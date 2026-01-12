Lupa.cz  »  Česká umělá inteligence bude ve finských zdravotnických přístrojích

Česká umělá inteligence bude ve finských zdravotnických přístrojích

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Aireen Autor: Aireen
Vyšetření s AI Aireen

Češi ze zdravotnického startupu Aireen navázali strategické partnerství s finským výrobcem zdravotnické techniky Optomed. Spolupráce se týká integrace českého algoritmu umělé inteligence do přenosné kamery zkoumající oční pozadí (takzvané fundus kamery) Optomed Lumo, která je určená pro screening diabetické retinopatie.

Firmy už mají schválení integrace přístroje s AI algoritmem pro evropský trh. Algoritmus Aireen je certifikován jako zdravotnický prostředek podle regulace MDR, ve třídě IIb, a nese označení CE. Schválení integrace umožňuje komerční využití kombinovaného řešení v zemích Evropské unie.

Česká umělá inteligence se tak dostává do ručního vyšetřovacího zařízení, které dokáže vyhodnocovat snímky sítnice a pomáhat s včasným záchytem onemocnění. Technologie je určená pro využití v primární péči, očních ordinacích, mobilních screeningových programech i širších zdravotnických systémech. Partnerství obou firem zároveň vytváří prostor pro budoucí rozšíření diagnostických funkcí. Optomed i Aireen počítají s tím, že platforma Optomed Lumo může být v budoucnu využita i pro další AI aplikace zaměřené na diagnostiku dalších onemocnění sítnice nebo systémových chorob.

Podle Optomedu AI algoritmus Aireen v kombinaci s ruční kamerou Optomed dosahuje výkonu srovnatelného se specialistou v oblasti screeningu diabetické retinopatie. Aireen založil David Navrátil, projekt získal několik investorů a dlouhodobě směřuje vývojové aktivity také na detekci kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění, opět ze snímků sítnice.

Česká AI hledající s lékaři rakovinu ohlásila novou investici Přečtěte si také:

Česká AI hledající s lékaři rakovinu ohlásila novou investici

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).