a šíření etických a profesionálních standardů v oblasti podcastingu, včetně transparentnosti, odpovědnosti a kvalitního obsahu,“ uvádí dále základní dokument.
Spolek řídí čtyřčlenný výbor zakladatelů, jejich funkční období je deset let. Oto Klempíř ve výboru zůstává i po ohlášené kandidatuře do sněmovny. „Je to sice překvapení, ale nic na tom měnit nebudeme. Nejsme názorová platforma, v té problematice, kvůli které jsme vznikli, nám jde všem o to samé,“ odpověděl na dotaz Lupy Petr Lutonský.
Už začátkem června vznikla Asociace tvůrců a online médií (ATOM), za kterou stojí Jiří Burýšek, Karel „Kovy“ Kovář, Peter Sládeček a Tomáš Zvelebil. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání už tuto asociaci zapsala na seznam spolupracujících samoregulačních orgánů.