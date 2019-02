 »  Bezrealitky.cz míří na Slovensko

Karel Wolf

Česká platforma pro přímý prodej nemovitostí Bezrealitky.cz hlásí rekordní rok, co se týče růstu obratu i tržeb a oznamuje plán spustit na jaře slovenskou mutaci.

Od druhého kvartálu 2019 budou Bezrealitky.cz fungovat také na Slovensku, ambice ale mají na pokrytí celého regionu střední a východní Evropy. Obrat společnosti meziročně vzrostl o 50%, a Bezrealitky v uplynulém účetním roce investovaly do modernizace webových stránek, mobilní aplikace a celorepublikové kampaně a zahájily také práci na nové softwarové platformě pro komplexní správu pronájmů. „V loňském roce se nám podařilo úspěšně rozvíjet náš obchodní model. Takzvaný přímý realitní trh – tedy prodej a pronájem nemovitostí svépomocí – výrazným způsobem rostl na úkor tradičních zprostředkovatelů a má stále silnější pozici,“ uvádí HendrikMeyer, CEO Bezrealitky.„I z toho důvodu chceme příznivou situaci využít k expanzi naší služby a postupně se stát lídrem celého středoevropského regionu. Nadále zde totiž chybí silný globální hráč s mnohaletým know-how a odborným zázemím. Nejdříve se vydáme již za několik týdnů na Slovensko.“

SlovenskéBezrealitky začnou první inzerenty přijímat již v květnu tohoto roku. Nabídnou shodné služby, na které jsou zvyklí čeští zákazníci, včetně doprovodného servisu v podobě právních služeb, odhadů cen nemovitostí nebo sjednání hypotéky, které zajistí partnerské třetí strany. V první fázi budou slovenské aktivity obsluhovány z pražské pobočky, postupně však vznikne lokální dedikovaný tým. Souběžně se spuštěním slovenské pobočky probíhají přípravy na vstup do Polska a na další evropské trhy. „Počítáme s tím, že takřka okamžitě na něm získáme 10% podíl, do tří let bychom pak rádi měli pětinu,“ myslí si Meyer.

V loňském roce se platformě podařilo zprostředkovat prodeje takřka 8000 domů a bytů v celkové hodnotě přesahující 27 miliard, pronájmů domů a bytů zajistila přes 25 tisíc. V oblasti prodejů domů a bytů portál Bezrealitky meziročně vyrostl o neuvěřitelných 68 %. Tahounem se s 85% nárůstem stala především Praha, rostly však i oblasti na jižní Moravě nebo ve východních Čechách. V případě pronájmů služba zaznamenala 46% meziroční nárůst, přičemž nejvíce jich zajistila v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Kromě bydlení „z druhé ruky“ posílil portál Bezrealitky díky spolupráci s developery také v segmentu nově uváděných novostaveb a kancelářských prostor. Přes Bezrealitky tak momentálně probíhá asi pětina ze 40 000 českých realitních transakcí, týkajících se nemovitostí určených k bydlení.