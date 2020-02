 »  Česká televize bude vysílat biatlon přinejmenším do roku 2026

Filip Rožánek

Česká televize získala vysílací práva na další čtyři sezony biatlonových závodů. V součtu se stávajícími, platnými do roku 2022, tak nyní vlastní práva do roku 2026, s opcí až do roku 2030. Práva pokrývají vysílání přenosů z biatlonových světových pohárů, mistrovství světa, mistrovství Evropy a dalších soutěží pod hlavičkou Mezinárodního biatlonového svazu.

„Stejně jako u olympijských her i u biatlonu dlouhodobě usilujeme o to, aby diváci mohli sledovat přenosy ve volném televizním šíření. V případě biatlonu jsme absolvovali náročné čtyřměsíční vyjednávání a výsledkem je smlouva, díky které můžeme našim divákům nabídnout významné biatlonové akce v té nejvyšší kvalitě, v případě světových šampionátů pravidelně i se studiem v místě konání,“ sdělil v tiskové zprávě generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Zástupci České televize se na jednáních o biatlonových právech, coby členové vyjednávacího týmu Evropské vysílací unie, přímo podíleli. „Dosud se vyjednávání účastnily pouze velké biatlonové velmoci, jakými jsou Norsko a Německo. Naše přizvání svědčí o silné pozici České televize jako výrobce televizního signálu i respektovaného vysílatele. A samozřejmě je to významný počin na poli sportovní diplomacie,“ dodal Dvořák.

Dosud nejsledovanějším biatlonovým přenosem na obrazovkách ČT sport byl sprint žen na olympiádě v Pchjongčchangu v roce 2018. Závod, v němž Veronika Vítková získala bronz, vidělo 1,24 milionu diváků starších 15 let.