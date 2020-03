 »  Česká lékárnická komora varovala před eRecept.cz, Kasa se nařčení brání

Karel Wolf

Portál eRecept.cz, za kterým stojí skupina Pilulka.cz se stal terčem kritiky České lékárnické komory. Nikdo s nimi prý projekt nekonzultoval, jeho používání v současné podobě údajně není možné kvůli netransparentnímu nakládání s osobními údaji a tak jak byl navržen má také přidělávat práci lékárníkům. Martin Kasa ze skupiny Pilulka s postojem komory nesouhlasí.

„Poskytujeme pouze katalog, to musí vidět každý člověk, který je trochu znalý IT. Jediné co děláme je, že posíláme do daných lékáren kód a informace za pacienta. Zbytek je standardní proces jako při jakémkoli jiném odběru léků, jinými slovy, dál už je to na pacientovi,“ prohlašuje Kasa.

Lékárníkům vadí mimo jiné to, že s nimi Pilulka nesjednala podmínky zařazení do systému a nepožádala o jejich svolení k účasti. „V současné době personál lékáren pracuje na hranici svých možností a nečekané a nechtěné objednávky není fyzicky schopen přijímat a vyřizovat,“ tvrdí komora v oficiálním oznámení.

Další problém mají představovat osobní údaje. „Z ohlasů z lékáren víme, že prosté převzetí databáze lékáren ze SÚKL Pilulkou vede k tomu, že osobní údaje pacientů včetně identifikátorů elektronických receptů jsou zasílány na emailové adresy, které jsou adresami různých osob pracujících pro provozovatele lékárny, nikoliv k rukám lékárníka, jemuž jedinému mohou být určeny,“ říká a doplňuje: „Všeobecné obchodní podmínky dostupné na webu erecept.cz upravují vztah mezi Pilulkou a pacientem, ale vztah mezi Pilulkou a provozovatelem lékárny není upraven nijak. Odkaz na informace o ochraně osobních údajů na webu eRecept.cz je neaktivní (k 19. 3. 2020). Z obecných informací o ochraně osobních údajů dostupných na webu pilulka.cz nelze o zpracování a ochraně osobních údajů při využití služby erecept.cz pacientem zjistit nic.“

Komoře ale vadí i to, že Pilulka takto sbírá data, díky kterým si může vytvořit přehled o tom, které lékárny pacienti preferují k výdeji svých předepsaných léků a tyto informace následně využít v marketingu. Pilulka také podle ČLnK měla porušit právo SÚKL coby držitele ochranné známky ERECEPT a eRecept.

Kasa upozorňuje na fakt, že seznam lékáren je veřejný katalog a dodává: „eRecept.cz využívá open-data SÚKL. Katalog lékáren obsahuje pouze veřejně dostupné informace a neobsahuje žádná osobní data. Data, která zadá pacient do formuláře, jsou na základě vůle pacienta zaslána na email jím zvolené lékárny (jako by je pacient sám poslal na e-mail lékárny) a jsou zpracována pouze za výše uvedeným účelem. Služba eRecept.cz také žádným jiným způsobem s vloženými daty nepracuje (není to ani technicky možné), nehrozí tedy žádné zneužití těchto dat.“