Brněnské Kiwi.com rozjíždí MCP server pro zapojení AI agentů do vyhledávání letenek

Brněnská společnost Kiwi.com se přidává k rostoucímu počtu subjektů, které nabízejí vlastní MCP server. Model Context Protocol umožňuje standardizovanou komunikaci velkých jazykových modelů (LLM) s dalšími aplikacemi, díky čemuž je možné rozšiřovat možnosti takzvané umělé inteligence. Podpora se rychle rozšiřuje.
Kiwi dle svých slov reaguje na rostoucí trend, kdy cestující začínají využívat AI agenty k vyhledávání a rezervaci letenek a plánování cest.
“Nová funkce MCP serveru umožňuje uživatelům AI chatbotů, jako jsou ChatGPT Pro a Business Plan, Claude nebo Cursor, snadno hledat letenky na Kiwi.com. Po jednoduché konverzaci chatbot nabídne uživateli personalizovaný seznam nejlepších letů na základě těchto parametrů: zpáteční nebo jednosměrný let, počáteční a cílová destinace (město nebo letiště), datum cesty, flexibilita termínů až tři dny dopředu a nazpět, počet a typ cestujících (dospělý, děti, kojenci) a třída kabiny (ekonomická, premium economy, business, první třída),” shrnulo Kiwi.
“Výsledky hledání se zobrazují v místním čase a měně uživatele a uspořádané do přehledných tabulek pro snadné porovnání nabídek. Ke každé destinaci je navíc doplněna nějaká zajímavost. Odkaz pro rezervaci se vytvoří okamžitě, takže během pár sekund můžete přejít od plánování k nákupu letenek,” doplnilo Kiwi.
Detaily o MCP serveru Kiwi včetně pokynů pro instalaci jsou zde. Brněnská firma na technologickém řešení spolupracuje s firmou Alpic specializovanou na tuto oblast.