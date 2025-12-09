Česká televize odhalila jarní schéma. Vrací se Peče celá země, krimi zamíří do Zlína a Edu spustí živé doučování

Česká televize představila programové schéma na jaro 2026, které se ponese ve znamení návratu divácky úspěšných formátů, původní dramatické tvorby i významných sportovních výročí.
Veřejnoprávní stanice vsadí na osvědčenou zábavu v podobě čtvrté řady soutěže Peče celá země, rozšiřuje portfolio kriminálních seriálů o prostředí Zlína a posiluje vzdělávací segment o interaktivní přípravu na přijímací zkoušky.
Hlavním pilířem zábavní tvorby zůstává soutěž amatérských pekařů Peče celá země, jejíž čtvrtá řada odstartuje na programu ČT1 3. ledna. Moderátorskou dvojici opět tvoří Tereza Bebarová a Václav Kopta, výkony soutěžících budou hodnotit porotci Josef Maršálek a Michaela Landová. Novinkou doprovázející televizní vysílání se stane podcast Dopečeno, který má za cíl nabídnout pohled do zákulisí soutěže a rozhovory s tvůrci.
Peče celá země
V oblasti dramatické tvorby navazuje Česká televize na tradici regionálních kriminálek. Po sériích situovaných do Plzně, Ostravy a Českých Budějovic uvede na obrazovky seriál Místo zločinu Zlín. V hlavních rolích vyšetřovatelů se představí Radek Holub, Jitka Schneiderová, Andrea Mohylová a Daniel Krejčík, přičemž dějová linka se vrací i k neobjasněným kauzám z devadesátých let.
Jarní nabídku doplní televizní film Lajf z dílny režiséra Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina, který se prostřednictvím černého humoru a nadsázky věnuje citlivému tématu dobrovolného odchodu ze života.
Výraznou novinku připravil portál ČT Edu, který reaguje na poptávku po podpoře žáků základních škol. Od 6. ledna 2026 spustí projekt DouČTo, který je koncipován jako série živých lekcí určených deváťákům připravujícím se na přijímací zkoušky na střední školy. „Certifikovaný lektor během čtrnácti kapitol provede žáky přípravou na přijímačky v přímém přenosu a v interakci s diváky,“ přiblížil formát generální ředitel České televize Hynek Chudárek s tím, že lekce budou dostupné každé úterý na platformách YouTube a Twitch.
Od ledna 2026 získá Dobré ráno na ČT2 novou vizuální podobu. Hlavní myšlenku tvůrců pořadu, kterou je blízkost divákovi, proměnili architekti v dekoraci navozující příjemnou atmosféru domova. „Po patnácti letech získá Dobré ráno nejen nový vizuál, ale i dramaturgické osvěžení sjednocující obě mutace pořadu vysílaného ze studií v Brně a Ostravě. Cílem je zachovat to, co diváci na pořadu oceňují – pohodu, lidskost a energii, a zároveň jej přirozeně posunout k současnému pojetí ranního vysílání,“ uvedl Marcel Nevín, vedoucí Centra dramaturgie TS Ostrava.
Rok 2026 bude pro sportovní redakci rokem jubileí. Stanice ČT sport si 10. února připomene dvacet let od zahájení vysílání a koncem ledna uplyne sedmdesát let od prvního mezinárodního přenosu Československé televize, kterým byly zimní olympijské hry v Cortině d'Ampezzo. Symbolicky právě do Cortiny a Milána zamíří kamery i letos v únoru, kdy ČT odvysílá přenosy ze Zimních olympijských her 2026.
Programovou nabídku doplní také mistrovství světa v hokeji, světový šampionát ve fotbale nebo světový šampionát v krasobruslení, který bude po 33 letech hostit Praha.
Kulturní stanice ČT Art se v jarním schématu zaměří na mapování tuzemské scény. Uvede desetidílný cyklus HaDivadlo – Padesátka na krku, který reflektuje historii této brněnské scény, nebo sérii To je tanec! představující české soubory současného tance. Hudební publicistiku zastoupí pátá řada pořadu Ikony Kamila Střihavky či nový cyklus Textaři.
Dětská stanice ČT :D oslaví 45. výročí pořadu Studio Kamarád a uvede nové díly animovaného Čtyřlístku. Digitální platforma iVysílání pak rozšíří svou nabídku o původní projekty pro mladší publikum, jako je seriál Filter, cyklus Generace Nika nebo dokumentární série Watchparty.