Češi mezi dvěma procenty nejlepších. Amazon si vybral český startup do svého AI akcelerátoru

Největší cloud světa Amazon Web Services vybral z celého světa 40 startupů, kterým poskytne zázemí v rámci svého akcelerátoru pro generativní umělou inteligenci. Přihlášeny byly tisíce projektů a uspěly pouze dvě procenta z nich. Mezi nimi je i česko-americká firma Exaforce.
AWS Generative AI Accelerator odstartoval v polovině října. Je to hlavní součást iniciativy AWS pro podporu startupů točících se kolem AI, LLM a podobně, kde je k dispozici 230 milionů dolarů. Firmy dostávají mentory, kontakty a další tradiční podporu a zároveň kredit až milion dolarů na cloud AWS.
Exaforce spoluzaložil Jakub Pavlík, který se v minulosti významně podílel na úspěších startupů TCP Cloud (služby kolem OpenStacku, prodáno za asi miliardu Mirantisu) a Volterra (prodáno F5 Networks za 11 miliard korun). Exaforce nedávno krátce po založení nabrala investici 75 milionů dolarů, asi 1,7 miliardy korun, a to od fondů jako Khosla Ventures nebo Mayfield.
Pavlík v Praze staví vývojářskou centrálu. Další lidé sedí v Singapuru, Indii a Curychu. Výkonným ředitelem a spoluzakladatelem je Ankur Singla, s nímž Pavlík spolupracuje už od TCP Cloudu a který už má za sebou několik exitů.
Exaforce buduje platformu označovanou jako AI SOC nebo agentic AI platform. Pomocí prvků AI vytváří agenty/roboty (firma jim říká exaboti) hlídající bezpečnostní incidenty včetně monitoringu, detekce, analýzy a reakce. Je možná integrace do tradičních SOCů.