Lupa.cz  »  Češi mezi dvěma procenty nejlepších. Amazon si vybral český startup do svého AI akcelerátoru

Češi mezi dvěma procenty nejlepších. Amazon si vybral český startup do svého AI akcelerátoru

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Amazon Web Services, AWS Autor: Jan Sedlák

Největší cloud světa Amazon Web Services vybral z celého světa 40 startupů, kterým poskytne zázemí v rámci svého akcelerátoru pro generativní umělou inteligenci. Přihlášeny byly tisíce projektů a uspěly pouze dvě procenta z nich. Mezi nimi je i česko-americká firma Exaforce.

AWS Generative AI Accelerator odstartoval v polovině října. Je to hlavní součást iniciativy AWS pro podporu startupů točících se kolem AI, LLM a podobně, kde je k dispozici 230 milionů dolarů. Firmy dostávají mentory, kontakty a další tradiční podporu a zároveň kredit až milion dolarů na cloud AWS.

Exaforce spoluzaložil Jakub Pavlík, který se v minulosti významně podílel na úspěších startupů TCP Cloud (služby kolem OpenStacku, prodáno za asi miliardu Mirantisu) a Volterra (prodáno F5 Networks za 11 miliard korun). Exaforce nedávno krátce po založení nabrala investici 75 milionů dolarů, asi 1,7 miliardy korun, a to od fondů jako Khosla Ventures nebo Mayfield.

Pavlík v Praze staví vývojářskou centrálu. Další lidé sedí v Singapuru, Indii a Curychu. Výkonným ředitelem a spoluzakladatelem je Ankur Singla, s nímž Pavlík spolupracuje už od TCP Cloudu a který už má za sebou několik exitů.

Exaforce buduje platformu označovanou jako AI SOC nebo agentic AI platform. Pomocí prvků AI vytváří agenty/roboty (firma jim říká exaboti) hlídající bezpečnostní incidenty včetně monitoringu, detekce, analýzy a reakce. Je možná integrace do tradičních SOCů.

Češi uspěli v globální soutěži Amazonu, kde mezi sebou vedly bitvy umělé inteligence Přečtěte si také:

Češi uspěli v globální soutěži Amazonu, kde mezi sebou vedly bitvy umělé inteligence

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip pro kritické infrastruktury i spotřební elektroniku

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Merkur: stoletý příběh šroubků, fantazie i české vytrvalosti

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Praha láká hvězdy světové architektury

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).