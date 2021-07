Balíkobot spouští službu pro propojení výdejních boxů Lockers.ai

Logistická firma Balíkobot spustila do pilotního provozu službu Lockers.ai, která optimalizuje volné kapacity výdejních boxů napříč různými poskytovateli. Na Twitteru to oznámil spolumajitel Balíkobotu Martin Kasa. Lockers.ai propojí volné kapacity boxů napříč celou sítí nasmlouvaných provozovatelů. Cílem služby je zefektivnit doručování a rozšířit počet míst, na kterých si adresát může zásilku vyzvednout, a to v čase a lokalitě, která mu vyhovuje.

Milionové investice a rok tvrdé práce @balikobot = automatický výdej z boxů začal novou kapitolu!

Máš e-shop a chceš vydávat v sítích boxů 3. stran z 1 místa z 1 systému? Pak je pro tebe https://t.co/bKXZcoyHwu a zapoj se do pilotu. První e-shopy již testují naživo. 📬 — Martin Kasa (@martin_kasa) July 29, 2021

„Postupně budeme prezentovat jednotlivé partnery, jak je budeme do sítě veřejně spouštět v souvislosti s marketingem s tím spojeným. Nyní je již plně napojeno nebo ve finální fázi testu s podepsanou smlouvou 8 sítí boxů, které v součtu čítající tisíce boxů po Česku a Slovensku. Dle počtu lze logicky dovodit, že jsou zapojeny i ty opravdu velké sítě a zákazníci a obchodníci se mají na co těšit,“ řekl Lupě Kasa.

Do testovacího režimu jsou zapojené i e-shopy, které úzce dlouhodobě spolupracují s Balíkobotem. „Což je dnes mimochodem přes 2500 partnerů jen v ČR. Dalo by se s úsměvem říct, že je to zatím jen za zásluhy. V těchto dnech chceme ale okruh zájemců rozšířit až někam ke stovce zájemců, jelikož chceme mimo procesů začít testovat v následujících týdnech i kapacitní zátěž systému jak našich, tak našich partnerů,“ vysvětluje Kasa.

Jak dlouho pilotní provoz potrvá, zatím není jasné, podle Kasy je ale možné, že projekt zůstane v beta verzi několik měsíců, než se podaří propojit všechny dopravce a průběžně je testovat. „Naším cílem je propojit stejně jako u Balíkobotu všechna řešení na trhu, nastavit jasný market standard a posunout ecommerce zase o kus dále ke spotřebitelům. Očekáváme, že do 3 let bude v ČR více jak 10 tisíc boxů a stovky tisíc schránek. A to nepočítáme homeboxy, kde máme velké integrační ambice a téměř hotové řešení pro jejich provozovatele,“ uzavírá Kasa.