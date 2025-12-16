Britská vláda zahájila očekávanou revizi fungování BBC, rozhodne také o financování

Britská vláda v úterý oficiálně zahájila revizi Královské charty, která tvoří základ fungování veřejnoprávní stanice BBC. Ministerstvo kultury, médií a sportu zveřejnilo takzvanou zelenou knihu, v níž na devadesáti stranách předkládá k veřejné diskusi návrhy týkající se budoucího modelu financování, řízení BBC i její role v boji proti dezinformacím.
Ústředním bodem diskuse je reforma televizních poplatků, které tvoří hlavní zdroj příjmů BBC. Vláda v rámci konzultace zvažuje různé varianty úpravy tohoto poplatku, případné změny v systému úlev pro určité skupiny obyvatel a také možnosti, jak by BBC mohla získávat více peněz z komerční činnosti.
„Posuzujeme možnosti sahající od cílené inzerce na webu bbc.co.uk nebo YouTube až po plné zavedení reklamy na všech platformách BBC. Zvažujeme také zavedení cíleného doplňkového předplatného za archivní obsah BBC, případně rozsáhlejší model předplatného, kde by byly za platební bránou komerční pořady. Byl by to doplněk veřejného financování BBC, který by umožnil zvýšit investice do obsahu, případně udržet výši koncesionářských poplatků pro domácnosti na přijatelné úrovni,“ naznačuje vláda.
Součástí debaty je i zajištění stabilního financování pro vysílání do zahraničí v rámci BBC World Service a podpora vysílání v menšinových jazycích. Kabinet reaguje na technologické změny posledního desetiletí, kdy se konzumace mediálního obsahu přesouvá od tradičního lineárního vysílání do online prostoru.
Kromě ekonomických otázek se revize zaměřuje na posílení politické nezávislosti BBC, například při jmenování členů Rady BBC. Dokument také klade důraz na přesnost informací, nestrannost a transparentnost redakčních postupů. Další nové povinnosti by se týkaly boje proti dezinformacím nebo podpory mediální gramotnosti, včetně vzdělávání veřejnosti v otázkách umělé inteligence.
Ministryně kultury Lisa Nandy při představení vládních záměrů zdůraznila, že cílem není oslabení, ale naopak uchování veřejnoprávního média pro další generace. „Chceme, aby BBC i nadále obohacovala životy lidí, vyprávěla britský příběh a prezentovala naše hodnoty a kulturu doma i v zahraničí, a to i ve vzdálené budoucnosti,“ uvedla v oficiálním prohlášení.
„Mé cíle pro revizi Charty jsou jasné. BBC musí zůstat tvrdě nezávislá, odpovědná a musí být schopna vzbuzovat důvěru veřejnosti. Musí odrážet celé Spojené království, zůstat motorem hospodářského růstu a být financována způsobem, který je udržitelný a spravedlivý pro diváky,“ prohlásila ministryně.
Významným tématem je také role BBC v britské ekonomice a kultuře. Stanice, která ročně generuje pro britské hospodářství přibližně 5 miliard liber a zaměstnává přes 20 tisíc lidí, je významným investorem do britského obsahu. Revize má proto zkoumat i způsoby, jak podpořit natáčení v regionech a jak lépe využít potenciál BBC pro rozvoj celého kreativního průmyslu.
Veřejnost se může k vládním záměrům vyjádřit do 10. března příštího roku. Na základě získaných podnětů vláda v roce 2026 vypracuje takzvanou bílou knihu, tedy už konkrétní politické návrhy.
Současná Královská charta vyprší v prosinci 2027 a nová pravidla by měla vstoupit v platnost od roku 2028. Souběžně s tím vláda oznámila úpravy rámcové dohody s BBC a regulátorem Ofcom, které rozšiřují dohled regulátora i na online psaný obsah veřejnoprávního média.