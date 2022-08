Brněnský Codasip rozjel spolupráci s Intelem, pomůže mu s čipy konkurujícími ARMu

Autor: Codasip

Brněnská společnost Codasip rozjíždí spolupráci s Intelem. Codasip se stal součástí nového projektu nazvaného Intel Pathfinder. V rámci něj Intel nabízí nástroj, který mohou využít návrháři čipů (SoC) pro design a následné testování. Program se specializuje na otevřenou architekturu (instrukční sadu) RISC-V, což je licenčně nezatížená alternativa k ARMu, na níž Codasip staví svá procesorová jádra.

V rámci Pathfinderu je možné si zvolit jádra a další komponenty od několika partnerských společností. Následně lze provést simulace nebo rozjet FPGA prototyp a testovat aplikace a operační systémy. Intel nabízí dvě verze Pathfinderu. Starter Edition je zdarma, využít jí mohou školy, výzkumníci nebo bastlíři. Professional Edition, jejíž součástí je i Codasip, cílí na profesionální a komerční nasazení.





Codasip v rámci programu nabízí své 32bitové RISC-V jádro L31 podporující instrukční set RV32IMCB. Využití cílí zejména na IoT nebo edge computing. Codasip se stává významným evropským hráčem v RISC-V. Vývojová centra má například v Cambridge, Francii, Španělsku nebo Řecku a najal řadu zkušených manažerů z ARMu a dalších firem.

Další firmy a organizace, které jsou v Pathfinderu zahrnuty, jsou tyto: Andes Technology, Cadence, Check Point, Chips Alliance, Codeplay Software, Crypto Quantique, Fraunhofer IMS, Imperas Software, IOTech Systems, MIPS, OpenHW Group, RISC-V International, Siemens EDAA, SiFive, SoC.One, STMicroelectronics a Terasis.

Intel Pathfinder for RISC-V je dalším z kroků Intelu k tomu dostat se do RISC-V jako do slibně se rozvíjející oblasti. Podnik se také začal více zajímat o ARM. Chce kombinovat x86, ARM a RISC-V. Mimo jiné z toho důvodu, že se chystá stát zakázkovým výrobcem čipům ve stylu TSMC či Globalfoundries. RISC-V také může podchytit na začátku, aby nestál opodál jako v případě ARMu. Ten ho vystrnadil z mobilů či IoT, ale teď se dostává i do počítačů či serverů.

Intel se o vstup do RISC-V začal více zajímat v posledních dvou letech. Za dvě miliardy dolarů chtěl koupit americkou firmu SiFive, která je v RISC-V zřejmě největším hráčem. Obchod nevyšel, Intel ale vstoupil do organizace RISC-V International.

Následně společně s Barcelona Supercomputing Centre oznámil investici 400 milionů eur do vývoje RISC-V procesorů ve Španělsku. Mají sloužit v budoucích superpočítačích o výkonu jeden a více zettaflops. Intel rovněž rozjel fond s miliardou dolarů, v rámci něhož chce podporovat startupy zaměřené na RISC-V.

Intel má v Brně také blízko k tamní firmě Phonexia, kterou certifikoval pro rozpoznávání hlasu. Na Moravě rovněž díky akvizici provozuje výzkumné a vývojové centrum.