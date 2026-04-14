Češi běží v kvantovém závodu s investicí do startupu, který vyvíjí procesory odolné vůči chybám

Iva Brejlová
Dnes
Jakub Havrlant - Rockaway Capital Autor: Rockaway Capital

Fond United Founders, za nímž stojí Jakub Havrlant a Vít Horký, investičně vstoupil do mnichovského startupu Peak Quantum. Ten místo obvyklého záplatování chyb v kvantových procesorech staví odolnost přímo do fyzického návrhu čipu. Představuje si, že právě tahle cesta vede nejrychleji k reálnému průmyslovému nasazení.

Startup vznikl v roce 2024 jako spin-off na Technické univerzitě v Mnichově. Chce řešit nespolehlivost qubitů. Většina týmů chyby řeší dodatečně, softwarovým vrstvením nad nespolehlivým hardwarem. Peak Quantum podle CEO Leona Kocha vyvíjí procesory, kde je odolnost vůči chybám už fyzikální vlastností samotného hardwaru. Získané prostředky firma nasměruje do vývoje qubitů a vybudování evropské pilotní výrobní linky.

United Founders zdůrazňují, že startup rozvíjí obor kvantových technologií právě v Evropě. Spuštění zdejší linky na výrobu čipů je v pilotním režimu naplánováno ještě na duben.

Peak Quantum v pre-seed kole vybral 2,2 milionu eur (přes 53 milionů Kč). Celkové financování včetně veřejných zdrojů z EU Chips Actu přesahuje 5 milionů. Kolo vedl fond Cloudberry Ventures a kromě United Founders se přidal QAI Ventures, Golden Egg Check a několik andělských investorů s oborovými zkušenostmi.

Cloudflare na postkvantové kryptografii, Poláci kupují kvantový stroj, další firma z Evropy jde na burzu

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

