Česká televize nabídne všechny zápasy Eura 2021 živě na ČT sport a ČT2

Česká televize nabídne fotbalovým fanouškům všech 51 zápasů nadcházejícího Eura v přímých přenosech na programech ČT sport a ČT2. Televizní utkání bude tradičně doprovázet i Studio mistrovství Evropy. Diváky jím provedou Pavel Čapek a Petr Kubásek.

„Podobně jako u hokejového mistrovství nám přísná bezpečností opatření ani při fotbalovém Euru nedovolí protnout sportovní a novinářskou bublinu tak, abychom si do Studia, doprovázející jednotlivá utkání, mohli zvát hráče a trenéry národního týmu. Zůstane proto v Praze. O atraktivní hosty a atmosféru z centra dění nebo zákulisí naší reprezentace ale diváci nepřijdou. Do Anglie, kde Česko odehraje všechny zápasy ve skupině, se již vydal David Kozohorský, který se bude z mobilního studia pravidelně hlásit s rozhovory, zajímavostmi i aktuálními informacemi. Vzhledem k tomu, že reprezentace zrušila plánovaný pobytový kemp ve Skotsku a bude k zápasům vyrážet z Prahy, tak její pobyt v Česku bude během šampionátu mapovat a v roli reportéra i živě vstupovat do Studií ME David Kalous,“ říká vedoucí projektu fotbalového mistrovství Evropy a jeden z průvodců Studiem ME Pavel Čapek.

Studio doprovodí většinu zápasů, v jeho moderování se bude s Pavlem Čapkem střídat Petr Kubásek a své první tři premiérové dny na velké akci si odbude také Jan Lutonský. Experty pro Studia ME budou vedle stálých spolupracovníků ČT Ericha Brabce, Martina Hyského, Luďka Zelenky, Güntera Bittengela, Luboše Kaloudy či Pavla Karocha nově také Martin Hašek a Luboš Kozel. Většina z nich, včetně Josefa Němce, bude také doplňovat v roli spolukomentátorů kvarteto stálých komentátorů fotbalových přenosů ČT – Jaromíra Bosáka, Vlastimila Vláška, Jiřího Štěpána a Ondřeje Prokopa.

Od pátku 11. června až do neděle 11. července nabídne všechny zápasy také aplikace HbbTV a rovněž web České televize.

„Na webu chceme divákům ve speciální rubrice k Euru nabídnout vedle aktuálního zpravodajství především bohatý video obsah – sestřihy zápasů, všechny góly a důležité momenty. Největší důraz klademe samozřejmě na dění kolem českého národního týmu. Novinku pak představují u vybraných utkání prodloužené webové přenosy, ve kterých nabídneme i předzápasovou přípravu týmů. Chystáme také několik podcastů, které zareagují a rozeberou aktuální dění na šampionátu,“ doplňuje vedoucí portálu ČT sport Jiří Kalemba.

Bonusovým obsahem i informacemi ze zákulisí české fotbalové reprezentace bude, podobně jako při hokejovém šampionátu, disponovat aplikace HbbTV. Diváci v ní naleznou také záznamy všech zápasů a jejich sestřihy, podrobné přehledy, tabulky a soupisky týmů. Dostanou se do ní stiskem modrého tlačítka.