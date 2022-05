Microsoft chystá revoluci a chce Windows převést na ARM. Pracuje na tom i jeho tým v Praze

Microsoft poskytl další náznak, že se chystá na pokračující revoluci spojenou s architekturou ARM. Firma už nějakou dobu koketuje s převodem Windows na tuto platformu, čímž nahlodává desetiletí trvající partnerství s Intelem zvané Wintel. Do snah aktivit „Windows on Arm“ se podle informací Lupy zapojuje také vývojové centrum Microsoftu v Praze.

Redmond následuje kroky Applu, který v počítačích Mac nasazuje čipy M1 postavené na ARMu. Jejich rychlost je fascinující, stejně jako dlouhá výdrž baterie nebo nízké nároky na hlučné aktivní chlazení.

Microsoft už společně s firmou Qualcomm představil dva vlastní ARM čipy, konkrétně SQ1 a SQ2. Jsou součástí hybridních notebooků Surface Pro X. Dokonalé to vzhledem k případům emulace a podobně není, náznaky jsou to ale slušné. Qualcomm pracuje na dalších generací ARMů určených pro PC a slibuje, že minimálně vyrovná Apple.





Microsoft kromě samotných čipů potřebuje širokou softwarovou podporu, která nebude „pouhou“ emulací x86, ale poběží nativně pro ARM. Na konferenci Build 2022 oznámený projekt Volterra je novou ukázkou toho, na čem Redmond v tomto ohledu pracuje.

Volterra bude malý stolní počítač podobný Macu mini, který bude obsahovat ARM čip od Qualcommu (nespecifikovaná verze Snapdragonu). Určený bude vývojářům, aby mohli na ARMu nativně vyvíjet pro prostředí Windows. Přesné specifikace zatím neznáme, přístroj má ale na trh dorazit ještě letos.

Volterra a vývoj v Česku

Podle informací Lupy se na akci Volterra podílí také lidé z Prahy. „V Česku se rozjíždí aktivity pro ekosystém ARMu. Vyvíjí se tooling, aby ARM pořádně fungovat i na Windows. Jedná se o kompilátory, vývojářské nástroje a podobně,“ sdělil Lupě jeden ze zdrojů.

„Ano, jsme toho součástí,“ potvrdil Lupě Marek Šafář z pražského R&D Microsoftu k dotazu ohledně Volterry. „Hledám lidi pro ARM64. V rámci týmu bude sedm vývojářů a jeden manažer. Momentálně mám dvě místa volná,“ doplnil Šafář k aktuálním plánům. Více detailů zatím nekomentuje.

Microsoft má v Praze početné vývojové centrum, které podle informací Lupy čítá 950 lidí a má nadále růst. Různé týmy se zaměřují na produkty jako Skype, Teams, Dynamics 365, Azure a další.

NPU míří mimo mobily

Vývojářský počítač Volterra má obsahovat čip NPU, tedy Neural Processing Unit. To je pojem běžně známý z chytrých telefonů. Specializované obvody (mohou být součástí SoC) se starají o strojové učení a další prvky umělé inteligence, díky čemuž není nutné zatěžovat hlavní procesor či grafické jádro. NPU umí zpracovávat dopočítávání obrazu ve fotografiích a řadu dalších věcí.

Je zřejmé, že se NPU dostane i do počítačů. M1 od Applu už takovou věc obsahuje a Microsoft tudy míří také. Stejně tak se NPU má dostat do dalších oblastí, jako jsou edge prvky a podobně. Díky tomu bude možné zpracovávat AI operace přímo na zařízení a nebude nutné vše posílat do cloudu. Microsoft už s podobnou oblastí začal experimentovat dříve. V rámci Azure Sphere například představil vlastní IoT čip postavený na ARMu.

„Protože očekáváme, že NPU budou zabudovány do většiny, ne-li do všech budoucích počítačových zařízení, usnadníme vývojářům využití těchto nových schopností tím, že podporu NPU zapracujeme do komplexní platformy Windows,“ sdělil na Buildu produktový ředitel Microsoftu Panos Panay.

Microsoft už potvrdil, že pro ARM vyvíjí nástroje jako Visual Studio 2022, Visual Studio Code, Windows Terminal, Visual C++, .NET 6, Java, .NET Framework a WSL a WSA. Nativní verze mají dorazit už brzy. „Také tvrdě pracujeme na tom, aby řada open source projektů jako Python, Node.js, git, LLVM a další mohla nativně běžet na ARMu,“ chlubí se Redmond. Vyjde rovněž Neural Processing SDK.

ARM se začíná objevovat rovněž v cloudu Azure. Microsoft v únoru v rámci preview spustil instance s čipy Ampere Altra. Ampere je startup bývalé prezidentky Intelu Renée James specializovaný na vývoj serverových ARM čipů. Nejvyšší verze Max má 128 jader s frekvencí až 3 GHz. Je možné, že Redmond přijde i s něčím vlastním. Amazon Web Services si vyvíjí vlastní serverové ARM čipy Graviton, aktuálně spouští instance na jejich třetí generaci. Do budoucna je považuje za důležitou konkurenční výhodu.

Qualcomm už má s vývojem čipů mimo mobily zkušenosti. Naposledy vydal třetí generaci Snapdragonu 8cx, který disponuje AI akcelerátor Hexagon. Je možné, že se Volterra a další společné snahy s Microsoftem budou točit v rámci iterací této nabídky. Qualcomm rovněž nabízí Snapdragon Developer Kit pro Windows na ARMu.

To, že budoucnost ARMu v prostředí Windows může být bohatá, letos naznačil i Intel. Ten pracuje na hybridních čipech, jenž mají vedle x86 zvládat ARM a otevřený standard RISC-V.